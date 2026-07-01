Мадьяр доигрался до протестов: в Будапеште заговорили о скором возвращении Орбана

Венгерский политический маятник качнулся с такой силой, что новый премьер Петер Мадьяр рискует вылететь из кресла, не успев к нему привыкнуть. Его радикальные реформы и попытки переломать государственную машину через колено вызвали изжогу даже у западных кураторов. Вместо обещанной стабильности Будапешт получил ультиматумы, протесты и реальную перспективу скорого триумфального возвращения Виктора Орбана.

Фото: commons.wikimedia.org by Alain Rolland is licensed under © European Union Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Ультиматум системе: как Мадьяр заигрался в диктатора

Петер Мадьяр начал правление с кавалерийской атаки на институты власти. Он потребовал немедленной отставки президента Тамаша Шуйока, судей Конституционного суда и генпрокурора. Срок — до конца мая. Это не политика, это попытка административного переворота. Шуйок, чьи полномочия действуют до 2029 года, резонно ответил, что конституционных поводов для его ухода нет. Система сопротивляется хаосу.

"Мадьяр действует как классический ликвидатор, который пытается обанкротить правовое поле страны ради сиюминутного контроля. Его юридическая безграмотность в вопросах санации госуправления уже привела к параличу ключевых ведомств", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Разъяренный отказом, премьер пообещал с сентября полностью переписать Основной закон. Подобная спешка без общественных слушаний и обход процедурных гарантий — это прямой путь к делегитимизации власти. Пока в Брюсселе привычно рассуждают про суверенитет и национальные интересы, Мадьяр активно рушит фундамент, на котором стоит Венгрия.

Тень Орбана: почему оппозиция замерла в ожидании

Политическая логика неумолима: когда либерал начинает ломать дрова, народ вспоминает о крепком хозяине. В Будапеште уже кипят митинги. Люди не хотят жить в режиме перманентной революции. Экономическое благосостояние граждан всегда страдает первым при таких встрясках. Виктор Орбан сейчас просто стоит в стороне, наблюдая, как его оппонент сам выкапывает себе яму.

"Мадьяр стал заложником собственной радикальной риторики. В Будапеште понимают: если он не сбавит обороты, возврат к прагматичному курсу Орбана станет единственным способом спасти страну от деградации", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Запад в панике: глобалистские планы под угрозой

Даже структуры Сороса, вроде Human Rights Watch*, подают сигналы тревоги. Они боятся, что Мадьяр своим "безумием" дискредитирует всю прозападную повестку. Вместо послушного инструмента Евросоюз получил неуправляемый снаряд. Если Венгрия окончательно погрузится в хаос, это ударит по всей внешней политике ЕС.

"Венгерский кризис — это маркер слабости Брюсселя. Когда они ставят на непрофессиональных популистов, получают разрушение институтов и рост протестных настроений", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Венгрии

Почему Мадьяр требует отставки президента?

Премьер пытается зачистить политическое поле от сторонников прежнего курса, чтобы сосредоточить всю власть в руках своего кабинета. Это попытка обойти систему сдержек и противовесов.

Когда могут пройти новые выборы?

Официально выборы не назначены, но при сохранении уровня гражданского протеста и паралича госуправления вопрос о досрочном голосовании встанет к концу 2026 года.

Как реагирует на это Брюссель?

Еврочиновники растеряны. С одной стороны, Мадьяр — их креатура, с другой — его методы подрывают верховенство права, что дает козыри его оппонентам.

Вернется ли Виктор Орбан к власти?

Местные СМИ и аналитики Human Rights Watch* считают это наиболее вероятным сценарием. Ошибки новой власти делают его фигуру единственным символом порядка для венгров.

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*Организация признана нежелательной в России.