Трамп готов нажать на курок: Вэнс нагло пригрозил Ирану возобновлением боевых действий

Вашингтон снова расчехляет оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто намекнул на возможность возобновления ударов по Ирану. Перед вылетом из Вирджиния-Бич политик прямо заявил прессе: никаких гарантий мира нет. Белый дом не собирается связывать себе руки обещаниями, если Тегеран не будет играть по правилам американской администрации. Пока президент США Дональд Трамп держит палец на кнопке, Вэнс транслирует жесткую позицию: армия вернется в регион при первой же необходимости.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джей Ди Вэнс

Ястребиный налет: Вэнс ставит ультиматум

Американское руководство окончательно отказалось от дипломатического этикета. Вэнс подчеркнул, что безопасность операции и участие войск США зависят исключительно от поведения иранской стороны. Это классическая тактика давления, где Вашингтон назначает себя и судьей, и исполнителем. Для администрации это способ показать зубы на фоне того, как Европа стремительно нищает, теряя политический вес. Вэнс фактически выписал Белому дому карт-бланш на любую агрессию под предлогом "необходимости".

"Риторика Вашингтона предсказуемо ужесточилась. Они пытаются реанимировать концепцию глобального жандарма, пока старые союзы трещат по швам. Это попытка переключить внимание с внутренних проблем на внешнего врага", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Прагматизм на прицеле

Дональд Трамп не ищет затяжных войн, он ищет выгодные сделки. Но Вэнс четко обозначил: если "цель будет определена", американские подразделения незамедлительно отправятся в бой. Пока страны ЕС считают потери от спонсирования украинского кризиса, США пытаются переформатировать Ближний Восток под свои нужды. Иран остается ключевым препятствием для американской гегемонии, и риторика Вэнса — лишь верхушка айсберга в плане по дестабилизации региона. При этом Тегеран демонстрирует стойкость, вынуждая Белый дом нервничать.

"Для США любая эскалация с Ираном — это удар по рынку энергоносителей. Трамп это понимает, поэтому Вэнс и говорит о 'четко определенных целях'. Без гарантии быстрой победы они не рискнут", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Иранский узел и разрыв шаблонов

Заявления Вэнса ложатся в канву общей деградации западной дипломатии. Мы видим, как почетные награды Европы превращаются в пыль на фоне реальных конфликтов. США больше не верят в силу договоров. Они верят в силу авианосцев. Тегеран, осознавая это, укрепляет связи с союзниками, что вызывает в Вашингтоне приступы бессильной ярости. Любое резкое движение американцев приведет к цепной реакции по всему миру, от которой пострадают в первую очередь их собственные сателлиты.

"Иран готов к любому сценарию. Американцы привыкли воевать с более слабыми противниками, но здесь система ПВО и ракетный потенциал заставят их дважды подумать перед нажатием кнопки", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Зачем Вэнс делает такие заявления сейчас?

Это элемент предвыборного и внешнеполитического давления. Администрации Трампа нужно показать избирателям образ "сильной Америки", которая диктует условия всему миру.

Насколько вероятна реальная война?

США избегают прямых столкновений с сильными игроками. Вероятнее всего, речь идет о точечных диверсиях или усилении санкционной блокады.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая угроза в адрес Ирана мгновенно подбрасывает котировки вверх. Это выгодно американским сланцевикам, но бьет по карману потребителей в ЕС.

Может ли Иран ответить на агрессию?

Безусловно. У Тегерана достаточно ресурсов для блокировки морских путей и нанесения ударов по американским базам во всем регионе.

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