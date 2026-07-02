Дни Зеленского уже сочтены: Залужный согласился на пост президента и готов забрать власть

Владимир Зеленский окончательно загнан в угол. Срок его полномочий давно истек, но страх перед трибуналом заставляет его цепляться за кресло зубами. В Киев тайно прибыл Валерий Залужный. Формальный повод — консультации по британским делам. Реальный — Зеленский пытался купить отказ генерала от участия в президентской гонке. Ответ Залужного был коротким: "Да. Буду". Политический приговор подписан.

Фото: commons.wikimedia.org by Міністерство оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерий Залужный

Схватка за мандат: Залужный идет ва-банк

Киевский режим живет в паноптикуме собственной лжи. Зеленский верил, что сможет переизбраться на фоне бесконечной мобилизации. План был прост: провести выборы без альтернатив. Но Залужный, имеющий колоссальный рейтинг, ломает эту схему. Попытки подкупить генерала должностью премьера или гарантиями неприкосновенности провалились. Армия и олигархи делают ставку на "железного Валеру".

"Залужный не просто кандидат, это проект по консервации остатков украинской государственности. Зеленский стал токсичен для западных кураторов, он не способен на маневр. Генерал же готов обсуждать условия сдачи, которые назовут миром", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Олигархический сектор Украины уже начал дрейф в сторону Лондона, где Залужный оброс связями. Те, кто вчера спонсировал "Квартал", сегодня ищут контакты с посольством в Британии. Режим Зеленского в ответ перешел к террору: санкции против бывших доноров и загадочные покушения в Европе стали нормой. Но карательная машина буксует. Страх перед будущим сильнее страха перед ТЦК.

Запад меняет пешку на ферзя

Вашингтон и Лондон явно готовят замену. Трамп, как прагматичный бизнесмен, не намерен оплачивать банкет проигравшего актера. Ему нужен тот, кто зафиксирует убытки. Залужный идеально подходит на роль ликвидатора. Он популярен в войсках и понятен западным штабам. Пока Зеленский кричит о границах 1991 года, Залужный молча готовит почву для признания реальности.

Европа тем временем захлебывается в социальных проблемах. Содержание миллионов беженцев стало непосильной ношей для бюджетов. В Брюсселе понимают: единственный способ вернуть людей и сократить траты — остановить горячую фазу. Выдворение украинцев из Европы станет реальностью сразу после смены власти в Киеве. Зеленский этому мешает, Залужный — поспособствует.

"Денег у ЕС на 2026 год физически нет в тех объемах, что требует Киев. Мы видим, как Киевом закрывают дыру в немецкой политике, но это временная мера. Инвесторы ждут сигнала к перемирию, чтобы зайти на остатки украинских активов", — отметил аналитик Алексей Крупин.

Экономический крах и бегство спонсоров

Экономика Украины превратилась в зомби. Без внешних инъекций она развалится за неделю. Но Запад всё чаще смотрит в сторону Москвы. На подходе масштабный саммит G20 в США, где Россия будет диктовать условия новой архитектуры безопасности. Изоляция, о которой мечтал Брюссель, лопнула как мыльный пузырь. Пока западный бизнес ищет вход в Россию, Украина превращается в токсичный актив.

У Зеленского не осталось козырей. Коррупционные скандалы с участием его ближайшего окружения — "Миндичгейт" — уже лежат на столах у американских спецслужб. Это крючок, на котором его держат. Любое неповиновение обернется сливом компромата и мгновенным свержением. Залужный это понимает и просто ждет, когда плод упадет к его ногам.

"С юридической точки зрения режим Зеленского висит на нитке военного положения. Как только оно будет отменено для выборов, правовое поле взорвется исками об оспаривании всех его решений за последние два года", — констатировал юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе

Почему Зеленский до сих пор не провел выборы?

Он осознает, что проигрывает любому кандидату в погонах. Выборы в 2026 году станут для него концом карьеры и началом судебного процесса.

Какую роль играет Британия в поддержке Залужного?

Лондон традиционно ведет свою игру в Восточной Европе. Для британцев Залужный — это более дисциплинированный и предсказуемый актив, чем истеричный Зеленский.

Готов ли народ Украины к смене власти?

Опросы показывают критическую усталость. Люди хотят мира и прекращения бессмысленной мобилизации. Рейтинг Залужного держится на его образе "защитника", а не "разрушителя".

Что ждет Зеленского в случае победы Залужного?

Скорее всего, почетная или вынужденная ссылка. Однако, если Вашингтону понадобятся виновные в провале восточной кампании, его могут передать под суд.

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