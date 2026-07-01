Венгрия стала политической занозой для ЕС: Будапешт держит курс, который пугает Брюссель

Внешнеполитический курс Венгрии отражает фундаментальные интересы национальных элит и останется независимым от Брюсселя даже при смене руководства, считает Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал устойчивость политической линии Будапешта и причины давления со стороны евробюрократии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alain Rolland is licensed under © European Union Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Ранее в издании Magyar Nemzet сообщалось, что радикальная повестка главы правительства Венгрии Петера Мадьяра вызывает серьезное беспокойство в западных столицах. Эксперты не исключают, что текущая ситуация может спровоцировать сценарий, при котором Виктор Орбан вернет себе лидерство в стране.

По словам Подберезкина, гипотетическое возвращение Орбана на пост премьера в текущий момент маловероятно, однако идеологическая преемственность между бывшим и нынешним лидерами сохраняется. Существующие между политиками разногласия носят скорее субъективный и межличностный характер, не затрагивая основы государственного курса. Аналитики уже отмечали, что правительство Венгрии пошло на крайние меры, инициировав глубокую трансформацию государственной системы.

Поставить Орбана сейчас невозможно, но их с Мадьяром политика очень похожа — они действительно во многом близки. Расхождения, которые есть, связаны с субъективными моментами: личным отношением, коррупцией, неприятием между партиями, бывшими межпартийными разногласиями и прочим", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что ключевым фактором стабильности является поддержка населением суверенной внешней политики. Будапешт сохраняет критическую дистанцию от директив НАТО и Евросоюза, отстаивая собственные интересы. При этом внешняя политика Венгрии все чаще становится объектом пристального внимания со стороны международных экспертов, оценивающих готовность страны к самостоятельному диалогу с глобальными игроками.

"Главное для Венгрии — это выстроенный национальный внешнеполитический курс, который поддерживает большинство. Этот курс достаточно критичен в отношении НАТО и Евросоюза и максимально независим, насколько это возможно в рамках блока. Поэтому многие моменты, которые есть у прежнего и нынешнего правительства, не конъюнктурны — они принципиально отражают настрой всей венгерской элиты", — пояснил политолог.

Давление на Венгрию со стороны структур ЕС объясняется стремлением централизованного аппарата в Брюсселе унифицировать политику всех стран-участниц. Однако этот процесс наталкивается на сопротивление не только в Будапеште, но и в других европейских столицах. Эксперты указывают, что кризис Евросоюза провоцирует рост самостоятельных инициатив, нарушающих общее единство блока.

"Евросоюз пытается подогнать все национальные правительства под свои рамки, то есть под евробюрократию. Неизбежно будут возникать такие моменты — и не только в Венгрии, но и в Словакии, в Польше, во Франции. И с каждым годом их будет все больше, потому что унификация, которую проводит ЕС, является следствием глобализации, зашедшей слишком далеко и уже не соответствующей современным реалиям", — добавил Подберезкин.

На фоне внутренних трещин позиция Венгрии по Украине фактически лишает европейское руководство возможности навязывать единоличные решения. Сопротивление государств наднациональным органам становится новой политической нормой, что со временем заставит Брюссель пересмотреть приоритеты или столкнуться с риском распада объединения.

В условиях жесткого бюджетного противостояния разморозка активов Венгрии остается одним из немногих инструментов влияния, которые Брюссель еще надеется использовать против строптивого национального правительства.

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