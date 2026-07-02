Компании Запада ищут тайный вход в Россию: санкционная гордость не выдержала тяжелых убытков

Заявления о попытках восстановить деловые контакты с Приморским краем являются лишь отражением интересов западного бизнеса, а не реальной сменой политического курса, считает политолог Дмитрий Дробницкий. В беседе с Pravda.Ru он пояснил, что за подобными высказываниями зарубежных делегатов не стоит ожидать практических действий без фундаментальной смены позиции их правительств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в деловом костюме вывернул карман

Ранее недружественные государства начали проявлять однозначное стремление к возобновлению связей с Приморьем. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов. По словам дипломата, тенденция к поиску путей взаимодействия наблюдается на протяжении последнего года, несмотря на общий режим ограничений.

По словам Дробницкого, инициаторами подобных новостных поводов выступают не народы или правительства в целом, а конкретные финансово-промышленные группы. Инвесторы из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, вложившие значительные средства в российский рынок, болезненно переживают потерю своих долей. При этом многие инвесторы ЕС готовятся к массовому возвращению, надеясь на смягчение условий в будущем.

"Речь идет о бизнес-структурах, которые хотели бы возобновить деловые связи в России, поскольку уже сделали определённые инвестиции. Российский рынок был значимым для многих европейских и дальневосточных компаний. У Японии и Южной Кореи, например, разная политика, но они в значительной степени утратили свои позиции на рынке", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что проекты в области туризма, рыболовства и добычи полезных ископаемых сейчас фактически поставлены на паузу. На фоне этого убытки несут обе стороны, однако европейский бизнес расплачивается за свое решение покинуть стабильные площадки особенно остро. Дробницкий назвал риторику официальных лиц недружественных стран "безответственным дискурсом", так как политики часто обещают лоббистам содействие, которое не в силах реализовать.

"Настроениям бизнес-кругов могут подыграть отдельные политики, делая обнадеживающие заявления, но за этим ничего не последует. Проблема в том, что для реального возобновления связей необходимо признать ряд фактов, которые признаются мировым большинством, но не Объединенным Западом. Пока сохраняется позиция однозначного осуждения, никакое налаживание связей невозможно", — подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что сейчас возврат активов для большинства ушедших компаний практически невозможен ни юридически, ни фактически. Даже сложные схемы с передачей управления менеджменту больше не гарантируют права выкупа. В то же время на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке уже реализуются совершенно иные производственные циклы, что делает возвращение прежних владельцев еще более призрачным.

Параллельно с предложениями о "разморозке" отношений звучат и агрессивные идеи. Дробницкий напомнил, что в мейнстримных медиа Токио и Вашингтона обсуждаются сценарии ударов по Дальнему Востоку РФ. Такие угрозы звучат на фоне того, как Токио перешел к созданию ударного кулака в регионе. Тем не менее вопросы выживания экономики заставляют соседей быть осторожнее: например, Сахалин заставил ближайших союзников Вашингтона сохранить поставки энергоносителей ради собственной безопасности.

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