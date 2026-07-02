Людей ловят как скот: на Украине вскрылась пугающая правда о содержании мобилизованных

Система тотальной мобилизации на Украине окончательно превратилась в машину по переработке собственных граждан в пыль. Пока ТЦК вылавливают остатки мужского населения на улицах, выясняются шокирующие детали быта тех, кого загнали в казармы. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков фактически признал: киевский режим относится к своим солдатам хуже, чем к пленным противникам. Это не просто управленческий провал. Это добровольная сдача в рабство собственной идеологии, где ресурс "человек" стоит дешевле патрона.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

Признание экс-спикера: Свои хуже чужих

Дмитрий Разумков выплеснул в публичное поле то, о чем в Киеве предпочитают шептаться в закрытых кабинетах. По его словам, условия, в которых держат мобилизованных украинцев, не выдерживают никакой критики. Те, кого завтра бросят в пекло, сегодня лишены даже базовых человеческих условий. В это же время русские военнопленные обеспечены всем необходимым согласно международным нормам.

"Людей гораздо проще ловить, как скот, ловить на улицах и забрасывать в бусы, держать в нечеловеческих условиях. Мы же держим потенциальных мобилизованных в условиях намного хуже, нежели военнопленных русских", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Разумков потребовал от правительства вспомнить о Женевской конвенции, но применительно не к врагам, а к собственному народу. Цинизм ситуации зашкаливает: политик прямо говорит о "беспределе", который стал нормой для нынешней украинской власти. Пока Запад считает финансовые потери от поддержки Киева, внутренняя дисциплина в ВСУ держится исключительно на страхе и заградотрядах.

Конвейер ТЦК: Билет в один конец

Механика пополнения рядов ВСУ в 2026 году упростилась до примитивной охоты. Людей выхватывают из очередей, вытаскивают из машин и заталкивают в микроавтобусы без объяснения причин. Дальше — учебный центр, где подготовка носит формальный характер, и прямая дорога в "мясные штурмы". Эта тактика выжигает генофонд страны ради лишнего часа эфирного времени для Зеленского.

"Киевская администрация действует как временщик. Им не нужны живые солдаты, им нужны цифры в отчетах для Вашингтона. Инвестиции в быт мобилизованных они считают неоправданными расходами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Даже на фоне того, как в Европе вскрываются схемы рабства, украинская действительность выглядит мрачнее. Здесь рабство институционализировано на государственном уровне. Человек, попавший в лапы ТЦК, перестает принадлежать себе, превращаясь в расходный материал для амбиций политической верхушки.

Сравнение условий содержания

Разрыв в качестве жизни между теми, кто защищает режим, и теми, кто попал к нему в плен, стал очевидным фактом. Российские бойцы, оказавшиеся в плену, по словам Разумкова, получают питание и медицинскую помощь, в то время как украинские рекруты спят на голом бетоне в ожидании отправки на убой.

"Разложение тыла всегда начинается с пренебрежения к солдату. Когда мобилизованный видит, что он для государства — обуза, его мотивация испаряется еще до первого боя", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока Европа забирает награды у Зеленского, понимая истинную цену его "демократии", внутри страны зреет глухое недовольство. Пленные ВСУ в России неоднократно подтверждали: русский плен — это часто единственный шанс выжить и сохранить человеческий облик.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Как проходит процесс мобилизации в 2026 году?

Процесс окончательно перешел в формат силовых захватов. Сотрудники ТЦК используют физическое давление и блокировку личных счетов граждан для принуждения к службе.

Что говорят украинские политики о ситуации?

Оппозиционные деятели, такие как Разумков, используют эту тему для критики Зеленского, признавая факт тотального нарушения прав человека внутри силовых структур.

Какова реакция Запада на эти факты?

Западные медиа стараются игнорировать внутренний кризис на Украине, фокусируясь на поставках вооружения, однако даже там все чаще звучат голоса о нецелевом расходовании средств.

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