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Израиль замахнулся на разрыв с главным спонсором: громкий жест Нетаньяху дорого обойдется стране

Мир

Заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отказе от финансовой поддержки Вашингтона являются политической игрой, направленной на внутреннюю аудиторию, рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что израильское руководство пытается сымитировать независимость курса на фоне давления со стороны США по поводу конфликтов с Ливаном и Ираном.

Биньямин Нетаньяху
Фото: commons.wikimedia.org by Кабінет Міністрів України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Биньямин Нетаньяху

Ранее сообщалось, что в Израиле пересмотрели подходы к взаимодействию с союзниками. На этом фоне Нетаньяху заявил, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю "уже в этом году". Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что экономика страны сейчас достаточно сильна, чтобы существовать без вливаний извне.

По словам Данилина, такая риторика обусловлена позицией президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые не намерены позволять Тель-Авиву продолжать масштабную эскалацию. Ситуацию обостряют и жесткие заявления израильских силовых министров в адрес иранского руководства. В ответ Тегеран напоминает о существующих договоренностях с Белым домом, которые включают обязательства по сдерживанию израильской активности. Стоит отметить, что эксперты уже оценивали риски, когда Вашингтон пересмотрел подход к безопасности в регионе.

"Это всего лишь голословные заявления Биньямина Нетаньяху, которые демонстрируют попытку показать псевдонезависимость на фоне заявлений Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Сейчас в Израиле на этом фоне идет серьезная внутриполитическая дискуссия. Нетаньяху пытается показать себя национальным политиком, а не американской марионеткой", — пояснил он.

Разрыв финансовых связей с США может обернуться для Израиля тяжелыми последствиями, так как бюджет страны десятилетиями опирался на многомиллиардные субсидии. Попытки демонстрировать самодостаточность наталкиваются на жесткую реальность дефицита ресурсов. При этом в дипломатических кругах обсуждают, как израильский лидер пошел на открытый конфликт с американской администрацией. Политолог уверен, что без поддержки Вашингтона израильская экономика столкнется с глубоким кризисом.

"Израиль всегда получал довольно большие суммы, поэтому, на мой взгляд, эти заявления во многом являются бравадой и не имеют отношения к реальности. Если Америка прекратит помощь Израилю, экономическая ситуация в стране будет значительно хуже, чем они сами ожидают", — отметил эксперт.

Напряженность между странами растет и из-за позиции Израиля по территориальным вопросам. Руководство страны уже дало понять, что не намерено покидать приграничные зоны вопреки рекомендациям партнеров. Это происходит одновременно с попытками США стабилизировать ситуацию в Персидском заливе. Недавно стороны предприняли попытку остановить взаимные атаки ради спасения мировой торговли. Тем не менее баланс остается крайне хрупким, а иранская сторона публично указывает Белому дому на риски нарушения меморандумов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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