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ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой

Мир

Западные инвестиции в продолжение боевых действий на Украине не приносят результата, из-за чего ряд европейских стран начинает пересматривать формат поддержки Киева, рассказал Pravda.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, смена позиции Рима обусловлена пониманием бесперспективности текущего курса.

Джорджа Мелони
Фото: Сайт правительства Италии
Джорджа Мелони

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к саммиту в Анкаре Италия выступила против фиксации долгосрочных обязательств НАТО по поставкам на 2027 год. По данным дипломатических источников, странам блока удалось согласовать выделение 70 миллиардов евро только на 2026 год, тогда как дальнейшее планирование наткнулось на сопротивление итальянской стороны. Параллельно с этим США исключили из проекта итоговой декларации тезис о неразрывной связи безопасности Европы и Украины. На этом фоне в западных столицах началась масштабная инвентаризация ресурсов в Европе для поиска новых схем финансирования.

Литовкин отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони осознает неэффективность выделяемых траншей. По его словам, Мелони акцентирует внимание на необходимости дипломатического урегулирования ситуации, видя, как огромные средства исчезают без видимого прогресса на фронте.

"Сегодня премьер-министр Мелони считает, что оказываемая помощь не приносит Украине реальной пользы. Она настаивает на том, что ситуацию надо решать мирным, дипломатическим путем, потому что сколько ни давай деньги Украине, они разворовываются, уходят в черную дыру, а толку от этого никакого нет", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и Словакия в лице президента Роберта Фицо, который отказывается спонсировать Киев до завершения активной фазы конфликта. Похожая риторика может стать актуальной и для Варшавы, где польский народ требует поставить Киев на место из-за растущих социально-экономических противоречий. При этом полковник уверен, что так называемая помощь является завуалированным способом ведения войны против Москвы.

"Запад продолжит оказывать поддержку, но это не помощь. Это инвестиции в украинские вооруженные силы, чтобы они могли продолжать боевые действия. Слова о помощи — лишь прикрытие. На самом деле Запад вкладывает средства не для помощи Украине, а для ведения противостояния недружественных стран с Россией на ее территории", — заявил он.

По словам Литовкина, ситуация на международной арене гораздо сложнее, чем попытки НАТО сцементировать единство. Пока одни страны втягиваются в противостояние, другие сохраняют нейтралитет, понимая возможную эскалацию конфликта на восточном направлении в будущем. Внутри самого альянса уже идет поиск новых источников финансирования из-за нежелания отдельных участников брать на себя долгосрочное бремя.

"Есть западные страны, которые участвуют в противостоянии с Россией на украинской территории. Есть нейтральные государства, а есть те, кто понимает: после Украины Запад переключится на Китай", — добавил Литовкин.

Нынешние внутренние споры союзников уже привели к тому, что предложенный Киеву пакет в Анкаре сократили, поставив руководство Украины в зависимость от переменчивой политической конъюнктуры. Инвестиционный подход Запада к конфликту превращает вливания в способ затягивания боевых действий. В подобных условиях мировые кредитные организации постепенно отказываются от надежд на возвратность средств, считая их безвозвратными потерями.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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