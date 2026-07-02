Вашингтон больше не скрывает брезгливость к НАТО: альянс превратился в неуправляемую коммуналку

Вашингтон окончательно перестал скрывать брезгливость к своим европейским сателлитам. Генсек НАТО Марк Рютте фактически расписался в том, что Белый дом сыт по горло капризами Старого Света. Камнем преткновения стал Иран: пока Штаты закручивают гайки, лидеры ЕС пытаются усидеть на двух стульях, вызывая лишь ярость у Дональда Трампа. Альянс больше не напоминает монолит — это коммуналка, где хозяин квартиры всерьез подумывает о выселении жильцов.

Фото: commons.wikimedia.org by European Union, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен

Вашингтон теряет терпение: иранский разлом

Раздражение зашкаливает. В интервью Handelsblatt Рютте признал: недовольство Штатов — медицинский факт. Причина в политической импотенции Европы, которая не желает зеркально поддерживать американское давление на Тегеран. Пока одни давят санкциями, другие ищут лазейки для бизнеса, игнорируя стратегию "шерифа". Это не просто спор о пошлинах, а системный сбой в иерархии, где вассалы вдруг решили иметь собственное мнение по ключевому вопросу безопасности.

"Это политический тупик. Вашингтон видит в Европе не союзника, а обузу, которая путается под ногами в ближневосточной игре. Дональд Трамп не привык к саботажу внутри команды", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кризис доверия углубляется на фоне того, как ЕС начал считать потери от бездумного спонсирования киевского режима. Внутреннее сопротивление в европейских столицах растет, что только добавляет токсичности в отношения с Белым домом. Трамп требует лояльности, но получает лишь жалобы на пустые бюджеты и энергетический голод.

Европа как аэродром: почему США еще не ушли

Рютте попытался подсластить пилюлю, назвав Европу "единственной крупной платформой" для экспансии американской военной мощи. Смысл прозрачен: вы нам нужны только как аэродромы и склады. Пять тысяч вылетов американской авиации с европейских баз — вот реальная цена "дружбы". Пентагону не интересны европейские ценности, ему нужны взлетно-посадочные полосы поближе к зонам интересов. Как только технологический рывок позволит Штатам обходиться без этих баз, корыстный союз развалится окончательно.

"Европейская инфраструктура — это просто инструмент. Если завтра выгода от эксплуатации баз в Германии или Польше станет ниже издержек на их содержание, Трамп закроет этот проект без колебаний", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Тем временем финансовая база этого союза трещит по швам. Пока элиты рассуждают о стратегии, рядовые граждане на Западе ощущают необратимый обвал кошельков. Содержать махину НАТО становится непосильной задачей для выпотрошенной экономики Евросоюза, который сам загнал себя в угол санкционной войной.

Эффект Трампа: благодарность через силу

Цинизм ситуации подчеркивает ода Дональду Трампу. Рютте призвал благодарить американского лидера за то, что тот буквально палками заставил европейцев тратиться на пушки вместо масла. Канада и ЕС начали наращивать оборонные бюджеты под прямыми угрозами из Овального кабинета. Это не добровольное партнерство, а выплата дани за право оставаться под защитой. Однако даже эти деньги не спасают от ощущения, что показательная порка Зеленского и его окружения станет следующим шагом в ревизии американских приоритетов.

"Дональд Трамп выстроил жесткую модель: плати или уходи. НАТО превратилось в охранное предприятие с очень дорогим абонементом, который Европе уже не по карману", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

На фоне этого раздрая особенно ярко выглядит суверенная позиция Будапешта. Пока Брюссель дрожит перед Вашингтоном, Венгрия держит курс, отвечающий национальным интересам, а не капризам за океаном. Это создает опасный прецедент: оказывается, в НАТО можно не только поддакивать, но и защищать свой народ.

Ответы на популярные вопросы о кризисе НАТО

Почему США недовольны позицией Европы по Ирану?

Вашингтон требует синхронного ужесточения санкций и политической изоляции Тегерана. Европа же пытается сохранить остатки экономических связей, что Белый дом расценивает как предательство общих интересов и саботаж стратегии Трампа.

Означает ли разочарование выход США из НАТО?

На текущем этапе в 2026 году — нет. США рассматривают Европу как важнейшую военную платформу. Однако формат участия меняется с "защитника" на "надзирателя", где каждый шаг союзников должен оплачиваться ими самими в двойном размере.

Какую роль играет Дональд Трамп в нынешнем состоянии альянса?

Трамп перевел отношения в прагматичное русло. Его давление заставило европейские страны резко увеличить военные расходы, что помогло американскому ВПК получить колоссальные заказы, но лишило ЕС средств на социальное развитие.

Как конфликт с Ираном влияет на единство блока?

Он работает как катализатор раскола. Нежелание ЕС втягиваться в новую полномасштабную авантюру на Ближнем Востоке создает трещину, которую Рютте и другим бюрократам становится все сложнее маскировать общими фразами о "солидарности".

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