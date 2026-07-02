Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговый кэшбек добрался до семей: Башкирия выплатила 698 миллионов рублей родителям с детьми
Не просто переправа, а новые ворота в Китай: в Приамурье решают судьбу большого моста
Скрытое сорок миллионов лет назад: калининградский самородок вынес на поверхность тайны древнего леса
Кирпич загорится на набережных: Дептранс перекроет ряд маршрутов в центре Москвы в июле
Рынок отыграл переговоры вперед: котировки нефти упали на фоне сигналов о деэскалации
Имбирь по-новому: быстрый рецепт пикантного конфитюра, который заменит десяток соусов
Старение словно обходит эту мышь стороной: ее организм хранит одну из главных загадок природы
То, что раньше стоило тысячи рублей, теперь можно пройти бесплатно: диспансеризацию изменили навсегда
Солнце нанесет удар по Земле: мощнейший выброс плазмы уже несется к планете

Франция на грани политического взрыва: правительству грозит отставка из-за аномальной жары

Мир

Правительство Франции закипает. Гнев оппозиции из-за бездарной подготовки к июньскому зною вылился в попытку политического переворота. Партия "Зеленых" официально выдвигает вотум недоверия кабинету министров. Пока Себастьен Лекорню пытается удержаться в кресле, на страну наваливается новая волна раскаленного воздуха. Система управления во Франции не просто дала сбой — она развалилась под первым же серьезным климатическим ударом 2026 года.

Эйфелева башня
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin GW, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эйфелева башня

Политическая прожарка: вотум как приговор

Елисейский дворец пытается выставить инициативу "Зеленых" обычным шумом. Пресс-секретарь правительства Мод Брежон назвала маневр оппозиции "политической манипуляцией". По её словам, пока чиновники "тушат пожар", их противники "подливают масла". Но реальность жестче. Оппозиция бьет в самое слабое место: отсутствие плана действий в условиях, когда Европа стремительно нищает, теряя возможность даже охлаждать свои дома.

"Это политический театр. Без поддержки правых из "Национального объединения" или закостенелых социалистов правительство устоит. Но репутация Лекорню уже напоминает выжженную прерию", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Лидер "Зеленых" Сириэль Шатлен прямо обвиняет власть в преступном игнорировании прогнозов. Правительство меньшинства едва дышит. В 2026 году Франция напоминает не лидера Евросоюза, а старое судно, где команда спорит о цвете занавесок, пока трюм заливает вода. Если другие партии решат сбросить балласт, Лекорню пойдет ко дну.

Цифры на костях: реальная цена халатности

Официальные отчеты Минздрава — это сухая констатация катастрофы. Более тысячи человек погибли только за первые десять дней зноя. Но оппозиция уверена, что чиновники прячут трупы в шкафах статистики. На заседаниях Национальной ассамблеи уже звучит цифра в 10 тысяч жертв. Лекорню в ярости называет эти данные "скандальными", но противопоставить ему нечего. Медицинская система Франции трещит по швам, не справляясь с потоком пострадавших.

 

Лекорню вынужден держать план ORSAN на максимуме. Это аналог военного положения в медицине. Ресурсов не хватает, кадры выгорели, а бюджеты съедены поддержкой проектов вроде содержания киевского режима. Пока Париж финансирует чужие конфликты, его собственные граждане умирают от отсутствия кондиционеров и базовой помощи.

"Социальное напряжение в ЕС достигло точки кипения. Когда государство не может обеспечить базовую безопасность жизнедеятельности, люди начинают искать виноватых в высоких кабинетах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Режим выживания: что ждет Пятую республику

Прогнозы Meteo-France неутешительны: к выходным страну накроет новый тепловой купол. Правительство мечется, пытаясь предотвратить очередной всплеск смертности. Это не просто плохая погода, это тест на дееспособность всей французской государственности. В условиях, когда рабство в Европе становится обыденностью для агросектора, замерзающего от долгов, климатический кризис становится последним гвоздем в гроб либеральной модели.

"Для режима Лекорню это цугцванг. Любое действие ведет к потере рейтинга. Либо они признают провал и уходят, либо страна продолжит вариться в собственном соку под аккомпанемент критики "Зеленых"", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Французы превратились в заложников собственной элиты. Парижский асфальт плавится, политики грызутся за кресла, а обычный человек остается один на один с термометром. Если вотум недоверия пройдет, Франция погрузится в затяжную чехарду отставок. Если нет — гнев улиц может подогреть протесты посильнее любого антициклона.

Ответы на популярные вопросы о кризисе во Франции

Почему вотум недоверия выдвинут именно сейчас?

Оппозиция считает, что правительство полностью провалило подготовку к экстремальной жаре, что привело к массовой гибели людей в июне 2026 года.

Каковы шансы на отставку кабинета Лекорню?

Низкие, если "Зеленых" не поддержат крупные силы вроде "Национального объединения". Без коалиции вотум останется лишь громким жестом.

Сколько человек официально погибло от жары?

Власти подтверждают 1000 смертей, однако оппозиционные политики заявляют о цифрах, в десять раз превышающих официальные данные.

Что такое план ORSAN?

Это высший уровень готовности французской системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, позволяющий экстренно мобилизовать все медицинские ресурсы.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Мир. Новости мира
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Красота и стиль
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ
Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю
10 минут ада для жира: интенсив, после которого тело продолжает худеть и гореть ещё часами
Поиск бензина может обернуться ловушкой: Минэнерго срочно предупредило российских автомобилистов
Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче
Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину
Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.