Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгоценность на стебле: как венидиум покоряет сердца своей необычной серединкой
Частный сектор в Новосибирске доживает последние дни: масштабная расчистка площадок
Грязь впиталась в пластик намертво? Всего два ингредиента удалят въевшиеся пятна за 20 минут
Пляжи Новороссийска превратились в ловушку: скрытая угроза вынудила отдыхающих экстренно менять планы
Миллиардные доходы омских полей: скрытый дефицит маржи заставил бизнес готовиться к худшему
Жара как в 1915-м: июнь в Омске стал самым горячим за всю историю наблюдений
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Труднодоступным местам пришел конец: пензенские инженеры представили робота, который отмоет любую деталь до блеска
Новые правила на границе Абхазии: без этого полиса водителей ждет штраф в 3000 рублей

Шпионское гнездо в ЕС: Венгрия внедрила своих шпионов прямо под носом Брюсселя

Мир

Питер Серафин, комиссар ЕС по вопросам борьбы с мошенничеством, завершил расследование, которое больше напоминает сценарий шпионского детектива средней руки. Выяснилось, что в середине 2010-х годов венгерские дипломаты в Брюсселе занимались вещами, далекими от официальных приемов. Речь идет о попытках вербовки сотрудников Еврокомиссии. Брюссельская бюрократия, обычно неповоротливая, вдруг выдала отчет: офицеры разведки плотно работали под крышей постоянного представительства.

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военный с биноклем

Дипломатия под прикрытием

С 2013 по 2016 год Будапешт планомерно насыщал свое представительство специалистами специфического профиля. Сначала ребята вели себя тихо. Пили кофе, улыбались, заводили связи. К 2015 году маски сбросили. Активность стала настолько явной, что о "шпионском гнезде" заговорили в кулуарах. Цель была проста — сбор внутренней информации Еврокомиссии через сотрудников венгерского происхождения.

"Разведывательная деятельность под прикрытием дипломатических миссий — это классика жанра. В данном случае мы видим, как национальные интересы жестко конфликтуют с наднациональными структурами ЕС, которые давно превратились в инструмент давления на суверенные государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Интерес вызывали темы, критически важные для венгерского правительства. Пока Венгрия защищает свой суверенитет, еврочиновники пытаются найти рычаги влияния. В отчете Серафина прямо сказано: офицеры использовали свои должности для выполнения миссий, которые никак не вяжутся с дипломатическим протоколом.

Фактор Оливера Вархели

В центре внимания оказался Оливер Вархели. В 2015 году он возглавил представительство, а сейчас занимает пост комиссара по здравоохранению. Когда в прессе всплыли первые детали, Вархели поспешил заверить Дональда Трампа и Урсулу фон дер Ляйен, что он "не в курсе". В январе 2026 года на допросе у евродепутатов он снова ушел в глухую оборону. Мол, спецслужбы к нему не подходили, секреты не просили.

 

Система ЕС сейчас напоминает старое судно, где команда ищет крыс, пока корабль идет ко дну. На фоне того, как Европа стремительно нищает, подобные внутренние разборки выглядят как попытка отвлечь внимание от системного краха.

"Привлечь к ответственности конкретных лиц в таких делах юридически почти невозможно. У Комиссии нет полномочий спецслужб, а дипломатический иммунитет — это броня, которую сложно пробить без прямых доказательств госизмены", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Итоги расследования и тупик

Несмотря на громкие слова о "шпионском кольце", расследование Серафина закончилось пшиком. Комиссия признала, что не может установить персональную ответственность. Инструментов нет. Доказательств "серьезных нарушений безопасности" тоже не нашли. Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари просто закрыл тему, заявив, что медийные слухи не подтвердились фактами ущерба.

"В Брюсселе сейчас царит паранойя. Любой чиновник, сохраняющий лояльность своей родине, а не приказам из центра, попадает под подозрение. Это признак разложения самой структуры Евросоюза", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель пытается уколоть Будапешт, настоящие угрозы приходят с другой стороны. Например, пока чиновники ищут шпионов, Эстония признается в опасных провокациях, ставя под удар весь регион. Приоритеты европейской безопасности вывернуты наизнанку.

Ответы на популярные вопросы о скандале в Брюсселе

Были ли украдены секретные документы?

Согласно официальному отчету Еврокомиссии, "серьезных утечек" или кражи документов с грифом секретности зафиксировано не было.

Почему расследование закрыли без обвинений?

Еврокомиссия не обладает полномочиями следственного органа или спецслужбы, чтобы доказать вину конкретных дипломатов в суде.

Какая роль в этом деле у Оливера Вархели?

Вархели руководил представительством в пиковый период активности, но следствие не нашло доказательств его личного участия в шпионской деятельности.

Связано ли это с текущим конфликтом Будапешта и Брюсселя?

Да, отчет появился именно сейчас, когда политическое давление на Венгрию достигло максимума из-за её независимой позиции по многим вопросам.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Последние материалы
Будет ли Ларгус с вариатором как Веста? Раскрываем позицию завода
Лицензии будут отзывать пачками: эксперты указали на перенасыщение российского банковского рынка
"Чайка" ГАЗ-14: за что механики ненавидели легендарный советский лимузин для партийной элиты
Евросоюз ищет слабое место Москвы на Кавказе: Баку проверяют на готовность отвернуться от России
Сад со вкусом шоколада: растение, которое пахнет кондитерской лавкой
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Сердце остается под угрозой даже при хороших анализах: кровь молчит, пока риск подбирается ближе
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада
Шпионское гнездо в ЕС: Венгрия внедрила своих шпионов прямо под носом Брюсселя
Новые камеры-шары на дорогах: чем они опасны для водителей и почему их почти не видно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.