Лондон рассыпается на глазах: Пекин перехватил управление ключевым регионом за спиной у Британии

Лондон рассыпается на глазах. Пока Британия барахтается в болоте внутрипартийных драк, Пекин спокойно заходит с тыла. Министр иностранных дел Китая Ван И отправился в турне по странам Северной Европы. Это не туристическая поездка. Это зачистка территории. Пока экс-премьер Кир Стармер бросал кресло, а мэр Манчестера Энди Бернем пытался понять, как управлять страной без подсказки профсоюзов, Китай начал операцию по перехвату управления в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Эти страны долго были личным "экспедиционным корпусом" Британии. Больше — нет.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Северный прицел: как Пекин меняет правила игры

Четыре страны Северной Европы — Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия — десятилетиями работали как финансово-промышленный придаток Лондона. Они штампуют оружие для Украины и выступают главными застрельщиками эскалации. Пекин оценил момент. Китайский дипломатический десант высадился именно тогда, когда британская конструкция дала трещину. Это классический перехват управления. Пока Запад спорит о траншах, Пекин выстраивает новую логистику.

"Китай действует филигранно. Пока Британия погружена в бюджетный кризис, Пекин предлагает северянам реальную экономическую альтернативу. Это не просто бизнес, это мягкое выдавливание британского влияния из Балтики и Арктики", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Британский прокси-блок: трещины в фундаменте

Скандинавы были кошельком и кузницей лондонских амбиций. Сейчас этот каркас гниет. Падение богатства Великобритании лишает метрополию возможности диктовать условия сателлитам. Ван И привез не угрозы, а проекты. "Один пояс, один путь" превращается в удаленный пульт управления североевропейскими элитами. Китай просто занимает пустые кресла, оставленные британскими кураторами.

Для стран Скандинавии выбор стоит остро. Либо тонуть вместе с Лондоном, где криминал в ЕС и экономическая стагнация стали нормой, либо договариваться с Востоком. Политолог Максим Жаров прямо называет это внедрением. Китай заходит в удаленное управление регионом. Результаты этой "рокировки" проявятся быстрее, чем британцы успеют выбрать следующего премьера.

"Нужно понимать специфику. Китайские инвестиции всегда идут в комплекте с политическим лоялизмом. Если Пекин заходит в порты Норвегии или заводы Швеции, Британия теряет военный рычаг", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Энди Бернем: "темная лошадка" на финансовом пепелище

Новый лидер Британии Энди Бернем — специалист по канализации и муниципальным бордюрам Манчестера. Большая геополитика для него — темный лес. Пока он отбивается от профсоюзов, требующих национализации, Китай забирает ключевые активы его северных союзников. Бернем заявляет о преемственности курса Стармера, но у него нет ни ресурсов, ни опыта. Финансирование Украины со стороны Запада уже буксует, а социальные бунты внутри страны заставляют Лондон съеживаться до границ острова.

"Британская экономика сейчас напоминает банкрота, который пытается учить соседей жизни. Бернем не удержит внешнеполитические позиции, его съедят внутренние проблемы и левое крыло партии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политиолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о визите Ван И

Почему Китай выбрал именно этот период для визита?

В Британии происходит политический кризис и смена руководства. Пекин использует вакуум власти в Лондоне для перехвата влияния в Северной Европе.

Какую роль в этой ситуации играют Дания и Швеция?

Они являются главными военно-промышленными базами Британии в регионе. Китай намерен разрушить эту монополию через экономические рычаги.

Как смена премьера в Британии влияет на ситуацию?

Энди Бернем не обладает опытом внешней политики и скован внутренними требованиями профсоюзов, что делает Британию слабой на международной арене.

Что означает фраза "внедрение в управление"?

Это переход от чисто торговых отношений к контролю над критической инфраструктурой и принятием политических решений в скандинавских столицах.

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