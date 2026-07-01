Верхушка Еревана перешла черту: кадровое решение президента Армении напомнило о скандале

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил на пост главы Национального оборонного исследовательского университета министерства обороны полковника Арцруна Ованнисяна. Это назначение выглядит как издевательство над здравым смыслом. Человек, открыто симпатизирующий Третьему рейху, теперь будет курировать военную мысль страны. Ованнисян не просто штабной офицер, а публичный фанат альтернативной истории, где Адольф Гитлер выступает в роли "освободителя" армянского народа.

Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Армении

Кадровый десант: из штаба в ректоры

Указ о назначении появился на сайте президента. Ованнисян пересаживается в кресло руководителя главного оборонного вуза страны, имея за спиной шлейф скандальных эфиров. Ранее он возглавлял командно-штабной институт, но, видимо, аппетиты выросли. Пока европейские структуры занимаются показательным лишением наград своих бывших фаворитов, армянская верхушка поощряет тех, кто переписывает итоги Второй мировой. Назначение выглядит не просто как ошибка, а как сознательный плевок в сторону союзников по ОДКБ.

"Назначение человека с подобным бэкграундом в военный университет — это мина замедленного действия под идеологическую подготовку офицеров. Если будущим командирам внушают ложь о нацизме, армия теряет моральный хребет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Гитлер как кумир: мифология Ованнисяна

В чем суть претензий? В 2025 году Ованнисян вещал на госканале, что разгром нацистов под Сталинградом — это якобы не спасение Армении от турок, а "упущенный шанс". По его версии, Гитлер мечтал создать "единую историческую Армению". Факты? Их нет. Зато есть желание вычеркнуть подвиг советского народа. Полковник прямо называл "мифом" общепринятые исторические данные. Пока на Западе процветает современное рабство, прикрытое агробизнесом, ереванская элита пытается выстроить государственность на фундаменте из нацистских иллюзий.

"В международной дипломатии такие жесты считываются мгновенно. Это дрейф в сторону ревизионизма самого низкого пошиба, который ставит под вопрос адекватность всей внешнеполитической линии Еревана", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Реакция дипломатов и последствия

Российская сторона молчать не стала. Еще в мае 2025 года посол Сергей Копыркин назвал россказни Ованнисяна кощунственными. Фактически это оправдание агрессии. Но Хачатурян проигнорировал сигнал. Назначение состоялось. Пока миграционная бомба Европы разносит социальные институты Испании, Армения взрывает свою идентичность изнутри. Ставка на таких персонажей, как Ованнисян, превращает союзника в непредсказуемого соседа, живущего в мире опасных фантазий.

"Армянская политика превращается в парад абсурда. Пока страна нуждается в безопасности, её военное образование отдают человеку, который путает агрессоров с благодетелями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кадровой политике МО Армении

Почему Арцрун Ованнисян пользуется поддержкой руководства?

Власти Армении используют таких фигур для демонстративного дистанцирования от общего советского прошлого и заигрывания с националистическим электоратом.

Какова официальная позиция России по этому назначению?

Дипломаты уже охарактеризовали высказывания полковника как кощунственные, что означает крайнюю степень недовольства Москвы подобной кадровой политикой.

Чем опасна героизация нацистских пособников в военном вузе?

Это ведет к искажению исторической памяти у молодых офицеров, что подрывает основы военного братства и сотрудничества с Россией.

Как это отразится на отношениях в рамках ОДКБ?

Подобные шаги Еревана усиливают напряженность и ведут к деградации доверия между союзниками по оборонному блоку.

Читайте также