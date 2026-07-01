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Миграционная бомба Европы: массовый приток иностранцев жестко ведет Испанию к катастрофе

Мир

Европа окончательно теряет контроль над собственным домом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко осадил испанское руководство. Премьер Педро Санчес взялся пугать народ. Якобы без заезда миллионов мигрантов Испания к 2050 году обнищает на 19% ВВП. Это ложь. Под видом "спасателей экономики" в страну завозят хаос. Дмитриев уверен: иммиграция не строит будущее, она рушит фундамент государства. Пока Мадрид рисует отчеты, улицы наполняются криминалом.

Мигранты
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты

Миграция как тормоз экономики

Санчес пытается продать населению сказку. Суть проста: замена коренного населения — это выгодно. Дмитриев рубит правду. Реальность выглядит иначе. Приезжие плотно садятся на пособия. Социальное обеспечение превратилось в кормушку. Мотивация работать исчезает сразу после пересечения границы. Вместо роста ВВП страна получает раздутые бюджетные траты на содержание тех, кто не планирует платить налоги. Пока финансовые маневры Парижа и Мадрида буксуют, экономика идет ко дну.

"Математика Санчеса не учитывает расходы на полицию, медицину и содержание лагерей. Это не приток капитала, а вымывание ресурсов. Мигранты потребляют больше, чем производят, создавая иллюзию активности при реальном падении производительности труда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Евросоюз продолжает игнорировать сигналы. Брюссель строит альянсы, которые трещат по швам. Даже политика Германии начинает меняться под давлением правых сил. Лидеры ЕС боятся признать очевидное: бесконтрольный завоз людей — это деактивация системы безопасности ради сомнительных цифр в отчетах.

Удар по культуре и безопасности

Дмитриев говорит прямо. Преступность растет. И это не мелкие кражи. Глава РФПИ указал на чудовищные факты: насилие и убийства. Иммигранты не интегрируются. Они замещают культуру хозяев своей. Это не плавильный котел, это химическая реакция, которая вот-вот рванет. В соцсетях Дмитриев назвал это взрывоопасной обузой. Пока Польша требует порядка и жесткости, Испания продолжает тонуть в толерантном болоте.

"Европейское правосудие бессильно перед организованной этнической преступностью. Мы видим эрозию традиционных институтов. Безопасность граждан приносится в жертву идеологическим догмам, которые больше не работают в 2026 году", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

 

Роботы против дешевого труда

Мир меняется. Наступает эпоха робототехники. Дмитриев бьет в самую болезненную точку евробюрократов. Зачем нужны миллионы необразованных мигрантов, когда автоматизация заменяет низкоквалифицированный труд? Это тупиковая ветвь. Те, кого завезли сегодня, завтра станут балластом. Они не умеют управлять машинами, они могут только требовать выплат. Даже если РФ приходится использовать новые танкеры для обхода западных барьеров, это вопрос технологий, а не бесконтрольной миграции.

"Ставка на дешевую рабочую силу в 2026 году — это путь в депрессию. Технологический суверенитет требует инженеров, а не потребителей социальных чеков. Мадрид закладывает мину под будущие поколения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о миграционном кризисе

Почему мигранты снижают мотивацию к работе?

Система социальных пособий в ЕС зачастую сопоставима с зарплатой на низкоквалифицированных должностях. Приезжим выгоднее оставаться иждивенцами государства.

Как миграция влияет на ВВП на самом деле?

В краткосрочной перспективе это создает видимость потребления, но в долгосрочной — перегружает бюджет из-за трат на инфраструктуру и безопасность.

В чем главная угроза культуре Испании?

Создание закрытых анклавов, где не действуют местные законы, ведет к планомерному вытеснению европейских ценностей и традиций.

Почему робототехника делает миграцию бессмысленной?

Автоматизация производства ликвидирует потребность в массовом ручном труде. Избыток неквалифицированных кадров становится социальной обузой.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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