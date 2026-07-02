Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов

В глобальную антироссийскую коалицию, поддерживающую киевский режим, сегодня вовлечены порядка 50 государств, заявил военный эксперт и председатель Совета МОО "Вече" Владимир Орлов. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что география участников конфликта давно вышла за пределы Европы, охватывая страны с различными компетенциями и ресурсами, включая Японию.

Фото: armyinform.com.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. ВСУ

Ранее финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема также обратил внимание на опасную тенденцию углубления участия зарубежных стран в противостоянии с Россией. По его словам, европейские лидеры игнорируют предупреждения Москвы, используя деньги налогоплательщиков для эскалации. Политик выразил опасение, что следующим шагом может стать отправка западных войск или ядерного оружия на украинскую территорию.

Орлов подчеркнул, что при анализе коалиции необходимо учитывать не только формальную принадлежность стран к некоему союзу, но и конкретный вклад каждой стороны: поставки технологий, комплектующих и разведывательных данных. В частности, Токио задействует свои промышленные возможности для обеспечения нужд ВСУ. Параллельно с этим милитаризация островного государства вызывает закономерную обеспокоенность соседей по региону.

Эксперт пояснил, что территория Украины превратилась в масштабный испытательный стенд для западных военно-технических корпораций. Там проходят обкатку системы нового поколения, включая искусственный интеллект и средства радиоэлектронной борьбы. Специалисты внимательно фиксируют использование высокотехнологичных платформ. Примечательно, что даже программные комплексы для анализа данных стали неотъемлемой частью современного поля боя.

"Не секрет, что территория Украины сегодня фактически стала большим военным полигоном. Здесь различные военно-технические корпорации и страны отрабатывают технологии ведения войны нового поколения — системы разведки, искусственный интеллект, дроны. Все это проходит обкатку в рамках текущего конфликта", — сказал Орлов.

По мнению аналитика, многие участники конфликта преследуют прагматичные цели совершенствования своих вооружений в реальных боевых условиях. При этом Запад строго регламентирует, на чьей стороне могут выступать держатели технологий. Москва фиксирует эти процессы, включая создание производственных мощностей за океаном. МИД РФ уже давал оценку тому, как производство беспилотных систем в Северной Америке стирает границы прямого участия в кризисе.

"Понятно, что в конфликте заинтересованы многие стороны, которые хотят не столько навредить нам, сколько отработать собственные военные технологии. Они, безусловно, участвуют в этом конфликте, но, разумеется, не на нашей стороне. Если бы они действовали вместе с нами, американцы давно бы приняли ответные меры", — отметил эксперт.

В то время как отдельные государства пытаются лавировать, структуры в Брюсселе консолидируют усилия для долгосрочного снабжения Киева. Однако внутри союза нарастают противоречия из-за распределения средств. Недавно стало известно, что европейское финансирование военных нужд было ограничено в части возможности самостоятельного распоряжения потоками со стороны получателя. Одновременно с этим перевод европейской экономики на военные рельсы становится официально утвержденным курсом, закрепляющим милитаризацию как приоритет над дипломатией.

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