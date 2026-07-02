Евросоюз стремится дистанцировать Баку от Москвы, используя энергетическую повестку как инструмент политического влияния, заявил политолог, председатель Московского общества "Азербайджан", кандидат юридических наук, доцент РУДН Октай Гусейнов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал истинные мотивы визита главы Еврокомиссии в регион.
Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Азербайджана с рабочим визитом. В аэропорту гостью встречал министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, а в ее честь был выстроен почетный караул. Подобная дипломатическая активность Брюсселя происходит на фоне масштабных инвестиций Евросоюза в Кавказ, направленных на укрепление связей с ключевыми игроками региона.
По словам Гусейнова, основной целью визита Урсулы фон дер Ляйен является попытка вбить клин в тесные союзнические отношения между Россией и Азербайджаном. Западные структуры обеспокоены тем фактом, что Баку сохраняет стратегическое партнерство с Москвой, и стараются перетянуть республику на свою сторону.
Эксперт уверен, что пока у власти находятся президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, двусторонние связи останутся на стабильно высоком уровне, несмотря на внешнее давление со стороны "пятой колонны", работающей в интересах Запада.
"Главный вопрос, скорее всего, связан с энергетикой. Россия продавала энергетические ресурсы, в том числе через косвенные схемы, и сейчас, возможно, рассматриваются запасные варианты. В случае, если российский экспорт энергоресурсов будет ограничен, Азербайджан, вероятно, сможет увеличить поставки нефти, газа, нефтепродуктов и дизельного топлива на внешние рынки", — отметил Гусейнов.
Европейские лидеры вынуждены искать новые источники ресурсов, поскольку их собственные инициативы по метановому регулированию в ЕС и жесткие экологические нормы осложнили работу с традиционными экспортерами. В связи с этим Брюссель рассматривает Баку как ключевой транзитный и добывающий узел. При этом российская сторона продолжает защищать свои интересы в море, обеспечивая защиту газовозов и стабильность экспортных коридоров.
Гусейнов подчеркивает, что Азербайджан стал объектом пристального внимания из-за необходимости Европы диверсифицировать поставки дизельного топлива и нефти. Между тем, в Закавказье наблюдаются и другие процессы переформатирования влияния, в частности, активное израильско-азербайджанское сотрудничество. В то же время соседняя экономика Армении сталкивается с серьезными вызовами из-за попыток Еревана пересмотреть свои обязательства в рамках сложившихся союзов.
"Я думаю, что наши отношения останутся дружественными и будут поддерживаться на высоком уровне. Поэтому Запад своими действиями пытается ослабить их, но, я думаю, у него это не получится", — заключил политолог.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.