Вашингтон разбил мечту Европы об изоляции России: Брюссель получил удар изнутри своего лагеря

Участие России в саммите G20 на территории США станет подтверждением невозможности изоляции Москвы, считает политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. В беседе с Pravda.Ru специалист проанализировал перспективы дипломатического взаимодействия в рамках предстоящей встречи.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трамп на саммите G20

Ранее шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что страна будет достойно представлена на саммите объединения в США. Независимо от окончательного решения по формату делегации, интересы государства будут защищены на высоком уровне. При этом многие эксперты отмечают, что мировая дипломатия сегодня переживает период серьезных трансформаций.

По словам Газаряна, сам факт сохранения диалога на высшем уровне является позитивным сигналом, так как дискуссия предпочтительнее военного противостояния. Он подчеркнул, что вопрос состава российской делегации еще прорабатывается, однако Вашингтон проявляет заинтересованность в присутствии представителей РФ. Подобная готовность к контактам может свидетельствовать о пересмотре ряда подходов, хотя аналитики фиксируют и необратимые последствия для диалога между сверхдержавами.

"С точки зрения демонстрации того, что Москву невозможно изолировать от международного сообщества, это, безусловно, выгодно. Однако возникает вопрос: будет ли участие России в дипломатических дискуссиях в рамках этого формата действительно результативным для ее интересов в среднесрочной и долгосрочной перспективе?", — сказал он.

Эксперт пояснил, что США могут преследовать собственные тактические цели, пытаясь через вовлечение России в западные форматы отдалить ее от партнеров по Глобальному Югу. Тем не менее приглашение Москвы на столь значимую площадку фактически означает признание новых геополитических реалий. Параллельно с этим Москва продолжает активно защищать базовые нормы международного права в противовес санкционному давлению.

"Стоит заметить, что и американская сторона, по моим впечатлениям и по имеющейся у меня информации, вполне заинтересована в том, чтобы Россия приняла участие в данном мероприятии и вступила в диалог, который может состояться между Российской Федерацией и странами Западного сообщества. То есть даже американская сторона скорее заинтересована в этом", — пояснил специалист.

Газарян резюмировал, что в 21 веке игнорировать позицию таких игроков, как Россия, Китай или Иран, при решении глобальных проблем технически невозможно. Усиление восточного вектора подтверждается и тем, как стратегическое партнерство Пекина меняет расклад сил на международной арене. В таких условиях западные столицы, включая европейские структуры, вынуждены искать новые способы вхождения в переговорные процессы.

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