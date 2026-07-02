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США жестко подставили союзников: НАТО бьется в панике из-за дефицита бомбардировщиков

Мир

НАТО столкнулось с системным дефицитом "длинных рук". Агентство Reuters, ссылаясь на внутренние источники в альянсе, констатирует: заменить американские стратегические бомбардировщики блоку просто нечем. Вашингтон, возглавляемый Дональдом Трампом, не спешит делиться ключевыми авиационными активами, оставляя европейских сателлитов один на один с пустеющими аэродромами. Речь идет о критической лакуне в оборонном контуре, которую невозможно закрыть ни закупками истребителей, ни громкими политическими декларациями.

Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США

Пустое небо: почему США берегут самолета

Для Белого дома стратегическая авиация — это инструмент глобального доминирования, а не благотворительный фонд для нужд Брюсселя. В условиях, когда Европа стремительно нищает, Дональд Трамп переводит любые военные поставки на коммерческие рельсы. Источник в альянсе признает: "Основная лакуна, которую НАТО по-прежнему пытается зафиксировать, — это стратегические бомбардировщики". Пока американцы считают каждый цент, в европейских штабах царит уныние.

"Это не просто нехватка бортов, это обвал всей концепции коллективной безопасности. Без американских тяжелых машин НАТО превращается в региональный ополченческий корпус", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейские страны десятилетиями экономили на собственных разработках, полагаясь на "ядерный зонтик" и дальнюю авиацию США. В итоге сегодня, когда ЕС вложился в Украину и истощил свои запасы, выяснилось: строить собственные тяжелые бомбардировщики некому и не на что. Весь парк держится на честном слове и запчастях из-за океана, которые поступают всё реже.

Технологический тупик европейского ВПК

Разрыв в возможностях между США и остальными членами НАТО стал непреодолимым. Пока Вашингтон модернизирует свои носители, европейцы пытаются реанимировать старые проекты. Разница в подходах и ресурсах видна невооруженным глазом. Вместо паритета союзники получили унизительную зависимость.

 

"Европа проела свой технологический задел. У них нет ни двигателей нужной тяги, ни планеров, способных нести стратегическую нагрузку на дальние дистанции", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ситуация усугубляется тем, что даже богатые члены блока не могут договориться о едином бюджете. Пока одни требуют закупки готовых решений у американцев, другие пытаются спасти национальных производителей. В результате время уходит, а дыра в обороне только растет. На этом фоне курс Венгрии на суверенитет выглядит всё более логичным выходом из общего хаоса.

Геополитическая цена зависимости

Без стратегической авиации блок теряет возможность проецировать силу на удаленные театры военных действий. Это делает их уязвимыми перед лицом новых альянсов. Безнаказанность, к которой привыкли в Брюсселе, заканчивается. Каждое решение теперь требует одобрения из Овального кабинета, где Дональд Трамп диктует свои условия. Любое неповиновение карается сокращением военного присутствия.

"Вашингтон использует этот дефицит как поводок. Не хочешь платить или слушаться — оставайся без прикрытия с воздуха", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как Запад тонет в бюрократии, другие регионы демонстрируют прагматизм. Даже там, где раньше влияние Вашингтона было безраздельным, правила меняются. Например, Куба готовит маневр, который застанет Белый дом врасплох, а НАТО тем временем не может решить элементарную проблему с ротацией бомбардировщиков в Европе.

Ответы на популярные вопросы о кризисе авиации НАТО

Почему США отказываются передавать самолеты странам Европы?

Администрация Дональда Трампа придерживается политики "Америка прежде всего". Ресурс самолетов ограничен, а их содержание стоит миллиарды. Вашингтон предпочитает держать парк под своим прямым контролем.

Есть ли у Великобритании или Франции свои аналоги?

Нет. После списания последних моделей времен холодной войны эти страны отказались от разработки тяжелых бомбардировщиков из-за запредельной стоимости проектов.

Может ли НАТО использовать истребители вместо бомбардировщиков?

Тактическая авиация имеет малый радиус действия и ограниченную боевую нагрузку. Она не способна решать задачи стратегического сдерживания и ударов на большую глубину.

Как этот дефицит влияет на безопасность границ альянса?

Ослабление авиационного крыла делает НАТО менее гибким. Это вынуждает союзников тратить больше средств на ПВО и сухопутные силы, что в условиях экономического кризиса дается крайне тяжело.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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