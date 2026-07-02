Евробюрократия пытается купить лояльность Закавказья. Брюссель выделил 200 миллионов евро на транспортные и цифровые проекты в регионе. Сумма смешная для масштабов заявленных целей, но вполне достаточная для имитации бурной деятельности. Урсула фон дер Ляйен лично прилетела в Баку, чтобы напомнить: ЕС все еще претендует на роль арбитра там, где его влияние стремительно тает.
Европейская комиссия обещает гранты на общую сумму до 200 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на расширение транспортных, энергетических и цифровых связей между странами Южного Кавказа. Фон дер Ляйен привезла этот чек в Баку, где встретилась с президентом Ильхамом Алиевым. Брюссель называет это "укреплением связей". На деле — это попытка встроить регион в свою орбиту на фоне того, как Европа стремительно нищает и теряет рычаги реального давления.
"Брюссель действует по шаблону: дает малую долю средств в обмен на долгосрочные обязательства. Эти 200 миллионов — капля в море для инфраструктуры, но отличный повод для политического надзора за транзитными путями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Проект подается под соусом содействия миру. Однако реальность жестче: ЕС жизненно необходимы альтернативные маршруты для энергоресурсов, чтобы хоть как-то компенсировать собственные просчеты. Учитывая, что одна страна ЕС за другой нажимает на тормоз в вопросах финансирования внешних авантюр, щедрость Урсулы выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре.
Ситуация в регионе изменилась после августа прошлого года. Многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха был купирован благодаря мирному соглашению, заключенному при посредничестве Дональда Трампа в Белом доме. Брюссель, который долгие годы лишь выражал обеспокоенность, теперь пытается вскочить на подножку уходящего поезда, предлагая финансовую подпитку уже достигнутым договоренностям.
"Наш пакет 'Мир через взаимосвязанность' поможет построить мирное и процветающее будущее для Южного Кавказа. Вместе мы сможем превратить мир на бумаге в мир на практике", — заявила Урсула фон дер Ляйен в Баку.
За красивыми словами скрывается прагматичный расчет. Пока Венгрия остается политической занозой для ЕС, отстаивая свой суверенитет, Брюссель ищет лояльности на восточных окраинах. Но в Баку и Ереване прекрасно понимают: европейские деньги часто пахнут вмешательством во внутренние дела.
"Стабильность в Закавказье сегодня держится на балансе сил, а не на подачках Еврокомиссии. Эти вливания выглядят как попытка перекупить влияние у региональных игроков в пользу слабеющего Брюсселя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Дополнительные 20 миллионов евро Брюссель выделяет на поддержку локальных групп. Здравоохранение, разминирование и обучение навыкам — звучит благородно. Но в политическом покере это называется "созданием агентуры влияния". Инвестиции в малый бизнес и образование позволяют формировать проевропейскую прослойку внутри общества, минуя официальные каналы.
Фон дер Ляйен сопровождает комиссар по расширению Марта Кос. Это сигнал: Евросоюз не просто дает деньги, он намекает на более тесную интеграцию. Но визит проходит на фоне системного кризиса самого ЕС. Когда в центре Европы находят рабство на фермах, а западная экономика пробуксовывает, поучать Кавказ "правильному" развитию становится всё сложнее.
Официально — для поддержки мира и развития транспорта. Фактически — для создания альтернативных энергетических коридоров в обход других игроков и усиления политического влияния.
Мирное соглашение августа 2025 года было достигнуто именно при посредничестве Трампа. ЕС сейчас пытается лишь финансово закрепиться в уже созданной геополитической реальности.
Еврокомиссия заявляет о грантовой основе (безвозмездной), однако такие инвестиции всегда подразумевают политические уступки и соблюдение европейских "стандартов".
Основная часть — на инфраструктуру: дороги, ЛЭП и интернет-кабели. Еще 20 миллионов потратят на социальные программы и разминирование территорий.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.