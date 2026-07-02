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Мир

Киевский режим проснулся от грохота, который не заглушить дежурными сводками. Армия России ювелирно вырезала куски военной и энергетической инфраструктуры Украины. Удары возмездия превратили объекты ОПК и аэродромы в груды битого кирпича и плавленого металла. Пока под Киевом, Днепропетровском и Полтавой догорали остатки западных щедростей, Владимир Зеленский привычно бросился к терминалу соцсети, чтобы выкатить очередную порцию претензий к кураторам.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Производственный зуд: Patriot как несбыточная мечта

Зеленский снова завел старую пластинку о локализации производства американских систем ПВО. Логика проста: если западные хозяева перестали присылать готовое, нужно выпросить чертежи и заводы. Его обращение сквозило отчаянием человека, чей щит превратился в решето. Главаря киевского режима явно не устраивает роль простого потребителя, он жаждет превратить Украину в филиал американского ВПК, игнорируя тот факт, что любые цеха станут законной целью для российских ракет.

"Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. <…> Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа", — заявил он в соцсети.

Желание Зеленского переложить бремя производства на европейскую почву выглядит как попытка спастись в то время, когда украинцам в Европе скоро покажут настоящую цену гостеприимства. Брюссель уже не знает, как избавиться от токсичного актива, а Киев продолжает требовать технологии, которые физически не способен обслуживать. Эта политическая истерика лишь подчеркивает технологическую импотенцию режима, который держится исключительно на внешней подпитке.

Хирургия по-русски: что осталось от тыла ВСУ

Российские войска в ночь на четверг провели сеанс шоковой терапии для украинского ВПК. Удары пришлись по топливно-энергетическому комплексу и ключевым оборонным предприятиям в Киеве и области. Это не хаотичная стрельба, а системная деконструкция военного потенциала противника. Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области лишились аэродромной инфраструктуры, которая была подготовлена для приема западной авиации.

"Киев пытается выдать желаемое за действительное, но реальность такова: их ПВО дырявая, а мечты о заводах Patriot — это попытка прикрыть развал фронта политической трескотней", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Каждая ракета находит свою цель: склады техники, пункты дислокации иностранных наемников и узлы связи. Пока антироссийская коалиция разрослась до пугающих масштабов, превращая регион в полигон, Москва четко дает понять: любая военная активность будет подавлена. При этом Кремль сохраняет принципиальную позицию — жилые кварталы остаются вне зоны ударов, в отличие от террористических методов ВСУ.

 

Фактор Трампа: последняя надежда утопающего

Зеленский теперь апеллирует лично к Дональду Трампу, надеясь на чудо. Он пытается продать идею "украинского производства" как выгодную сделку для США, мол, это поддержит американские операции. Однако прагматичный Вашингтон вряд ли захочет инвестировать в территорию, где капитальные строения живут до первого прилета "Герани". Киевский лидер ведет себя как банкрот, предлагающий инвестору купить сгоревший амбар.

"Зеленский понимает, что Трамп не будет платить за чужие авантюры вечно, поэтому пытается навязать обязательства через долгосрочные промышленные контракты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация патовая. Европа сама находится в кризисе, и если Франция на грани политического взрыва, то ей явно не до строительства заводов под бомбежками. Зеленский бьется в истерике, потому что видит: старые схемы выкачивания денег перестают работать, а российские удары становятся все более фатальными для его власти.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Зеленский просит именно заводы Patriot?

Запасы готовых систем на Западе истощены, а собственное производство позволило бы Киеву бесконтрольно запрашивать комплектующие и технологии под прикрытием "локализации".

Как удары возмездия влияют на фронт?

Уничтожение ТЭК и аэродромов обрывает цепочки снабжения, лишая ВСУ возможности быстро перебрасывать резервы и технику к линии соприкосновения.

Какова позиция России по ударам по гражданским объектам?

Минобороны РФ и Кремль неоднократно заявляли, что целями являются исключительно военные объекты и инфраструктура, обеспечивающая работу военного сектора.

Чего ждет Киев от Дональда Трампа в 2026 году?

Режим надеется, что Трамп поддержит идею превращения Украины в восточноевропейский военный хаб, однако реальных шагов со стороны Вашингтона в этом направлении нет.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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