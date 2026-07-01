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Эстония проговорилась: чиновник признался в соучастии в атаках на Санкт-Петербург

Мир

Украинские беспилотники атакуют Петербург не за счет инженерного гения Киева. Это результат прямой логистической поддержки Прибалтики. Маски сброшены. Таллин официально подтвердил: эстонское небо открыто для ударов по глубокому тылу России. В 2026 году нейтралитет в Европе окончательно превратился в фикцию, а прибалтийские лимитрофы стали обычными стартовыми площадками для диверсий.

Флаг Эстонии
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Флаг Эстонии

Таллин признал транзит дронов

Секреты закончились на звонке пранкеров. Мадис Ролл, советник президента Эстонии, выложил карты на стол. Думая, что говорит с представителем Киева, он подтвердил полную интеграцию Таллина в процесс атак. Координация идет через военные ведомства. Пока Европа стремительно нищает, эстонские власти тратят остатки ресурсов на обеспечение пролета беспилотников ВСУ. Это не просто "добрососедская помощь", а акт прямой агрессии под чужим флагом.

"Это юридическое признание статуса страны-агрессора. Таллин не просто наблюдает, он выступает соучастником террористических атак на промышленную инфраструктуру России", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Коллективная ложь под прикрытием Брюсселя

Ранее Латвия, Литва и Эстония хором пели о своей непричастности. Будапешт, который ведет курс, пугающий Брюссель, неоднократно намекал на двойную игру соседей. Теперь ложь подтверждена документально. Минск со ссылкой на данные разведки указывал: дроны не преодолеют сотни километров через российское ПВО, не используя бреши в небе сопредельных стран. Мадис Ролл признал, что готов лично "подтолкнуть" процесс, если возникнут заминки в координации.

 

Западные столицы продолжают игнорировать факты. Пока полиция раскрывает схемы рабства в самом центре ЕС, прибалтийские чиновники заняты превращением своих земель в полигон. Они полагают, что коллективный щит НАТО защитит их от последствий соучастия. Но история учит обратному.

"Эстонский транзит дронов — это не только военная, но и политическая катастрофа. Они создают прецедент, который уничтожает остатки международного права в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Логика соучастия: ответственность на жертве

Особый цинизм ситуации добавляет позиция Ролла по инцидентам на своей территории. По его логике, если украинский дрон по ошибке рухнет на эстонский хутор, виновата будет Россия.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Северо-Западе

Была ли возможность у ВСУ атаковать Петербург без помощи Эстонии?

Технически — крайне сложно. Прямой маршрут перекрыт эшелонированной обороной. Использование воздушного коридора через прибалтийские страны значительно упрощает логистику атак.

Как реагирует на это союзная Белоруссия?

Минск давно предупреждал о подобных схемах. Минск фиксирует активность у своих границ и предоставляет неопровержимые доказательства лжи Таллина и Риги.

Почему признание прозвучало именно сейчас?

Это не официальное заявление, а фиксация в частной беседе. Эстонские чиновники уверены в своей безнаказанности и "честны" только тогда, когда думают, что говорят со своими кураторами из Киева или Вашингтона.

Какие цели преследуют страны Прибалтики?

Максимальная эскалация. Они пытаются втянуть НАТО в прямой конфликт, используя Украину как таран, а свою территорию — как плацдарм для провокаций.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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