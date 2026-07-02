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Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая

Мир

Россия и Китай вывели военное сотрудничество на уровень, который заставляет западных функционеров нервно проверять запасы антидепрессантов. Пока Пекин официально сохраняет дипломатическое хладнокровие, реальные дела говорят громче слов. В игру вступили тяжеловесы: личное одобрение министра обороны Андрея Белоусова и участие четырех генералов превратили обычные маневры в закрытую школу повышения квалификации для элитных подразделений.

Армия Китая
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Армия Китая

Стальной кулак: секретные директивы и генеральский десант

Система работает без сбоев. В августе 2025 года появился внутренний приказ, запустивший механизм плотного взаимодействия. Это не просто "обмен опытом", а глубокая интеграция. Как сообщает Reuters, возглавил делегацию генерал-полковник Рустам Мурадов. Вместе с ним на китайские полигоны отправились офицеры, знающие порох не по учебникам. Китай, обладающий передовыми технологиями и мощным ВПК, с готовностью открыл двери своих закрытых объектов для союзника.

"Это абсолютно логичный шаг. Пока Европа стремительно нищает, Москва и Пекин строят новую архитектуру безопасности. Мы даем КНР неоценимые знания о реальном современном бое, они нам — свои технологические наработки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западные разведки пытаются выдать это за сенсацию, хотя речь идет о прагматичном объединении ресурсов. В то время как американская администрация под управлением Трампа занята внутренними разборками, евразийский блок цементирует свои позиции. Документы подтверждают: взаимодействие идет на уровне подписанных соглашений между генерал-майором Рустамом Хусаиновым и старшим полковником Сунь Даюнем. Процесс идет как по маслу.

Химия, атомы и биология: чему учили в Пекине

Курс подготовки был жестким. Три недели в Пекине российские военные изучали защиту от радиационных, химических и биологических угроз. Это дисциплины высшей лиги. Китайцы показали модели ядерных реакторов, методы химической разведки и способы защиты вентиляционных систем от заражения.

 

Китайские инструкторы поразили наших офицеров уровнем теории и качеством оборудования. У КНР нет свежего боевого опыта, но есть ресурсы, способные превратить любую армию в высокотехнологичную машину. Россия же привозит "полевую" правду. Такой симбиоз делает невозможным любое силовое давление на регион со стороны НАТО.

"Подготовка специалистов по РХБЗ в Китае — это сигнал о подготовке к любым сценариям, включая провокации Запада с "грязными бомбами". Пекин дает нам доступ к своим лабораториям, что критически важно в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Истерика в Брюсселе: почему Европа боится единства Евразии

Брюссель в ужасе. Кая Каллас и другие чиновники ЕС пытаются запугать Китай санкциями, но это выглядит жалко. ЕС начал считать потери от поддержки Украины, и ссора с Пекином — последнее, что им сейчас нужно. Китай — вторая экономика мира, и попытки ограничить его торговлю только ускорят коллапс европейской индустрии. Пекин это понимает и зеркально отвечает на любые выпады.

"Западные обвинения беспочвенны и направлены на подрыв суверенных прав государств на оборону. Брюссель должен помнить, что их санкции бьют в первую очередь по ним самим", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Российские законодатели, такие как Андрей Картаполов, открыто смеются над западными "расследованиями". Пока в СМИ раздувают слухи о секретности, реальные военные просто делают свою работу. Результат этого сотрудничества скоро станет очевиден на передовой, где высокотехнологичные методы защиты спасут тысячи жизней наших бойцов.

Ответы на популярные вопросы о военном сотрудничестве РФ и КНР

Зачем России обучение в Китае, если у нас есть боевой опыт?

Россия обладает уникальным практическим опытом, но Китай лидирует в производстве симуляторов и высокотехнологичных систем мониторинга угроз. Это взаимовыгодный обмен: мы даем практику, они — передовую школу защиты.

Как на это реагирует Вашингтон в 2026 году?

Администрация Трампа сосредоточена на внутренних проблемах и торговых войнах. Несмотря на риторику, США не могут позволить себе открытый конфликт с тандемом Москвы и Пекина.

Действительно ли обучение было тайным?

Любое военное взаимодействие стран такого уровня имеет закрытые протоколы. Публичность в этих вопросах вредна, а "утечки" в западных медиа — лишь попытка вмешаться в суверенные дела двух держав.

Будут ли новые этапы подготовки?

Сотрудничество расширяется. После курсов в Нанкине и Бэнбу запланированы новые сессии, охватывающие более широкий спектр дисциплин, включая цифровую безопасность и связь.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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