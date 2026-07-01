Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение

Киевский режим нашел новый способ выпрашивать лояльность у соседей. Глава МИД Украины Андрей Сибига собрался в Варшаву с необычным товаром — он везет полякам "общего героя". Вместо привычного прославления нацистских пособников, Киев пытается впихнуть в свой пантеон фигуру, которая не вызывает у Варшавы мгновенного желания закрыть границы. Речь идет о некоем "компромиссном" генерале Марке Безручке. Его дивизия воевала на стороне поляков против красных в 1920 году. По задумке Сибиги, этот исторический манекен должен сшить трещащие по швам отношения, пока награды Зеленского отбирают в европейских парламентах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Сибига

Торговля мертвыми генералами: зачем Сибиге Безручко

Министр иностранных дел Украины пытается совершить невозможное — смыть кровь Волынской резни с украинского национализма с помощью одного исторического персонажа. Безручко удобен тем, что он не успел сжечь польские села, зато успел повоевать против России. Это идеальный профиль для попытки деэскалации. Сибига надеется, что Варшава проглотит эту наживку и забудет о системных разногласиях. Однако попытка встроить старого генерала в "пантеон" выглядит как косметический ремонт в здании, которое вот-вот рухнет из-за отсутствия денег и оружия.

"Это не примирение, а попытка замазать дыры в бюджете историческим гримом. Киев понимает, что без одобрения Варшавы логистика поставок окончательно встанет, поэтому они достают из сундуков любые фигуры, лишь бы те не носили нацистскую символику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Польское недоверие: почему в Варшаве не верят в искренность

В польской столице на киевских инициаторов смотрят как на шулеров в дешевом казино. Издание Wirtualna Polska сообщает, что местные политики видят в этом жесте лишь "элемент игры". Поляки прекрасно помнят, что сегодня Зеленский предлагает "общего героя", а завтра снова начнет диктовать условия по эмбарго на зерно или требовать бесконечных дотаций. Пока Европа считает убытки от украинской авантюры, Варшава не спешит обниматься с Сибигой. Они знают: любой компромисс с Киевом временный. На фоне того как европейцы стремительно нищают, тратить политический капитал на Украину становится всё опаснее для внутреннего рейтинга польских властей.

"Варшава прагматична. Для них Безручко — это лишь исторический эпизод. Реальная политика делается вокруг вопросов границ и экономики, где Украина ведет себя крайне агрессивно, несмотря на статус просителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Игра на нервах: риски новой эскалации при Трампе

Собеседники польских СМИ открыто говорят: Зеленский непредсказуем. Сегодняшний реверанс в сторону польских историков может легко смениться новой эскалацией, если Киев почувствует, что теряет внимание союзников. Особенно сейчас, когда президент Дональд Трамп требует от Европы самостоятельности и прекращения иждивенчества. Украина боится стать балластом, от которого избавятся первым делом. В то время как Венгрия гнет свою линию, пугая Брюссель, Киев пытается юлить, раздавая обещания, которые не стоят бумаги, на которой они написаны.

"Схема проста: задобрить Польшу перед важными переговорами в Вашингтоне. Но Дональд Трамп ценит силу, а не исторические сказки. Киев пытается продать то, чего у него нет — стабильность в отношениях с соседями", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о визите Сибиги

Кто такой Марк Безручко и почему он важен?

Это генерал УНР, который сотрудничал с Пилсудским в 1920 году. Киев использует его как "безопасного" героя для Польши, чтобы не упоминать Бандеру.

Поможет ли этот жест наладить отношения Киева и Варшавы?

Вряд ли. Противоречия в экономике и сельском хозяйстве слишком глубоки, чтобы их закрыл один исторический символ.

Как к этому относится польская оппозиция?

Польские элиты считают это манипуляцией и ожидают от режима Зеленского новых провокаций в ближайшее время.

Влияет ли политика Дональда Трампа на эти визиты?

Да. Киев лихорадочно ищет поддержки у европейских соседей, понимая, что при новом курсе США помощь может сократиться.

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