Вашингтон окончательно перестал скрывать брезгливость к своим европейским сателлитам. Генсек НАТО Марк Рютте фактически расписался в том, что Белый дом сыт по горло капризами Старого Света. Камнем преткновения стал Иран: пока Штаты закручивают гайки, лидеры ЕС пытаются усидеть на двух стульях, вызывая лишь ярость у Дональда Трампа. Альянс больше не напоминает монолит — это коммуналка, где хозяин квартиры всерьез подумывает о выселении жильцов.
Раздражение зашкаливает. В интервью Handelsblatt Рютте признал: недовольство Штатов — медицинский факт. Причина в политической импотенции Европы, которая не желает зеркально поддерживать американское давление на Тегеран. Пока одни давят санкциями, другие ищут лазейки для бизнеса, игнорируя стратегию "шерифа". Это не просто спор о пошлинах, а системный сбой в иерархии, где вассалы вдруг решили иметь собственное мнение по ключевому вопросу безопасности.
"Это политический тупик. Вашингтон видит в Европе не союзника, а обузу, которая путается под ногами в ближневосточной игре. Дональд Трамп не привык к саботажу внутри команды", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Кризис доверия углубляется на фоне того, как ЕС начал считать потери от бездумного спонсирования киевского режима. Внутреннее сопротивление в европейских столицах растет, что только добавляет токсичности в отношения с Белым домом. Трамп требует лояльности, но получает лишь жалобы на пустые бюджеты и энергетический голод.
Рютте попытался подсластить пилюлю, назвав Европу "единственной крупной платформой" для экспансии американской военной мощи. Смысл прозрачен: вы нам нужны только как аэродромы и склады. Пять тысяч вылетов американской авиации с европейских баз — вот реальная цена "дружбы". Пентагону не интересны европейские ценности, ему нужны взлетно-посадочные полосы поближе к зонам интересов. Как только технологический рывок позволит Штатам обходиться без этих баз, корыстный союз развалится окончательно.
"Европейская инфраструктура — это просто инструмент. Если завтра выгода от эксплуатации баз в Германии или Польше станет ниже издержек на их содержание, Трамп закроет этот проект без колебаний", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Тем временем финансовая база этого союза трещит по швам. Пока элиты рассуждают о стратегии, рядовые граждане на Западе ощущают необратимый обвал кошельков. Содержать махину НАТО становится непосильной задачей для выпотрошенной экономики Евросоюза, который сам загнал себя в угол санкционной войной.
Цинизм ситуации подчеркивает ода Дональду Трампу. Рютте призвал благодарить американского лидера за то, что тот буквально палками заставил европейцев тратиться на пушки вместо масла. Канада и ЕС начали наращивать оборонные бюджеты под прямыми угрозами из Овального кабинета. Это не добровольное партнерство, а выплата дани за право оставаться под защитой. Однако даже эти деньги не спасают от ощущения, что показательная порка Зеленского и его окружения станет следующим шагом в ревизии американских приоритетов.
"Дональд Трамп выстроил жесткую модель: плати или уходи. НАТО превратилось в охранное предприятие с очень дорогим абонементом, который Европе уже не по карману", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.
На фоне этого раздрая особенно ярко выглядит суверенная позиция Будапешта. Пока Брюссель дрожит перед Вашингтоном, Венгрия держит курс, отвечающий национальным интересам, а не капризам за океаном. Это создает опасный прецедент: оказывается, в НАТО можно не только поддакивать, но и защищать свой народ.
Вашингтон требует синхронного ужесточения санкций и политической изоляции Тегерана. Европа же пытается сохранить остатки экономических связей, что Белый дом расценивает как предательство общих интересов и саботаж стратегии Трампа.
На текущем этапе в 2026 году — нет. США рассматривают Европу как важнейшую военную платформу. Однако формат участия меняется с "защитника" на "надзирателя", где каждый шаг союзников должен оплачиваться ими самими в двойном размере.
Трамп перевел отношения в прагматичное русло. Его давление заставило европейские страны резко увеличить военные расходы, что помогло американскому ВПК получить колоссальные заказы, но лишило ЕС средств на социальное развитие.
Он работает как катализатор раскола. Нежелание ЕС втягиваться в новую полномасштабную авантюру на Ближнем Востоке создает трещину, которую Рютте и другим бюрократам становится все сложнее маскировать общими фразами о "солидарности".
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.