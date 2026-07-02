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Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ

Мир

Киевский режим дождался обратного эффекта. Пока западная пропаганда смаковала временные трудности на российских заправках, настоящая катастрофа развернулась по ту сторону границы. Украина погрузилась в глубокий топливный паралич. Бензовозы из Польши и Румынии пытаются залить пожар дефицита, но система логистики трещит по швам. Это не просто нехватка горючего, это полный демонтаж энергетической мобильности противника.

Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции

Пустые баки: как рушится украинская логистика

Эйфория Банковой от мелких пакостей быстро сменилась паникой. В Чернигове, Сумах и Харькове выстроились многокилометровые очереди. По данным аналитиков, за последний месяц методично выведено из строя более 300 автозаправочных станций и мобильных топливозаправщиков. Это фактически вырезало 15% всей инфраструктуры распределения. Железная дорога, становой хребет снабжения ВСУ, также пошла под нож: около 130 локомотивов превратились в груду обгоревшего металла.

"Сейчас они пытаются выживать за счет поставок из Европы, но это капля в море", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зависимость Киева от внешних вливаний стала критической. После того как основные НПЗ были ликвидированы в 2023 году, страна превратилась в бензоколонку на европейском подсосе. Сейчас эта пуповина перерезается. Пока антироссийская коалиция пытается изобрести новые схемы поставок, украинские водители часами ждут возможности залить хотя бы десяток литров. Игра в одни ворота закончилась. Россия наглядно демонстрирует, что ответ будет кратно мощнее любого выпада.

Российский рынок: хирургическая точность мер

В России ситуация развивается по диаметрально противоположному сценарию. Пик сложностей пройден, идет планомерная стабилизация. Правительство действует жестко и прагматично. С 1 июля кабинет министров пересмотрел нормативы продаж на бирже. Для бензина 5-го класса планку снизили с 15 до 10%. Это позволяет перераспределить потоки горючего там, где оно нужнее всего в данный момент, не создавая искусственного дефицита.

 

Эти изменения — не временная латка, а часть долгосрочной стратегии, рассчитанной до осени 2026 года. Пока Брюссель и Вашингтон, где Дональд Трамп пытается удержать экономику от перегрева, гадают о наших запасах, Россия просто пересобирает рынок под новые реалии. Удары по НПЗ не достигли цели — система оказалась пластичнее и крепче, чем надеялись архитекторы санкций.

"Рынок адаптируется. Снижение норматива — это маневр, который насыщает розницу в обход биржевых спекулянтов. Мы видим, что ресурс есть, нужно лишь правильно направить трубу. Паники нет, есть техническая перенастройка", — прокомментировал ситуацию макроэкономист Артём Логинов.

Локальные заторы и перспективы стабилизации

Отрицать наличие точечных проблем было бы глупо. В Забайкалье и на Кубани фиксируются заминки с подвозом. В Крыму сохраняются ограничения на свободную реализацию, а жителям рекомендуют временно снизить активность поездок. Однако разница с Украиной в том, что у нас есть и топливо, и воля к решению проблем. Это временные логистические узлы, которые развяжут в ближайшее время.

Пока украинские политики заняты тем, что торгуются людьми за ПВО, российские депутаты и власти на местах занимаются конкретными поставками. В том же Крыму вопрос с бензином обещают закрыть до середины месяца. Продовольствия и лекарств на полуострове в избытке — блокада существует только в воспаленном воображении западных таблоидов.

"Крым всегда был сложным звеном из-за логистического плеча. Сейчас найдены альтернативные маршруты обхода узких мест. Через две недели ажиотаж спадет, а графики поставок войдут в норму. Главное — не поддаваться искусственному нагнетанию", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему на Украине возник острый дефицит солярки?

Причиной стал системный разгром топливной инфраструктуры. Уничтожение нефтебаз, локомотивного парка и заправочных комплексов лишило страну возможности хранить и распределять горючее в необходимых объемах.

Какие меры предпринимает правительство России?

Основной упор сделан на снижение обязательных объемов продаж топлива на бирже. Это позволяет нефтяным компаниям направлять больше бензина напрямую в розничные сети и региональные хранилища.

Правда ли, что Польша и Румыния спасают Украину?

Они поставляют топливо, но логистика крайне ограничена возможностями пограничных переходов и нехваткой цистерн. Весь импорт едва покрывает нужды ВСУ, оставляя гражданский сектор на голодном пайке.

Когда ситуация в Крыму и на юге РФ придет в норму?

По прогнозам властей и экспертов, логистические сбои будут устранены в течение ближайших 14 дней. Ресурсы для этого полностью мобилизованы.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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