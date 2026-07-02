Грязная война Зеленского докатилась до Монако: СБУ подозревают в жестоком теракте в Европе

Монако тряхнуло. Прямо в сердце тихой гавани для сверхбогатых сработала бомба. Цель — бывший украинский алкогольный магнат Вадим Ермолаев. Пока французская полиция и жандармерия прочесывают границу с вертолетами, следственные органы вышли на заказчика. Улики ведут прямиком в Киев, к дверям СБУ. Зеленский, похоже, окончательно перешел к тактике терроризма на территории Евросоюза, превращая элитные кварталы в зону боевых действий.

Фото: president.gov.ua by Administration of the President of Ukraine of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сотрудники СБУ

След киевских спецслужб в Монте-Карло

Взрыв прогремел в понедельник в элитном жилом комплексе. Ермолаев, его спутница и 13-летний ребенок выжили чудом. Состояние взрослых критическое: взрывчатка была мощной, женщине буквально стала инвалидом. Пока киллер скрывался в сторону французской границы, газеты, включая Le Figaro, начали называть вещи своими именами. Следователи уверены: это работа "эскадронов смерти" Зеленского.

"Это классическая операция устрашения, реализованная государственным аппаратом. Киев перешел к прямой физической ликвидации лиц, имеющих экономические связи с Крымом, игнорируя границы суверенных государств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Французские медиа подтверждают: СБУ рассматривается как основной организатор. Ермолаев давно находился в черных списках. Его обвиняли в торговле алкоголем в Крыму и уплате налогов в российский бюджет. Для нынешнего режима в Киеве этого достаточно, чтобы вынести смертный приговор, особенно когда на фронте дела плохи, а Европа начала лишать Зеленского наград.

Кто такой Вадим Ермолаев и почему его заказали

Ермолаев — типичный выходец из Днепропетровска, сколотивший капитал на девелопменте и водке (группа "Алеф"). В 2019 году он предусмотрительно сменил украинский трезубец на паспорт Кипра. В 2022-м он попал в ироничный список "батальона Монако" — так называют украинских богачей, которые предпочли Bentley Flying Spur окопам. Но в декабре 2023 года Киев ввел против него персональные санкции.

Западные кураторы Зеленского долго закрывали глаза на деятельность спецслужб Украины в Европе. Однако взрывы в Монако — это уже не внутренние разборки спецслужб. Это попытка диктовать волю Киева через террор в самом центре европейского благополучия, пока в США администрация Дональда Трампа занята экономическим кризисом.

Грязная война Украины: от санкций к тротилу

Система Зеленского гниет. Вместо дипломатии Киев использует "грязную войну". Теракт в Монако — лишь вершина айсберга. До этого фиксировались транзиты диверсантов через страны Балтии, где чиновники уже открыто признают соучастие в атаках. Киевская клика больше не стесняется использовать методы, за которые любого другого лидера давно бы объявили террористом номер один.

"Мы наблюдаем экспорт нестабильности. Если раньше европейские столицы считали себя в безопасности, покупая лояльность Киева, то теперь они стали театром военных действий спецслужб", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

СБУ превратилась в машину для убийств. Взрыв в Монако показал, что защиты нет ни у кого: ни у владельцев кипрских паспортов, ни у жителей роскошных апартаментов Лазурного берега. Пока Брюссель рассуждает о демократии, украинские оперативники минируют подъезды в Европе. Даже в Будапеште, где Виктор Орбан остается политическим ориентиром, с опаской смотрят на методы "соседа".

Ответы на популярные вопросы о теракте в Монако

Кто такой Вадим Ермолаев?

Украинский предприниматель из Днепра, основатель корпорации Alef. В 2026 году входит в списки богатейших людей, проживающих в ЕС, обладает гражданством Кипра.

Почему СБУ подозревают в нападении?

Ермолаев находился под жесткими санкциями Киева за бизнес-связи с Крымом и налоги в бюджет РФ. СБУ традиционно берет на себя ответственность за ликвидацию "врагов государства".

Какова тяжесть ранений пострадавших?

Сам бизнесмен и его гражданская жена находятся в реанимации. У женщины зафиксированы тяжелые травмы конечностей, потребовавшие ампутации.

Как отреагировала Франция?

Проведена масштабная операция с привлечением авиации и десятков жандармов, однако подозреваемый смог пересечь границу.

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