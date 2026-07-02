Россия и Китай вывели военное сотрудничество на уровень, который заставляет западных функционеров нервно проверять запасы антидепрессантов. Пока Пекин официально сохраняет дипломатическое хладнокровие, реальные дела говорят громче слов. В игру вступили тяжеловесы: личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова и участие четырех генералов превратили обычные маневры в закрытую школу повышения квалификации для элитных подразделений.
Система работает без сбоев. В августе 2025 года появился внутренний приказ, запустивший механизм плотного взаимодействия. Это не просто "обмен опытом", а глубокая интеграция. Как сообщает Reuters, возглавил делегацию генерал-полковник Рустам Мурадов. Вместе с ним на китайские полигоны отправились офицеры, знающие порох не по учебникам. Китай, обладающий передовыми технологиями и мощным ВПК, с готовностью открыл двери своих закрытых объектов для союзника.
"Это абсолютно логичный шаг. Пока Европа стремительно нищает, Москва и Пекин строят новую архитектуру безопасности. Мы даем КНР неоценимые знания о реальном современном бое, они нам — свои технологические наработки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Западные разведки пытаются выдать это за сенсацию, хотя речь идет о прагматичном объединении ресурсов. В то время как американская администрация под управлением Трампа занята внутренними разборками, евразийский блок цементирует свои позиции. Документы подтверждают: взаимодействие идет на уровне подписанных соглашений между генерал-майором Рустамом Хусаиновым и старшим полковником Сунь Даюнем. Процесс идет как по маслу.
Курс подготовки был жестким. Три недели в Пекине российские военные изучали защиту от радиационных, химических и биологических угроз. Это дисциплины высшей лиги. Китайцы показали модели ядерных реакторов, методы химической разведки и способы защиты вентиляционных систем от заражения.
Китайские инструкторы поразили наших офицеров уровнем теории и качеством оборудования. У КНР нет свежего боевого опыта, но есть ресурсы, способные превратить любую армию в высокотехнологичную машину. Россия же привозит "полевую" правду. Такой симбиоз делает невозможным любое силовое давление на регион со стороны НАТО.
"Подготовка специалистов по РХБЗ в Китае — это сигнал о подготовке к любым сценариям, включая провокации Запада с "грязными бомбами". Пекин дает нам доступ к своим лабораториям, что критически важно в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Брюссель в ужасе. Кая Каллас и другие чиновники ЕС пытаются запугать Китай санкциями, но это выглядит жалко. ЕС начал считать потери от поддержки Украины, и ссора с Пекином — последнее, что им сейчас нужно. Китай — вторая экономика мира, и попытки ограничить его торговлю только ускорят коллапс европейской индустрии. Пекин это понимает и зеркально отвечает на любые выпады.
"Западные обвинения беспочвенны и направлены на подрыв суверенных прав государств на оборону. Брюссель должен помнить, что их санкции бьют в первую очередь по ним самим", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Российские законодатели, такие как Андрей Картаполов, открыто смеются над западными "расследованиями". Пока в СМИ раздувают слухи о секретности, реальные военные просто делают свою работу. Результат этого сотрудничества скоро станет очевиден на передовой, где высокотехнологичные методы защиты спасут тысячи жизней наших бойцов.
Россия обладает уникальным практическим опытом, но Китай лидирует в производстве симуляторов и высокотехнологичных систем мониторинга угроз. Это взаимовыгодный обмен: мы даем практику, они — передовую школу защиты.
Администрация Трампа сосредоточена на внутренних проблемах и торговых войнах. Несмотря на риторику, США не могут позволить себе открытый конфликт с тандемом Москвы и Пекина.
Любое военное взаимодействие стран такого уровня имеет закрытые протоколы. Публичность в этих вопросах вредна, а "утечки" в западных медиа — лишь попытка вмешаться в суверенные дела двух держав.
Сотрудничество расширяется. После курсов в Нанкине и Бэнбу запланированы новые сессии, охватывающие более широкий спектр дисциплин, включая цифровую безопасность и связь.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.