Куба пошла на самый нервный маневр за десятилетия: остров готовит ответ, которого не ждали в США

Куба входит в фазу радикальной трансформации экономической модели на фоне усиления внешнего давления, заявила историк, политик, секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что Гавана фактически запустила аналог новой экономической политики (НЭП), пытаясь сохранить социалистический строй в условиях жесткой изоляции.

Фото: Wikimedia Commons by Angelo Lucia is licensed under Public domain отель Riviera

Ранее Соединенные Штаты поставили цель добиться смены политического режима в Гаване к концу 2026 года. На фоне самого тяжелого за три десятилетия кризиса Вашингтон продолжает методично усиливать торговое эмбарго и контроль за финансовыми потоками. Согласно данным зарубежных СМИ, Пентагон в течение нескольких месяцев концентрировал силы, необходимые для потенциального силового вмешательства. В ответ кубинские власти инициировали созыв внеочередного заседания Генассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к многолетней экономической осаде острова.

По словам Митиной, США пока не выбрали окончательный сценарий воздействия на остров — от прямого военного вторжения до попыток манипулировать партийной верхушкой через неформальные контакты. В Гаване подчеркивают, что любые подвижки в диалоге возможны только после начала снятия санкций. При этом Пентагон продолжает прорабатывать планы силового вмешательства в дела региона.

"Переговоры идут давно, Куба не скрывает их и публикует результаты. С кубинской стороны в группу входит внук Фиделя Кастро — бывшего руководителя Кубы и лидера Кубинской революции, — Рауль Родригес Кастро. С американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио с аппаратом. Переговоры вялотекущие, и обольщаться не стоит: аналогичный процесс США вели с Ираном, и мы знаем, чем это кончилось. Переговорный процесс и военные приготовления — это отдельные вещи. Параллельно проходит девятый съезд Коммунистической партии Кубы, где провозглашают экономическую либерализацию", — отметила она.

Историк обратила внимание на решения девятого съезда Компартии Кубы, который утвердил пакет из 176 экстренных экономических мер. Среди них — отмена ценового контроля, разрешение прямого экспорта и импорта для частников, а также право создавать компании со штатом более 100 человек. Эксперты полагают, что такие изменения в экономике допускают элементы капитализма вопреки формальным установкам. Митина подчеркивает: Гавана не копирует советскую перестройку, приведшую к краху государства, а ориентируется на тактическое отступление ради выживания системы.

"Здесь уместнее говорить о новой экономической политике, причем уже в третьей фазе, потому что за последние 25 лет Куба уже дважды либерализовала экономику и легализовала частную инициативу. Существует перечень профессий, специальностей и отраслей, где разрешено частное предпринимательство, и этот список постоянно расширяется, насчитывая несколько десятков позиций. Это не означает полной передачи госсобственности в частные руки — речь идет именно о разрешении частной инициативы, о том, чтобы люди могли зарабатывать и проводить финансовые операции", — пояснила Митина.

Она уточнила, что кубинское руководство демонстрирует консолидацию как на публике, так и внутри себя. Она отметила, что необходимо успокоить тех, кто в любых реформах и уступках видит предательство. В качестве примера она привела интервью внука Фиделя Кастро, известного по прозвищу Краб, в котором он откровенно рассказал о деталях переговоров. Это интервью вызвало противоречивую реакцию: одни усмотрели в нем тактический ход, другие — предательство, ведущее к капитуляции, однако, по мнению Митиной, такие опасения ложны.

Эксперт подчеркнула, что интервью Рауля Кастро является сигналом для трех аудиторий: собственного населения и партийно-государственной элиты, а также американского бизнеса, проявляющего интерес к некоторым отраслям кубинской экономики.

"Сводить все к бинарному спору — социалистические это реформы или капиталистические — грубое упрощение. Речь идет не о капиталистических уступках, а о смене модели социализма, и здесь уместна аналогия с новой экономической политикой. Как и в случае с НЭПом, внешний фактор присутствовал, но решающим был внутренний. После 65 лет блокады, санкций и искусственного развала ключевых отраслей трудно было ожидать, что экономика останется в прежнем виде. Что касается переговоров с Вашингтоном — они пока не дали конкретных результатов, это лишь пристрелка", — добавила Митина.

Ситуация осложняется тем, что Москва фактически дистанцировалась от исполнения ряда союзнических обязательств перед Гаваной. В это же время американские штабы уже спланировали последовательность действий по ликвидации неугодных им политических систем.

"Куба идет на преобразования под массированным давлением США — из-за блокады, энергетического кризиса, дефицита продовольствия. Поэтому перестройка здесь навязанная, и кубинцы этого не скрывают. Какой путь выберет Куба — неизвестно, многое зависит от внешнего фактора. Сейчас в руководстве Компартии началась дискуссия о дальнейшем развитии", — сказала историк.

Специалисты анализируют, насколько эффективно остров сможет противостоять амбициям Вашингтона в случае эскалации. Митина резюмировала, что исход реформ будет зависеть от практической реализации и способности Гаваны удержать "красные линии" в диалоге с Белым домом. При этом не исключено, что скрытые детали диалога мировых лидеров все же позволят избежать катастрофического сценария.

Читайте также