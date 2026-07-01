Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал
МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища
Память предков под угрозой: решение властей Удмуртии предопределило судьбу древнего святилища
Транспортный коллапс в Забайкалье: объявленные властями меры спровоцировали панику у водителей
Эпидемия в Тюмени: 5 тысяч человек пострадали от клещей, и статистика продолжает расти
Сырость, грибок и уголовное дело: детский сад в Кировской области превратился в угрозу для здоровья воспитанников
Финляндия отказалась от старого табу: ядерный сценарий НАТО подошел к российской границе
Мина замедленного действия: казанские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью яичника
Для правильного салата необходим шейкер: один нюанс с заправкой превратит даже капусту в деликатес

ЕС начал показательную порку: почетные награды обратились против Зеленского

Мир

Запущенная в Европе волна лишения Владимира Зеленского государственных наград является инструментом внутренней политики, однако она не приведет к реальному прекращению поддержки киевского режима, уверен кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что подобные инициативы западных политиков продиктованы внутренней конъюнктурой и желанием повысить собственные рейтинги на фоне усталости от украинского кризиса.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что в Чехии партия SPD (Свобода и прямая демократия) намерена инициировать процедуру лишения главы киевского режима ордена Белого льва. Чешский депутат Йиндржих Райхл подчеркнул, что ориентируется на действия польских коллег. На официальном уровне киевские власти подвели отношения с Варшавой к глубокому кризису, что спровоцировало ответные символические жесты.

Дудчак подчеркнул, что отзыв наград не изменит устоявшийся имидж Зеленского, однако создаст ощутимый репутационный шум. При этом эксперт уточняет, что дипломатические скандалы пока не влияют на объемы военно-технической поддержки. Даже в условиях жесткой риторики Варшава рассматривает соседа как стратегический ресурс и не намерена полностью прекращать снабжение ВСУ.

"Такая инициатива может стать сигналом для других стран, которые выдавали какие-то награды Зеленскому, но по большому счету на его имидж это не повлияет — он и так уже устойчивый и сложившийся. Тем не менее, несмотря на обмен и возврат орденов, Украина не лишится финансирования, и даже поляки не остановят поддержку ВСУ и киевского режима", — отметил он.

Специалист добавил, что передача наград изначально была лишь частью международного протокола, который сегодня теряет смысл из-за вызывающего поведения Киева. В частности, агрессивный тон общения Зеленского с союзниками уже привел к заметному охлаждению межгосударственных связей.

"Конечно, это скандал, но Зеленскому не привыкать — он уже привык хамить лидерам других стран, многим успел наговорить лишнего и нахамить, так что награды здесь не главное. Однако благодаря таким скандалам и публичным разбирательствам каждый политик набирает очки у себя в стране. Поляки, например, на этом зарабатывают популярность — рост поддержки президента составил более 7%. Получается шоу, выгодное политикам. Но на практике нас больше интересует, сохранится ли финансирование и поставки вооружения Украине. В этом плане ничего не изменится", — добавил Дудчак.

Несмотря на политическое шоу и рост недовольства, ключевые вопросы логистики и вооружений остаются в приоритете у западных элит. На фоне споров о регалиях в НАТО продолжают инвентаризацию ресурсов для поддержания боеспособности Киева. При этом общественное мнение в Восточной Европе радикализируется: поведение украинских элит вызывает резкое неприятие в социальных сетях и среди рядовых граждан ЕС.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Военная машина Запада набирает ход: три страны Европы формируют новую угрозу для России
Военные новости
Военная машина Запада набирает ход: три страны Европы формируют новую угрозу для России
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Мир. Новости мира
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Центр стянут стальным узлом: новый маршрут петербургской подземки кардинально изменит логистику
Толку от дешевой нефти ноль: в Великобритании вскрылась фатальная ловушка для потребителей
Приморские заводы уходят в крутое пике: регион вынужден латать старое оборудование вместо новинок
Топливный рынок бьет по карману: какие товары первыми попали под скрытый ценовой удар
Камчатка в заложниках у авиабилетов: высокая стоимость перелета предопределила печальный финал надежд
Дожить до утра: главные ошибки при организации ночёвки в палатке в диких условиях
Эпоха безумного роста закончилась: рынок жилья в Кирове резко сменил вектор движения
В Забайкальском крае разгорается конфликт из-за ликвидации единственной школы в поселке
Главные озера Карелии оказались на опасной черте: на их спасение срочно запросили миллиарды
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.