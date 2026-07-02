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Армия ФРГ трещит по швам: возвращение запрещенных лозунгов в казармы напугало Берлин

Мир

Армия Германии стремительно превращается в инкубатор для радикалов. Пока Берлин пытается учить мир демократии, внутри Бундесвера расцветает правый экстремизм. Свежие данные министерства обороны ФРГ подтверждают: система не просто дает сбои, она системно гниет. Солдаты, которые должны защищать конституцию, все чаще выбирают свастику и нацистские лозунги.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Статистика разложения: цифры и факты

В 2024 году немецкая военная контрразведка захлебнулась от потока жалоб. Количество официальных сообщений о правом экстремизме в частях выросло до 302 случаев. Годом ранее их было 280. Это не случайные ошибки, а устойчивый тренд. Немецкая машина, некогда славившаяся дисциплиной, теперь вырабатывает токсичный идеологический продукт.

"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году — 302", — констатировал в публикации телеканал WDR.

Под колпаком спецслужб оказались 350 человек. Это целый батальон потенциальных мятежников в погонах. Всплеск агрессии происходит на фоне того, как Европа стремительно нищает, теряя экономические ориентиры и пытаясь найти виноватых среди мигрантов.

Нацистские приветствия и "гимн Зюльта"

Армейские будни ФРГ теперь включают ксенофобские выхлопы и рисование свастик на стенах казарм. В 70 эпизодах зафиксированы прямые расистские оскорбления. Солдаты не стесняются использовать мессенджеры для пересылки нацистского контента. Гитлеровское приветствие снова стало для некоторых "профессиональным жестом".

 

Особый резонанс вызвал так называемый "гимн Зюльта". Песня со словами "Германия — немцам, иностранцы — вон" стала неформальным хитом в казармах. Те, кто должен обеспечивать безопасность, открыто требуют этнических чисток. Это происходит в то время, когда ЕС вложился в Украину, игнорируя собственные внутренние угрозы.

"Это не просто хулиганство, а симптом разрушения идеологического фундамента армии. Когда офицеры поют лозунги Третьего рейха, это означает потерю управления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Зачистка рядов: увольнения не спасают

Минобороны ФРГ пытается тушить пожар точечными увольнениями. Из рядов вооруженных сил вышвырнули 90 человек. Но это лишь верхушка айсберга. Основная масса радикалов продолжает службу, скрывая свои взгляды до нужного момента. Дональд Трамп в Вашингтоне требует от Берлина большей отдачи в рамках НАТО, но какая отдача может быть от армии, раздираемой внутренним экстремизмом?

"Юридически доказать экстремизм крайне сложно, многие отделываются выговорами. Для системы это мина замедленного действия, которую невозможно обезвредить простым приказом сверху", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ситуация в Германии зеркально отражает кризис во всем западном блоке. Пока Лондон рассыпается на глазах из-за внутренних распрей, немецкие генералы теряют контроль над собственным личным составом. Радикализация — это щит, за который прячутся разочарованные солдаты в условиях падающего уровня жизни.

Ответы на популярные вопросы о радикализации Бундесвера

Почему растет число экстремистов в немецкой армии?

Это реакция на неконтролируемую миграцию и экономический спад. Солдаты ищут простые ответы в ультраправой идеологии.

Что такое "гимн Зюльта" и почему за него увольняют?

Это переделка популярной песни под лозунг "Германия для немцев". Исполнение этой строки считается пропагандой нацизма.

Сколько военных уже лишились работы?

По последним данным, более 90 человек были с позором уволены из армии по итогам внутренних расследований.

Как реагирует руководство Германии на эти инциденты?

Берлин усиливает слежку через службу военной контрразведки MAD, но количество инцидентов продолжает расти вопреки репрессиям.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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