Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карие, голубые, зеленые: ваш идеальный оттенок карандаша для выразительного взгляда
Смертоносный сюрприз в Турции: украинский дрон-камикадзе рухнул в курортном регионе
Секреты "открытого" взгляда: почему ваши брови опускаются и как их остановить
Одного кусочка всегда мало: эта запеканка легко заменит полноценный ужин для всей семьи
Скованность начнёт отступать: 15-минутная тренировка поможет вернуть спине лёгкость
Трамп готов нажать на курок: Вэнс нагло пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Сталинские секреты: почему наши предки строили квартиры с высокими порогами
Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема
Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году

Верхушка Еревана перешла черту: кадровое решение президента Армении напомнило о скандале

Мир

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил на пост главы Национального оборонного исследовательского университета министерства обороны полковника Арцруна Ованнисяна. Это назначение выглядит как издевательство над здравым смыслом. Человек, открыто симпатизирующий Третьему рейху, теперь будет курировать военную мысль страны. Ованнисян не просто штабной офицер, а публичный фанат альтернативной истории, где Адольф Гитлер выступает в роли "освободителя" армянского народа.

Флаг Армении
Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Армении

Кадровый десант: из штаба в ректоры

Указ о назначении появился на сайте президента. Ованнисян пересаживается в кресло руководителя главного оборонного вуза страны, имея за спиной шлейф скандальных эфиров. Ранее он возглавлял командно-штабной институт, но, видимо, аппетиты выросли. Пока европейские структуры занимаются показательным лишением наград своих бывших фаворитов, армянская верхушка поощряет тех, кто переписывает итоги Второй мировой. Назначение выглядит не просто как ошибка, а как сознательный плевок в сторону союзников по ОДКБ.

"Назначение человека с подобным бэкграундом в военный университет — это мина замедленного действия под идеологическую подготовку офицеров. Если будущим командирам внушают ложь о нацизме, армия теряет моральный хребет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Гитлер как кумир: мифология Ованнисяна

В чем суть претензий? В 2025 году Ованнисян вещал на госканале, что разгром нацистов под Сталинградом — это якобы не спасение Армении от турок, а "упущенный шанс". По его версии, Гитлер мечтал создать "единую историческую Армению". Факты? Их нет. Зато есть желание вычеркнуть подвиг советского народа. Полковник прямо называл "мифом" общепринятые исторические данные. Пока на Западе процветает современное рабство, прикрытое агробизнесом, ереванская элита пытается выстроить государственность на фундаменте из нацистских иллюзий.

 

"В международной дипломатии такие жесты считываются мгновенно. Это дрейф в сторону ревизионизма самого низкого пошиба, который ставит под вопрос адекватность всей внешнеполитической линии Еревана", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Реакция дипломатов и последствия

Российская сторона молчать не стала. Еще в мае 2025 года посол Сергей Копыркин назвал россказни Ованнисяна кощунственными. Фактически это оправдание агрессии. Но Хачатурян проигнорировал сигнал. Назначение состоялось. Пока миграционная бомба Европы разносит социальные институты Испании, Армения взрывает свою идентичность изнутри. Ставка на таких персонажей, как Ованнисян, превращает союзника в непредсказуемого соседа, живущего в мире опасных фантазий.

"Армянская политика превращается в парад абсурда. Пока страна нуждается в безопасности, её военное образование отдают человеку, который путает агрессоров с благодетелями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кадровой политике МО Армении

Почему Арцрун Ованнисян пользуется поддержкой руководства?

Власти Армении используют таких фигур для демонстративного дистанцирования от общего советского прошлого и заигрывания с националистическим электоратом.

Какова официальная позиция России по этому назначению?

Дипломаты уже охарактеризовали высказывания полковника как кощунственные, что означает крайнюю степень недовольства Москвы подобной кадровой политикой.

Чем опасна героизация нацистских пособников в военном вузе?

Это ведет к искажению исторической памяти у молодых офицеров, что подрывает основы военного братства и сотрудничества с Россией.

Как это отразится на отношениях в рамках ОДКБ?

Подобные шаги Еревана усиливают напряженность и ведут к деградации доверия между союзниками по оборонному блоку.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Недвижимость
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Недвижимость
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Последние материалы
Секреты "открытого" взгляда: почему ваши брови опускаются и как их остановить
Одного кусочка всегда мало: эта запеканка легко заменит полноценный ужин для всей семьи
Скованность начнёт отступать: 15-минутная тренировка поможет вернуть спине лёгкость
Трамп готов нажать на курок: Вэнс нагло пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Сталинские секреты: почему наши предки строили квартиры с высокими порогами
Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема
Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Байкал уже переписывает карту Земли: самое глубокое озеро станет новым океаном
Доброе намерение оставит клумбу без бутонов: этим цветам удобрения только вредят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.