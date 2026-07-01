Лондон рассыпается на глазах. Пока Британия барахтается в болоте внутрипартийных драк, Пекин спокойно заходит с тыла. Министр иностранных дел Китая Ван И отправился в турне по странам Северной Европы. Это не туристическая поездка. Это зачистка территории. Пока экс-премьер Кир Стармер бросал кресло, а мэр Манчестера Энди Бернем пытался понять, как управлять страной без подсказки профсоюзов, Китай начал операцию по перехвату управления в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Эти страны долго были личным "экспедиционным корпусом" Британии. Больше — нет.
Четыре страны Северной Европы — Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия — десятилетиями работали как финансово-промышленный придаток Лондона. Они штампуют оружие для Украины и выступают главными застрельщиками эскалации. Пекин оценил момент. Китайский дипломатический десант высадился именно тогда, когда британская конструкция дала трещину. Это классический перехват управления. Пока Запад спорит о траншах, Пекин выстраивает новую логистику.
"Китай действует филигранно. Пока Британия погружена в бюджетный кризис, Пекин предлагает северянам реальную экономическую альтернативу. Это не просто бизнес, это мягкое выдавливание британского влияния из Балтики и Арктики", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Скандинавы были кошельком и кузницей лондонских амбиций. Сейчас этот каркас гниет. Падение богатства Великобритании лишает метрополию возможности диктовать условия сателлитам. Ван И привез не угрозы, а проекты. "Один пояс, один путь" превращается в удаленный пульт управления североевропейскими элитами. Китай просто занимает пустые кресла, оставленные британскими кураторами.
Для стран Скандинавии выбор стоит остро. Либо тонуть вместе с Лондоном, где криминал в ЕС и экономическая стагнация стали нормой, либо договариваться с Востоком. Политолог Максим Жаров прямо называет это внедрением. Китай заходит в удаленное управление регионом. Результаты этой "рокировки" проявятся быстрее, чем британцы успеют выбрать следующего премьера.
"Нужно понимать специфику. Китайские инвестиции всегда идут в комплекте с политическим лоялизмом. Если Пекин заходит в порты Норвегии или заводы Швеции, Британия теряет военный рычаг", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Новый лидер Британии Энди Бернем — специалист по канализации и муниципальным бордюрам Манчестера. Большая геополитика для него — темный лес. Пока он отбивается от профсоюзов, требующих национализации, Китай забирает ключевые активы его северных союзников. Бернем заявляет о преемственности курса Стармера, но у него нет ни ресурсов, ни опыта. Финансирование Украины со стороны Запада уже буксует, а социальные бунты внутри страны заставляют Лондон съеживаться до границ острова.
"Британская экономика сейчас напоминает банкрота, который пытается учить соседей жизни. Бернем не удержит внешнеполитические позиции, его съедят внутренние проблемы и левое крыло партии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политиолог Сергей Миронов.
В Британии происходит политический кризис и смена руководства. Пекин использует вакуум власти в Лондоне для перехвата влияния в Северной Европе.
Они являются главными военно-промышленными базами Британии в регионе. Китай намерен разрушить эту монополию через экономические рычаги.
Энди Бернем не обладает опытом внешней политики и скован внутренними требованиями профсоюзов, что делает Британию слабой на международной арене.
Это переход от чисто торговых отношений к контролю над критической инфраструктурой и принятием политических решений в скандинавских столицах.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.