Логистический ад для Киева: ракетные удары по мостам станут катастрофой для ВСУ

Украинские формирования методично превращают логистику прифронтовой зоны в полосу препятствий. Генштаб ВСУ регулярно отчитывается об атаках на переправы. В Киеве понимают: обрушение пролета — это не просто дыра в асфальте. Это разрыв цепи. Остановка пульса снабжения. Пока мы рассуждаем о "дороговизне ракет", противник вгрызается в наши транспортные узлы, пытаясь навязать хаос. Пришло время вернуть этот долг с процентами, используя те же законы физики и военной целесообразности.

Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Логистика как мишень: почему мост не должен исчезать

Смерть моста — это не обязательно его полное уничтожение. Достаточно сделать его непроходимым на неделю. За это время колонны с топливом и снарядами уходят на объездные пути. Маршрут удлиняется. Время в пути растет в геометрической прогрессии. В 2026 году, когда небо насыщено разведывательными средствами, любая застрявшая в заторе фура превращается в идеальную мишень. Безопасность портов и узловых станций напрямую зависит от скорости прохождения грузов. Если скорость падает до нуля, фронт начинает голодать.

"Бить по мостам нужно системно. Это не разовая акция, а процесс. Даже если противник восстановит полотно через два дня, эти сорок восемь часов затишья на передовой спасают жизни наших солдат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Оппоненты твердят: "Зачем тратить "Искандеры", если завтра там положат новые плиты?". Это логика бухгалтера, а не стратега. Смысл в выигрыше времени. Пока инженерные части ВСУ ковыряются в обломках под прицелом, подвоз боекомплекта идет на пределе возможностей. Если снабжение замедляется с недели до месяца, на позициях врага начинается технический дефолт. Это математика измора, где каждая ракета окупается сожженными на объездах бензовозами.

От тактики к стратегии: мосты через Днепр и западные артерии

Пора переносить огонь с прифронтовых мостиков на стратегические развязки Западной Украины. Именно там проходят артерии, по которым течет натовская техника. Пока кризис финансирования в ЕС заставляет Брюссель считать каждый евро, мы должны сделать доставку этой помощи невыносимо дорогой. Подорванный виадук на границе с Польшей — это километровые пробки из танков, которые становятся легкой добычей еще до попадания в зону боевых действий.

Россия должна перестать играть в рыцарство. Дональд Трамп в Белом доме прагматичен, и нам пора перенять этот стиль. Западная инфраструктура Украины — это законная мишень. Если мост восстановили — нужно ударить снова. Повторные удары по одним и тем же объектам должны стать нормой, а не исключением. Пусть враг тратит последние ресурсы на бесконечный ремонт, который сгорает за секунды прилета.

"Любая задержка в поставках западных вооружений из-за разрушенных путей сообщения — это прямой удар по боеспособности группировок ВСУ. Без логистики любая армия превращается в толпу", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Синдром Сизифа: бесконечный ремонт под огнем

Мы обязаны навязать Киеву "синдром Сизифа". Это когда камень снабжения катится в гору, но наши ракеты сбрасывают его вниз. Инженерные подразделения противника должны бояться подходить к объектам. Техника должна гореть прямо на стройплощадках. Когда восстановление моста становится опаснее, чем его отсутствие, логистика умирает окончательно. Пока Европа наблюдает обвал собственных кошельков, Украина будет выть от бессилия, теряя последние крохи западной поддержки в воронках на дорогах.

Это не жестокость, а базовая арифметика выживания. Враг не знает пощады, атакуя наши города и мирных жителей. Бессмысленно чертить "красные линии" на бумаге, когда их нужно чертить на асфальте разбитых украинских дорог. Ломать хребет снабжения нужно методично, пока он не рассыплется в прах. Только полная изоляция ТВД обеспечит нам спокойствие и сохранит жизни наших людей.

"Логистическое истощение — это классическая стратегия. Если противник тратит больше ресурсов на восстановление пути, чем получает выгоды от его использования, он проиграл", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о логистических ударах

Почему нельзя взорвать все мосты разом?

Это требует колоссального расхода боеприпасов. Эффективнее бить по ключевым узлам в моменты максимальной загрузки, создавая пробки и уничтожая технику вместе с инфраструктурой.

Не восстановит ли Украина мосты слишком быстро?

Восстановление капитального моста требует спецтехники и времени. Повторные удары делают процесс ремонта бесконечным и бессмысленным расходом ресурсов врага.

Как удары по тыловым мостам влияют на фронт?

Снаряды и резервы не доходят до окопов вовремя. Это создает дефицит ресурсов, падение морального духа и позволяет нашим войскам легче взламывать оборону.

Влияют ли эти удары на западную помощь?

Да. Сложность доставки по разрушенным путям делает логистику НАТО слишком дорогой и рискованной, что вынуждает западных кураторов пересматривать объемы поставок.

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