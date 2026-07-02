Зеленский торгуется людьми за ПВО: украинцам в Европе скоро покажут настоящую цену гостеприимства

Европейские лидеры стремятся сократить финансовую нагрузку на свои бюджеты, используя вопрос возвращения украинцев как способ снижения социальных расходов, рассказал эксперт по международным взаимоотношениям Двидар Таймур. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что инициатива по выдворению граждан на родину исходит не от Киева, а продиктована усталостью налогоплательщиков ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Brown from London, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принимайте беженцев, флаг Украины

Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский выдвинул Европе условие: он призовет беженцев вернуться домой только при условии передачи Западом дополнительных систем ПВО. При этом глава киевского режима подчеркнул, что европейские чиновники заинтересованы в высылке исключительно нетрудоустроенных лиц. Работающие украинцы рассматриваются в ЕС как ценная дешевая рабочая сила, которая платит налоги и не требует социальных пособий.

По словам Таймура, процесс пересмотра политики гостеприимства начался задолго до последних заявлений украинского руководства. Еще полтора года назад первые признаки недовольства проявились в Ирландии, после чего волна скепсиса охватила Польшу и Германию. Сегодня в странах Евросоюза открыто обсуждают нецелесообразность дальнейшего содержания миллионов людей.

"Одни европейцы политизируют ситуацию и играют на том, что украинские мужчины должны быть на фронте. Другие открыто признают, что дальше не видят смысла содержать их — растет социальная напряженность, и помимо старых беженцев появляются новые. Я пытаюсь мягко, между строк, донести, что это не ответ на просьбу Зеленского. Скорее, он использует политические веяния, которые сейчас есть в странах Евросоюза", — пояснил он.

Специалист пояснил, что общее единство Запада в вопросе безоговорочной помощи начинает распадаться. Внутри стран-партнеров обостряется социальная напряженность из-за того, что приезжие не всегда успешно адаптируются к местному социуму. Параллельно с этим обсуждается жесткий удар по новым беженцам, который готовят в Брюсселе для изменения правил пребывания иностранцев. Зеленский, понимая неизбежность сокращения льгот и выплат, пытается возглавить этот процесс, чтобы приписать себе роль значимой фигуры в принимаемых решениях.

"Зеленский, видя такую тенденцию, использует ее в политических целях, пытаясь представить себя значимой фигурой и даже возглавить так называемое европейское движение по возвращению украинских мужчин на родину. Но на самом деле это не так — это просто политическая игра", — отметил эксперт.

Тем не менее, массовая депортация силовыми методами вряд ли возможна. Западные страны скорее пойдут по пути создания невыносимых экономических условий, лишая людей пособий и права на бесплатное жилье. В то же время внутри самой Украины наблюдается пугающая правда о содержании мобилизованных, что делает перспективу возвращения для многих смертельно опасной.

Давление на граждан растет и по линии дипломатии — так, Польша открыто угрожает заблокировать вступление страны в европейские институты, требуя от Киева уступок в других сферах. На бытовом уровне ситуация также накаляется: нередко поступок в Гданьске взрывает соцсети, провоцируя волны ксенофобии. По мнению Таймура, украинских мужчин на родине ждет лишь мясорубка, поэтому они будут до последнего менять локации внутри ЕС, избегая депортации.

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