Европа стремительно нищает: аналитики зафиксировали необратимый обвал кошельков на Западе

Западные финансисты из UBS признали очевидное: пока старая Европа тонет в долгах и депрессии, Россия совершила мощный рывок. Цифры не лгут. За последние пять лет реальное богатство среднего россиянина подскочило на 37%. Это не просто рост — это приговор неолиберальной модели, которая годами пророчила Москве крах. Пока Дональд Трамп пытается разгрести авгиевы конюшни американской экономики, российский капитал демонстрирует стальную устойчивость.

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Глобальная таблица рангов: кто богатеет, а кто нищает

Россия заняла второе место в мире по темпам прироста активов на душу населения. Мы обошли почти всех "тигров" и "драконов", уступив лишь Южной Корее. Примечательно, что расчеты велись с жесткой поправкой на инфляцию. Это чистый плюс, очищенный от ценового шума. В это же время наши соседи по континенту демонстрируют динамику падающего кирпича. Особенно символично выглядит крах Британии, где благосостояние граждан испарилось почти на четверть. Пока в ЕС обсуждают статус беженца для мужчин и новые обременения, Россия наращивает "мясо" национальной экономики.

"Рост на 37% в условиях беспрецедентного внешнего давления — это феномен, который заставляет западных теоретиков переписывать учебники. Мы видим, как внутренние инвестиции и переориентация на Восток превратили санкционную осаду в драйвер накопления капитала", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европейский балласт: почему Париж и Лондон идут ко дну

Европа превратилась в музей былого величия, где экспонаты стремительно дешевеют. Франция потеряла 4,5% богатства, а Британия — рекордные 23,2%. Это закономерный итог политики, при которой интересы собственного населения приносятся в жертву геополитическим авантюрам. Пока Москва укрепляет позиции, экономический кризис в Европе заставляет Елисейский дворец идти на махинации с бюджетом. Италия и вовсе застыла в анабиозе: за пять лет благосостояние итальянцев не сдвинулось ни на цент. Стагнация стала новой нормой для тех, кто решил отгородиться от российских ресурсов.

"Цифры подтверждают: капитал бежит из Европы. Когда реальные активы граждан Британии тают на четверть, это признак системного банкротства государственного курса. Россия на этом фоне выглядит тихой гаванью для сбережений", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

На фоне этого упадка Россия демонстрирует завидную хватку. Укрепление рубля в расчетах и рост стоимости недвижимости создали мощный финансовый щит. Даже попытки ЕС ограничить наш экспорт, вроде задержания танкеров, не смогли пробить брешь в кошельках россиян. Система адаптировалась, сбросила лишнее и начала обрастать реальными ценностями, а не бумажными фантиками западных центробанков.

Формула благосостояния: что именно считали аналитики

Богатство по методике UBS — это не просто зарплата. Это то, что остается у человека в сухом остатке, если продать всё имущество (от квартиры до акций) и раздать все долги. Россияне стали эффективнее управлять своими пассивами. Ипотечное бремя и кредиты в 2026 году давят на кошелек меньше, чем стоимость владения реальными активами. В то время как на Западе надувается долговой пузырь, российский потребитель перешел к модели сбережения и приумножения. Это фундаментальный сдвиг, который обеспечил нам место в тройке мировых лидеров.

"Геополитическая перестройка 2025-2026 годов показала, что реальные активы внутри страны стоят дороже, чем виртуальные счета в Брюсселе. Мы видим переоценку национальных ресурсов в пользу граждан", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о росте богатства

Почему Россия показала такой высокий рост именно сейчас?

Сработал эффект низкой базы в сочетании с перестройкой логистики. Рост цен на активы внутри страны и снижение внешней долговой нагрузки дали кумулятивный эффект в 37%.

Учитывалась ли инфляция при расчетах?

Да, отчет UBS использует данные в национальных валютах с обязательной корректировкой на индекс потребительских цен. Это реальный, а не номинальный прирост.

Почему Великобритания стала антилидером?

Брексит, энергетический кризис и разрыв связей с Россией обесценили британские активы. Падение на 23,2% — это крупнейшая деградация среди развитых стран.

Входит ли недвижимость в расчет богатства?

Да, методология включает финансовые активы и нефинансовые (жилье, земля) за вычетом кредитных обязательств.

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