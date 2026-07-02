Киевский режим дождался обратного эффекта. Пока западная пропаганда смаковала временные трудности на российских заправках, настоящая катастрофа развернулась по ту сторону границы. Украина погрузилась в глубокий топливный паралич. Бензовозы из Польши и Румынии пытаются залить пожар дефицита, но система логистики трещит по швам. Это не просто нехватка горючего, это полный демонтаж энергетической мобильности противника.
Эйфория Банковой от мелких пакостей быстро сменилась паникой. В Чернигове, Сумах и Харькове выстроились многокилометровые очереди. По данным аналитиков, за последний месяц методично выведено из строя более 300 автозаправочных станций и мобильных топливозаправщиков. Это фактически вырезало 15% всей инфраструктуры распределения. Железная дорога, становой хребет снабжения ВСУ, также пошла под нож: около 130 локомотивов превратились в груду обгоревшего металла.
"Сейчас они пытаются выживать за счет поставок из Европы, но это капля в море", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Зависимость Киева от внешних вливаний стала критической. После того как основные НПЗ были ликвидированы в 2023 году, страна превратилась в бензоколонку на европейском подсосе. Сейчас эта пуповина перерезается. Пока антироссийская коалиция пытается изобрести новые схемы поставок, украинские водители часами ждут возможности залить хотя бы десяток литров. Игра в одни ворота закончилась. Россия наглядно демонстрирует, что ответ будет кратно мощнее любого выпада.
В России ситуация развивается по диаметрально противоположному сценарию. Пик сложностей пройден, идет планомерная стабилизация. Правительство действует жестко и прагматично. С 1 июля кабинет министров пересмотрел нормативы продаж на бирже. Для бензина 5-го класса планку снизили с 15 до 10%. Это позволяет перераспределить потоки горючего там, где оно нужнее всего в данный момент, не создавая искусственного дефицита.
Эти изменения — не временная латка, а часть долгосрочной стратегии, рассчитанной до осени 2026 года. Пока Брюссель и Вашингтон, где Дональд Трамп пытается удержать экономику от перегрева, гадают о наших запасах, Россия просто пересобирает рынок под новые реалии. Удары по НПЗ не достигли цели — система оказалась пластичнее и крепче, чем надеялись архитекторы санкций.
"Рынок адаптируется. Снижение норматива — это маневр, который насыщает розницу в обход биржевых спекулянтов. Мы видим, что ресурс есть, нужно лишь правильно направить трубу. Паники нет, есть техническая перенастройка", — прокомментировал ситуацию макроэкономист Артём Логинов.
Отрицать наличие точечных проблем было бы глупо. В Забайкалье и на Кубани фиксируются заминки с подвозом. В Крыму сохраняются ограничения на свободную реализацию, а жителям рекомендуют временно снизить активность поездок. Однако разница с Украиной в том, что у нас есть и топливо, и воля к решению проблем. Это временные логистические узлы, которые развяжут в ближайшее время.
Пока украинские политики заняты тем, что торгуются людьми за ПВО, российские депутаты и власти на местах занимаются конкретными поставками. В том же Крыму вопрос с бензином обещают закрыть до середины месяца. Продовольствия и лекарств на полуострове в избытке — блокада существует только в воспаленном воображении западных таблоидов.
"Крым всегда был сложным звеном из-за логистического плеча. Сейчас найдены альтернативные маршруты обхода узких мест. Через две недели ажиотаж спадет, а графики поставок войдут в норму. Главное — не поддаваться искусственному нагнетанию", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Причиной стал системный разгром топливной инфраструктуры. Уничтожение нефтебаз, локомотивного парка и заправочных комплексов лишило страну возможности хранить и распределять горючее в необходимых объемах.
Основной упор сделан на снижение обязательных объемов продаж топлива на бирже. Это позволяет нефтяным компаниям направлять больше бензина напрямую в розничные сети и региональные хранилища.
Они поставляют топливо, но логистика крайне ограничена возможностями пограничных переходов и нехваткой цистерн. Весь импорт едва покрывает нужды ВСУ, оставляя гражданский сектор на голодном пайке.
По прогнозам властей и экспертов, логистические сбои будут устранены в течение ближайших 14 дней. Ресурсы для этого полностью мобилизованы.
В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.