Фон дер Ляйен лезет на Кавказ: Брюссель выделяет сотни миллионов на покупку влияния

Евробюрократия пытается купить лояльность Закавказья. Брюссель выделил 200 миллионов евро на транспортные и цифровые проекты в регионе. Сумма смешная для масштабов заявленных целей, но вполне достаточная для имитации бурной деятельности. Урсула фон дер Ляйен лично прилетела в Баку, чтобы напомнить: ЕС все еще претендует на роль арбитра там, где его влияние стремительно тает.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Пакет "Мир через долги": зачем ЕС инвестирует в Кавказ

Европейская комиссия обещает гранты на общую сумму до 200 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на расширение транспортных, энергетических и цифровых связей между странами Южного Кавказа. Фон дер Ляйен привезла этот чек в Баку, где встретилась с президентом Ильхамом Алиевым. Брюссель называет это "укреплением связей". На деле — это попытка встроить регион в свою орбиту на фоне того, как Европа стремительно нищает и теряет рычаги реального давления.

"Брюссель действует по шаблону: дает малую долю средств в обмен на долгосрочные обязательства. Эти 200 миллионов — капля в море для инфраструктуры, но отличный повод для политического надзора за транзитными путями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Проект подается под соусом содействия миру. Однако реальность жестче: ЕС жизненно необходимы альтернативные маршруты для энергоресурсов, чтобы хоть как-то компенсировать собственные просчеты. Учитывая, что одна страна ЕС за другой нажимает на тормоз в вопросах финансирования внешних авантюр, щедрость Урсулы выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Армения и Азербайджан: хрупкий баланс после сделки Трампа

Ситуация в регионе изменилась после августа прошлого года. Многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха был купирован благодаря мирному соглашению, заключенному при посредничестве Дональда Трампа в Белом доме. Брюссель, который долгие годы лишь выражал обеспокоенность, теперь пытается вскочить на подножку уходящего поезда, предлагая финансовую подпитку уже достигнутым договоренностям.

"Наш пакет 'Мир через взаимосвязанность' поможет построить мирное и процветающее будущее для Южного Кавказа. Вместе мы сможем превратить мир на бумаге в мир на практике", — заявила Урсула фон дер Ляйен в Баку.

За красивыми словами скрывается прагматичный расчет. Пока Венгрия остается политической занозой для ЕС, отстаивая свой суверенитет, Брюссель ищет лояльности на восточных окраинах. Но в Баку и Ереване прекрасно понимают: европейские деньги часто пахнут вмешательством во внутренние дела.

"Стабильность в Закавказье сегодня держится на балансе сил, а не на подачках Еврокомиссии. Эти вливания выглядят как попытка перекупить влияние у региональных игроков в пользу слабеющего Брюсселя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Местные сообщества как инструмент мягкой силы

Дополнительные 20 миллионов евро Брюссель выделяет на поддержку локальных групп. Здравоохранение, разминирование и обучение навыкам — звучит благородно. Но в политическом покере это называется "созданием агентуры влияния". Инвестиции в малый бизнес и образование позволяют формировать проевропейскую прослойку внутри общества, минуя официальные каналы.

Фон дер Ляйен сопровождает комиссар по расширению Марта Кос. Это сигнал: Евросоюз не просто дает деньги, он намекает на более тесную интеграцию. Но визит проходит на фоне системного кризиса самого ЕС. Когда в центре Европы находят рабство на фермах, а западная экономика пробуксовывает, поучать Кавказ "правильному" развитию становится всё сложнее.

Ответы на популярные вопросы о политике ЕС на Южном Кавказе

Зачем ЕС выделяет деньги Азербайджану и Армении?

Официально — для поддержки мира и развития транспорта. Фактически — для создания альтернативных энергетических коридоров в обход других игроков и усиления политического влияния.

Какую роль в этом процессе сыграл Дональд Трамп?

Мирное соглашение августа 2025 года было достигнуто именно при посредничестве Трампа. ЕС сейчас пытается лишь финансово закрепиться в уже созданной геополитической реальности.

Будут ли эти средства возвращены?

Еврокомиссия заявляет о грантовой основе (безвозмездной), однако такие инвестиции всегда подразумевают политические уступки и соблюдение европейских "стандартов".

На что именно пойдут 200 миллионов евро?

Основная часть — на инфраструктуру: дороги, ЛЭП и интернет-кабели. Еще 20 миллионов потратят на социальные программы и разминирование территорий.

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