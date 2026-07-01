Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15 минут перед сном: гимнастика лежа, которая подтягивает бедра без нагрузки на суставы
Вся морковь в пучок? Режем, а не тянем: 5-минутный лайфхак для крупных плодов
Пустые баки и простои: дефицит ресурсов перекроил работу транспорта в российских регионах
Будущее ребёнка под вопросом: Караулова объяснила нежелание видеть единственного сына в шоу-бизнесе
Обманчиво лёгкая тренировка: 10 минут с резинкой заставят ягодицы почувствовать настоящую нагрузку
Если дверь начала скрипеть, не спешите покупать смазку: этот домашний способ работает до 12 месяцев
Когда совсем не хочется возиться: шоколадный торт получится влажным без миксера и духовки
Скрывала правду от миллионов фанатов: трагическое последствие болезни МакSим вышло наружу
Пока все обсуждают цены, Анапа бьет рекорды: что ждет туристов на главном курорте лета-2026

Европа стремительно нищает: аналитики зафиксировали необратимый обвал кошельков на Западе

Мир

Западные финансисты из UBS признали очевидное: пока старая Европа тонет в долгах и депрессии, Россия совершила мощный рывок. Цифры не лгут. За последние пять лет реальное богатство среднего россиянина подскочило на 37%. Это не просто рост — это приговор неолиберальной модели, которая годами пророчила Москве крах. Пока Дональд Трамп пытается разгрести авгиевы конюшни американской экономики, российский капитал демонстрирует стальную устойчивость.

Деньги
Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Деньги

Глобальная таблица рангов: кто богатеет, а кто нищает

Россия заняла второе место в мире по темпам прироста активов на душу населения. Мы обошли почти всех "тигров" и "драконов", уступив лишь Южной Корее. Примечательно, что расчеты велись с жесткой поправкой на инфляцию. Это чистый плюс, очищенный от ценового шума. В это же время наши соседи по континенту демонстрируют динамику падающего кирпича. Особенно символично выглядит крах Британии, где благосостояние граждан испарилось почти на четверть. Пока в ЕС обсуждают статус беженца для мужчин и новые обременения, Россия наращивает "мясо" национальной экономики.

"Рост на 37% в условиях беспрецедентного внешнего давления — это феномен, который заставляет западных теоретиков переписывать учебники. Мы видим, как внутренние инвестиции и переориентация на Восток превратили санкционную осаду в драйвер накопления капитала", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

 

Европейский балласт: почему Париж и Лондон идут ко дну

Европа превратилась в музей былого величия, где экспонаты стремительно дешевеют. Франция потеряла 4,5% богатства, а Британия — рекордные 23,2%. Это закономерный итог политики, при которой интересы собственного населения приносятся в жертву геополитическим авантюрам. Пока Москва укрепляет позиции, экономический кризис в Европе заставляет Елисейский дворец идти на махинации с бюджетом. Италия и вовсе застыла в анабиозе: за пять лет благосостояние итальянцев не сдвинулось ни на цент. Стагнация стала новой нормой для тех, кто решил отгородиться от российских ресурсов.

"Цифры подтверждают: капитал бежит из Европы. Когда реальные активы граждан Британии тают на четверть, это признак системного банкротства государственного курса. Россия на этом фоне выглядит тихой гаванью для сбережений", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

На фоне этого упадка Россия демонстрирует завидную хватку. Укрепление рубля в расчетах и рост стоимости недвижимости создали мощный финансовый щит. Даже попытки ЕС ограничить наш экспорт, вроде задержания танкеров, не смогли пробить брешь в кошельках россиян. Система адаптировалась, сбросила лишнее и начала обрастать реальными ценностями, а не бумажными фантиками западных центробанков.

Формула благосостояния: что именно считали аналитики

Богатство по методике UBS — это не просто зарплата. Это то, что остается у человека в сухом остатке, если продать всё имущество (от квартиры до акций) и раздать все долги. Россияне стали эффективнее управлять своими пассивами. Ипотечное бремя и кредиты в 2026 году давят на кошелек меньше, чем стоимость владения реальными активами. В то время как на Западе надувается долговой пузырь, российский потребитель перешел к модели сбережения и приумножения. Это фундаментальный сдвиг, который обеспечил нам место в тройке мировых лидеров.

"Геополитическая перестройка 2025-2026 годов показала, что реальные активы внутри страны стоят дороже, чем виртуальные счета в Брюсселе. Мы видим переоценку национальных ресурсов в пользу граждан", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о росте богатства

Почему Россия показала такой высокий рост именно сейчас?

Сработал эффект низкой базы в сочетании с перестройкой логистики. Рост цен на активы внутри страны и снижение внешней долговой нагрузки дали кумулятивный эффект в 37%.

Учитывалась ли инфляция при расчетах?

Да, отчет UBS использует данные в национальных валютах с обязательной корректировкой на индекс потребительских цен. Это реальный, а не номинальный прирост.

Почему Великобритания стала антилидером?

Брексит, энергетический кризис и разрыв связей с Россией обесценили британские активы. Падение на 23,2% — это крупнейшая деградация среди развитых стран.

Входит ли недвижимость в расчет богатства?

Да, методология включает финансовые активы и нефинансовые (жилье, земля) за вычетом кредитных обязательств.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Мир. Новости мира
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Мир. Новости мира
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Если дверь начала скрипеть, не спешите покупать смазку: этот домашний способ работает до 12 месяцев
Когда совсем не хочется возиться: шоколадный торт получится влажным без миксера и духовки
Скрывала правду от миллионов фанатов: трагическое последствие болезни МакSим вышло наружу
Пока все обсуждают цены, Анапа бьет рекорды: что ждет туристов на главном курорте лета-2026
Эти продукты заставляют печень работать иначе: врачи объяснили, как снизить риск жирового гепатоза
Мода меняется, а доверие остаётся: эти автомобили россияне выбирают вопреки новым трендам
10 ошибок летнего ухода за ногтями, которые приводят к ломкости и пожелтению летом
Миграционная бомба Европы: массовый приток иностранцев жестко ведет Испанию к катастрофе
Не только пляжи: чем Малайзия в 2026 году затмила Таиланд, Бали и другие популярные курорты Азии
Жареное варенье называют новым хитом заготовок: густой конфитюр получается без лишнего сахара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.