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Заявления западных политиков о наступлении решающего момента в украинском конфликте являются лишь частью внутренней пропаганды, считает политолог, военный волонтер и председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что подобные прогнозы за последние годы звучали неоднократно, однако не имели под собой реальных оснований.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Фото: сайт правительства Германии by https://www.bundesregierung.de
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что противостояние на Украине вступило в решающую фазу. Министр призвал использовать этот момент и подчеркнул, что Киев по-прежнему остро нуждается в финансовой поддержке.

Живов уверен, что риторика Берлина направлена прежде всего на немецкого избирателя. По его словам, такие тезисы используются для обоснования политики долготерпения перед населением ФРГ. При этом реальные настроения в Германии постепенно смещаются в сторону прекращения конфронтации с Москвой. На этом фоне в Европе активно обсуждаются прогнозы относительно угроз войны, которые западные аналитики связывают с ближайшим электоральным циклом.

"Немецкие политики делали подобные заявления и раньше, уже многократно. Ничего конкретного они не имеют в виду — просто постоянно это говорят. У них есть свои внутриполитические задачи, и под них, возможно, делаются такие заявления: что еще чуть-чуть потерпеть, и все закончится победой Украины", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Германия уже глубоко вовлечена в конфликт. На территории ФРГ ведется производство дронов для ВСУ, а также компонентов для ракетных комплексов. Кроме того, подразделения Бундесвера задействованы в блокировании ключевых логистических узлов в Прибалтике. В частности, военные специалисты фиксируют активность сил НАТО в районе Сувалкского коридора, что лишь нагнетает напряженность у границ России.

"По факту до завершения конфликта еще далеко. Если только одна из переговорных сторон не сменится — например, если Зеленский отправится на Суд Божий, — тогда конфликт может завершиться довольно быстро, потому что следующий руководитель может оказаться более сговорчивым", — пояснил специалист.

По мнению политолога, дальнейшая эскалация и попытки оказать давление на западные рубежи РФ могут привести к непоправимым последствиям. Учитывая текущую милитаризацию, эксперты не исключают, что подготовка почвы для удара может спровоцировать открытый конфликт.

Живов напомнил, что провокации вокруг Калининграда ставят мир на порог ядерного рубежа. В ответ на прямую агрессию ядерное сдерживание остается ключевым инструментом обеспечения безопасности страны. Между тем, пока западные элиты продвигают военную повестку, внутри самой Германии растет популярность сил, выступающих за восстановление отношений с РФ, что подтверждает политический курс оппозиционных штабов в Берлине.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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