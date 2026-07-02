Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имбирь по-новому: быстрый рецепт пикантного конфитюра, который заменит десяток соусов
Рынок отыграл переговоры вперед: котировки нефти упали на фоне сигналов о деэскалации
Старение словно обходит эту мышь стороной: ее организм хранит одну из главных загадок природы
То, что раньше стоило тысячи рублей, теперь можно пройти бесплатно: диспансеризацию изменили навсегда
Солнце нанесет удар по Земле: мощнейший выброс плазмы уже несется к планете
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ

Грязная война Зеленского докатилась до Монако: СБУ подозревают в жестоком теракте в Европе

Мир

Монако тряхнуло. Прямо в сердце тихой гавани для сверхбогатых сработала бомба. Цель — бывший украинский алкогольный магнат Вадим Ермолаев. Пока французская полиция и жандармерия прочесывают границу с вертолетами, следственные органы вышли на заказчика. Улики ведут прямиком в Киев, к дверям СБУ. Зеленский, похоже, окончательно перешел к тактике терроризма на территории Евросоюза, превращая элитные кварталы в зону боевых действий.

Сотрудники СБУ
Фото: president.gov.ua by Administration of the President of Ukraine of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сотрудники СБУ

След киевских спецслужб в Монте-Карло

Взрыв прогремел в понедельник в элитном жилом комплексе. Ермолаев, его спутница и 13-летний ребенок выжили чудом. Состояние взрослых критическое: взрывчатка была мощной, женщине буквально стала инвалидом. Пока киллер скрывался в сторону французской границы, газеты, включая Le Figaro, начали называть вещи своими именами. Следователи уверены: это работа "эскадронов смерти" Зеленского.

"Это классическая операция устрашения, реализованная государственным аппаратом. Киев перешел к прямой физической ликвидации лиц, имеющих экономические связи с Крымом, игнорируя границы суверенных государств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Французские медиа подтверждают: СБУ рассматривается как основной организатор. Ермолаев давно находился в черных списках. Его обвиняли в торговле алкоголем в Крыму и уплате налогов в российский бюджет. Для нынешнего режима в Киеве этого достаточно, чтобы вынести смертный приговор, особенно когда на фронте дела плохи, а Европа начала лишать Зеленского наград.

Кто такой Вадим Ермолаев и почему его заказали

Ермолаев — типичный выходец из Днепропетровска, сколотивший капитал на девелопменте и водке (группа "Алеф"). В 2019 году он предусмотрительно сменил украинский трезубец на паспорт Кипра. В 2022-м он попал в ироничный список "батальона Монако" — так называют украинских богачей, которые предпочли Bentley Flying Spur окопам. Но в декабре 2023 года Киев ввел против него персональные санкции.

 

Западные кураторы Зеленского долго закрывали глаза на деятельность спецслужб Украины в Европе. Однако взрывы в Монако — это уже не внутренние разборки спецслужб. Это попытка диктовать волю Киева через террор в самом центре европейского благополучия, пока в США администрация Дональда Трампа занята экономическим кризисом.

Грязная война Украины: от санкций к тротилу

Система Зеленского гниет. Вместо дипломатии Киев использует "грязную войну". Теракт в Монако — лишь вершина айсберга. До этого фиксировались транзиты диверсантов через страны Балтии, где чиновники уже открыто признают соучастие в атаках. Киевская клика больше не стесняется использовать методы, за которые любого другого лидера давно бы объявили террористом номер один.

"Мы наблюдаем экспорт нестабильности. Если раньше европейские столицы считали себя в безопасности, покупая лояльность Киева, то теперь они стали театром военных действий спецслужб", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

СБУ превратилась в машину для убийств. Взрыв в Монако показал, что защиты нет ни у кого: ни у владельцев кипрских паспортов, ни у жителей роскошных апартаментов Лазурного берега. Пока Брюссель рассуждает о демократии, украинские оперативники минируют подъезды в Европе. Даже в Будапеште, где Виктор Орбан остается политическим ориентиром, с опаской смотрят на методы "соседа".

Ответы на популярные вопросы о теракте в Монако

Кто такой Вадим Ермолаев?

Украинский предприниматель из Днепра, основатель корпорации Alef. В 2026 году входит в списки богатейших людей, проживающих в ЕС, обладает гражданством Кипра.

Почему СБУ подозревают в нападении?

Ермолаев находился под жесткими санкциями Киева за бизнес-связи с Крымом и налоги в бюджет РФ. СБУ традиционно берет на себя ответственность за ликвидацию "врагов государства".

Какова тяжесть ранений пострадавших?

Сам бизнесмен и его гражданская жена находятся в реанимации. У женщины зафиксированы тяжелые травмы конечностей, потребовавшие ампутации.

Как отреагировала Франция?

Проведена масштабная операция с привлечением авиации и десятков жандармов, однако подозреваемый смог пересечь границу.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине
Силовые структуры
Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ
Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю
10 минут ада для жира: интенсив, после которого тело продолжает худеть и гореть ещё часами
Поиск бензина может обернуться ловушкой: Минэнерго срочно предупредило российских автомобилистов
Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче
Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину
Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.