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Евросоюз ищет слабое место Москвы на Кавказе: Баку проверяют на готовность отвернуться от России

Мир

Евросоюз стремится дистанцировать Баку от Москвы, используя энергетическую повестку как инструмент политического влияния, заявил политолог, председатель Московского общества "Азербайджан", кандидат юридических наук, доцент РУДН Октай Гусейнов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал истинные мотивы визита главы Еврокомиссии в регион.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Азербайджана с рабочим визитом. В аэропорту гостью встречал министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, а в ее честь был выстроен почетный караул. Подобная дипломатическая активность Брюсселя происходит на фоне масштабных инвестиций Евросоюза в Кавказ, направленных на укрепление связей с ключевыми игроками региона.

По словам Гусейнова, основной целью визита Урсулы фон дер Ляйен является попытка вбить клин в тесные союзнические отношения между Россией и Азербайджаном. Западные структуры обеспокоены тем фактом, что Баку сохраняет стратегическое партнерство с Москвой, и стараются перетянуть республику на свою сторону.

Эксперт уверен, что пока у власти находятся президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, двусторонние связи останутся на стабильно высоком уровне, несмотря на внешнее давление со стороны "пятой колонны", работающей в интересах Запада.

"Главный вопрос, скорее всего, связан с энергетикой. Россия продавала энергетические ресурсы, в том числе через косвенные схемы, и сейчас, возможно, рассматриваются запасные варианты. В случае, если российский экспорт энергоресурсов будет ограничен, Азербайджан, вероятно, сможет увеличить поставки нефти, газа, нефтепродуктов и дизельного топлива на внешние рынки", — отметил Гусейнов.

Европейские лидеры вынуждены искать новые источники ресурсов, поскольку их собственные инициативы по метановому регулированию в ЕС и жесткие экологические нормы осложнили работу с традиционными экспортерами. В связи с этим Брюссель рассматривает Баку как ключевой транзитный и добывающий узел. При этом российская сторона продолжает защищать свои интересы в море, обеспечивая защиту газовозов и стабильность экспортных коридоров.

Гусейнов подчеркивает, что Азербайджан стал объектом пристального внимания из-за необходимости Европы диверсифицировать поставки дизельного топлива и нефти. Между тем, в Закавказье наблюдаются и другие процессы переформатирования влияния, в частности, активное израильско-азербайджанское сотрудничество. В то же время соседняя экономика Армении сталкивается с серьезными вызовами из-за попыток Еревана пересмотреть свои обязательства в рамках сложившихся союзов.

"Я думаю, что наши отношения останутся дружественными и будут поддерживаться на высоком уровне. Поэтому Запад своими действиями пытается ослабить их, но, я думаю, у него это не получится", — заключил политолог.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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