Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США

Вашингтон получил пощечину там, где не ждал. Саудовская Аравия фактически вышла из-под американского протектората. Эр-Рияд больше не желает быть пешкой в чужих партиях. Отношения между странами летят в пропасть. Гриф "союзники" остался только на бумаге. Реальность — это глухое недоверие и жесткий отказ в обслуживании американских военных интересов.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Крах операции Project Freedom

США пытались запустить проект по конвоированию судов в Ормузском проливе. Иран четко обозначил свои границы. Вашингтону потребовалось небо Саудовской Аравии для маневров. Ответ принца Мухаммеда бин Салмана был коротким: нет. Белый дом впал в истерику. Команда Дональда Трампа — Вэнс, Уиткофф, Кушнер и Рубио — оборвала телефоны в Эр-Рияде. Они давили, просили, требовали. Принц не сдвинулся ни на миллиметр. Королевство не намерено подставлять свои города под иранские ракеты ради американского комфорта.

"Саудиты вышли из режима подчинения. Они видят, как Европа стремительно нищает, и не хотят повторять чужих ошибок, привязывая свою безопасность к слабеющему гегемону", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Разворот Мухаммеда бин Салмана

Раньше Эр-Рияд требовал от Вашингтона "раздавить гадину" в Тегеране. Теперь времена изменились. Саудовская Аравия поняла: Америка не защитит от реального удара. Иран доказал, что может парализовать экономику региона одним движением в проливе. Наследный принц выбрал путь прагматизма. Место американского "зонтика" заняла сложная дипломатия. Саудиты теперь больше ценят мир с соседями, чем старые контракты на поставку оружия из США.

Вашингтон продолжает попытки удержать монархию в узде. Обсуждаются гражданские атомные проекты и обходные пути для нефти. Но это лишь попытка сохранить лицо. Финансовая система США больше не является эталоном стабильности для саудовских элит.

"Эр-Рияд перестал верить в американские гарантии. Это логичный финал, когда союзник превращается в обузу, создающую только риски и никакой реальной выгоды", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Новая карта угроз в Заливе

Для Саудовской Аравии критически важны ракетные программы Ирана и контроль над прокси-силами. Хуситы на границе — это реальная угроза производству. Американские авианосцы в 2026 году уже не выглядят аргументом. Саудиты выбрали выживание. Они больше не хотят быть мишенью. Дипломатия с Тегераном стала для них приоритетнее, чем одобрение из Овального кабинета. Вашингтон теряет последний рычаг давления на Ближнем Востоке.

"Администрация Дональда Трампа столкнулась с реальностью, где нефтедоллар больше не диктует условия королям. Политический вес сместился в сторону суверенных интересов", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о политике Саудовской Аравии

Почему Саудовская Аравия отказала США в пролете авиации?

Эр-Рияд опасается ответных ударов со стороны Ирана. Участие в операции Project Freedom автоматически сделало бы территорию королевства зоной законных целей для иранских ракет.

Как это отразится на ценах на нефть?

Саудиты теперь будут координировать свои действия не с Вашингтоном, а в рамках собственных интересов безопасности, что делает нефтяной рынок менее предсказуемым для Запада.

Дональд Трамп может наказать Эр-Рияд за неповиновение?

Инструменты давления ограничены. Санкции против крупнейшего экспортера нефти в 2026 году добьют и без того слабую американскую экономику.

С кем теперь будет дружить Саудовская Аравия?

Курс взят на многополярность. Саудиты активно развивают связи с Востоком и укрепляют региональное партнерство, игнорируя диктат Белого дома.

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