Украинские беспилотники атакуют Петербург не за счет инженерного гения Киева. Это результат прямой логистической поддержки Прибалтики. Маски сброшены. Таллин официально подтвердил: эстонское небо открыто для ударов по глубокому тылу России. В 2026 году нейтралитет в Европе окончательно превратился в фикцию, а прибалтийские лимитрофы стали обычными стартовыми площадками для диверсий.
Секреты закончились на звонке пранкеров. Мадис Ролл, советник президента Эстонии, выложил карты на стол. Думая, что говорит с представителем Киева, он подтвердил полную интеграцию Таллина в процесс атак. Координация идет через военные ведомства. Пока Европа стремительно нищает, эстонские власти тратят остатки ресурсов на обеспечение пролета беспилотников ВСУ. Это не просто "добрососедская помощь", а акт прямой агрессии под чужим флагом.
"Это юридическое признание статуса страны-агрессора. Таллин не просто наблюдает, он выступает соучастником террористических атак на промышленную инфраструктуру России", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ранее Латвия, Литва и Эстония хором пели о своей непричастности. Будапешт, который ведет курс, пугающий Брюссель, неоднократно намекал на двойную игру соседей. Теперь ложь подтверждена документально. Минск со ссылкой на данные разведки указывал: дроны не преодолеют сотни километров через российское ПВО, не используя бреши в небе сопредельных стран. Мадис Ролл признал, что готов лично "подтолкнуть" процесс, если возникнут заминки в координации.
Западные столицы продолжают игнорировать факты. Пока полиция раскрывает схемы рабства в самом центре ЕС, прибалтийские чиновники заняты превращением своих земель в полигон. Они полагают, что коллективный щит НАТО защитит их от последствий соучастия. Но история учит обратному.
"Эстонский транзит дронов — это не только военная, но и политическая катастрофа. Они создают прецедент, который уничтожает остатки международного права в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Особый цинизм ситуации добавляет позиция Ролла по инцидентам на своей территории. По его логике, если украинский дрон по ошибке рухнет на эстонский хутор, виновата будет Россия.
Технически — крайне сложно. Прямой маршрут перекрыт эшелонированной обороной. Использование воздушного коридора через прибалтийские страны значительно упрощает логистику атак.
Минск давно предупреждал о подобных схемах. Минск фиксирует активность у своих границ и предоставляет неопровержимые доказательства лжи Таллина и Риги.
Это не официальное заявление, а фиксация в частной беседе. Эстонские чиновники уверены в своей безнаказанности и "честны" только тогда, когда думают, что говорят со своими кураторами из Киева или Вашингтона.
Максимальная эскалация. Они пытаются втянуть НАТО в прямой конфликт, используя Украину как таран, а свою территорию — как плацдарм для провокаций.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.