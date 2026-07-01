ЕС начал показательную порку: почетные награды обратились против Зеленского

Запущенная в Европе волна лишения Владимира Зеленского государственных наград является инструментом внутренней политики, однако она не приведет к реальному прекращению поддержки киевского режима, уверен кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что подобные инициативы западных политиков продиктованы внутренней конъюнктурой и желанием повысить собственные рейтинги на фоне усталости от украинского кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что в Чехии партия SPD (Свобода и прямая демократия) намерена инициировать процедуру лишения главы киевского режима ордена Белого льва. Чешский депутат Йиндржих Райхл подчеркнул, что ориентируется на действия польских коллег. На официальном уровне киевские власти подвели отношения с Варшавой к глубокому кризису, что спровоцировало ответные символические жесты.

Дудчак подчеркнул, что отзыв наград не изменит устоявшийся имидж Зеленского, однако создаст ощутимый репутационный шум. При этом эксперт уточняет, что дипломатические скандалы пока не влияют на объемы военно-технической поддержки. Даже в условиях жесткой риторики Варшава рассматривает соседа как стратегический ресурс и не намерена полностью прекращать снабжение ВСУ.

"Такая инициатива может стать сигналом для других стран, которые выдавали какие-то награды Зеленскому, но по большому счету на его имидж это не повлияет — он и так уже устойчивый и сложившийся. Тем не менее, несмотря на обмен и возврат орденов, Украина не лишится финансирования, и даже поляки не остановят поддержку ВСУ и киевского режима", — отметил он.

Специалист добавил, что передача наград изначально была лишь частью международного протокола, который сегодня теряет смысл из-за вызывающего поведения Киева. В частности, агрессивный тон общения Зеленского с союзниками уже привел к заметному охлаждению межгосударственных связей.

"Конечно, это скандал, но Зеленскому не привыкать — он уже привык хамить лидерам других стран, многим успел наговорить лишнего и нахамить, так что награды здесь не главное. Однако благодаря таким скандалам и публичным разбирательствам каждый политик набирает очки у себя в стране. Поляки, например, на этом зарабатывают популярность — рост поддержки президента составил более 7%. Получается шоу, выгодное политикам. Но на практике нас больше интересует, сохранится ли финансирование и поставки вооружения Украине. В этом плане ничего не изменится", — добавил Дудчак.

Несмотря на политическое шоу и рост недовольства, ключевые вопросы логистики и вооружений остаются в приоритете у западных элит. На фоне споров о регалиях в НАТО продолжают инвентаризацию ресурсов для поддержания боеспособности Киева. При этом общественное мнение в Восточной Европе радикализируется: поведение украинских элит вызывает резкое неприятие в социальных сетях и среди рядовых граждан ЕС.

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