Шпионское гнездо в ЕС: Венгрия внедрила своих шпионов прямо под носом Брюсселя

Питер Серафин, комиссар ЕС по вопросам борьбы с мошенничеством, завершил расследование, которое больше напоминает сценарий шпионского детектива средней руки. Выяснилось, что в середине 2010-х годов венгерские дипломаты в Брюсселе занимались вещами, далекими от официальных приемов. Речь идет о попытках вербовки сотрудников Еврокомиссии. Брюссельская бюрократия, обычно неповоротливая, вдруг выдала отчет: офицеры разведки плотно работали под крышей постоянного представительства.

Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Военный с биноклем

Дипломатия под прикрытием

С 2013 по 2016 год Будапешт планомерно насыщал свое представительство специалистами специфического профиля. Сначала ребята вели себя тихо. Пили кофе, улыбались, заводили связи. К 2015 году маски сбросили. Активность стала настолько явной, что о "шпионском гнезде" заговорили в кулуарах. Цель была проста — сбор внутренней информации Еврокомиссии через сотрудников венгерского происхождения.

"Разведывательная деятельность под прикрытием дипломатических миссий — это классика жанра. В данном случае мы видим, как национальные интересы жестко конфликтуют с наднациональными структурами ЕС, которые давно превратились в инструмент давления на суверенные государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Интерес вызывали темы, критически важные для венгерского правительства. Пока Венгрия защищает свой суверенитет, еврочиновники пытаются найти рычаги влияния. В отчете Серафина прямо сказано: офицеры использовали свои должности для выполнения миссий, которые никак не вяжутся с дипломатическим протоколом.

Фактор Оливера Вархели

В центре внимания оказался Оливер Вархели. В 2015 году он возглавил представительство, а сейчас занимает пост комиссара по здравоохранению. Когда в прессе всплыли первые детали, Вархели поспешил заверить Дональда Трампа и Урсулу фон дер Ляйен, что он "не в курсе". В январе 2026 года на допросе у евродепутатов он снова ушел в глухую оборону. Мол, спецслужбы к нему не подходили, секреты не просили.

Система ЕС сейчас напоминает старое судно, где команда ищет крыс, пока корабль идет ко дну. На фоне того, как Европа стремительно нищает, подобные внутренние разборки выглядят как попытка отвлечь внимание от системного краха.

"Привлечь к ответственности конкретных лиц в таких делах юридически почти невозможно. У Комиссии нет полномочий спецслужб, а дипломатический иммунитет — это броня, которую сложно пробить без прямых доказательств госизмены", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Итоги расследования и тупик

Несмотря на громкие слова о "шпионском кольце", расследование Серафина закончилось пшиком. Комиссия признала, что не может установить персональную ответственность. Инструментов нет. Доказательств "серьезных нарушений безопасности" тоже не нашли. Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари просто закрыл тему, заявив, что медийные слухи не подтвердились фактами ущерба.

"В Брюсселе сейчас царит паранойя. Любой чиновник, сохраняющий лояльность своей родине, а не приказам из центра, попадает под подозрение. Это признак разложения самой структуры Евросоюза", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель пытается уколоть Будапешт, настоящие угрозы приходят с другой стороны. Например, пока чиновники ищут шпионов, Эстония признается в опасных провокациях, ставя под удар весь регион. Приоритеты европейской безопасности вывернуты наизнанку.

Ответы на популярные вопросы о скандале в Брюсселе

Были ли украдены секретные документы?

Согласно официальному отчету Еврокомиссии, "серьезных утечек" или кражи документов с грифом секретности зафиксировано не было.

Почему расследование закрыли без обвинений?

Еврокомиссия не обладает полномочиями следственного органа или спецслужбы, чтобы доказать вину конкретных дипломатов в суде.

Какая роль в этом деле у Оливера Вархели?

Вархели руководил представительством в пиковый период активности, но следствие не нашло доказательств его личного участия в шпионской деятельности.

Связано ли это с текущим конфликтом Будапешта и Брюсселя?

Да, отчет появился именно сейчас, когда политическое давление на Венгрию достигло максимума из-за её независимой позиции по многим вопросам.

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