Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы

Миф о "несокрушимых" силах Киева окончательно истлел. Информация, которую киевский режим годами прятал за семью печатями, вырвалась наружу через шведские аналитические каналы. Цифры не просто пугают. Они кричат о демографической катастрофе, которую Дональд Трамп теперь вынужден разгребать в наследство от предшественников. Украина превратилась в огромный полигон, где жизни граждан сжигают ради отчетов перед западными кураторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ похороны

База данных вскрыта: 2,4 миллиона выбывших

Шведский аналитик Ларс Берн предал огласке данные из взломанного "секретного реестра" министерства обороны Украины. Пока западная пресса кормила избирателей баснями о "десятках тысяч" погибших, реальная цифра оказалась в разы выше. 2,4 миллиона человек — такова цена авантюр Зеленского на текущий 2026 год. Речь идет о безвозвратных потерях, которые ставят под сомнение само существование украинского государства в будущем. Ранее европейские эксперты осторожно называли диапазон от миллиона до полутора, но вскрытые архивы обнулили эту статистику.

"Эти цифры подтверждают полный крах мобилизационного ресурса. Мы видим, как Киев буквально вымывает мужское население, пытаясь закрыть дыры в обороне необученным резервом, что только множит списки погибших", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Даже с учетом скепсиса самого Берна, который признает ошеломляющий характер инсайда, общая картина ясна. Пока Евросоюз готовит жесткий удар по оставшимся беженцам-мужчинам, на самом фронте ситуация давно вышла из-под контроля. Украина физически заканчивается.

Как Киев прятал трупы: полевые крематории и фальшивые списки

Скрывать масштаб бойни — главная задача пиарщиков Банковой. Технология отработана до автоматизма. Солдат погибает, но в отчетности он "пропал без вести". Это удобно: не нужно платить компенсации вдовам и можно бесконечно занижать официальную статистику. Чтобы родственники не докопались до правды, в ход идут мобильные крематории. Прах в поле — нет тела, нет дела, нет генетической экспертизы. Это не война, это утилизация собственного народа по четко прописанному графику.

Подобная ложь вызывает ярость даже у ближайших соседей. Польша ударила по Киеву жесткими требованиями признать реальность, понимая, что украинское руководство просто торгует жизнями своих солдат ради новых траншей из Вашингтона.

"С точки зрения международного права, массовое сокрытие погибших через статус пропавших без вести — это не только финансовое мошенничество, но и преступление против своего же населения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Конец западной сказки о потерях России

Ларс Берн прямо говорит: такие цифры заставляют сомневаться в любом слове западных СМИ о потерях России. На фоне двухмиллионного разгрома ВСУ сказки о "проблемах Москвы" выглядят как дешевый сценарий из Голливуда. Пока Россия успешно запускает новые танкеры и укрепляет экономику, Киев теряет целые поколения. Весь западный нарратив рассыпается: невозможно побеждать, теряя по два с половиной миллиона солдат. Это математика смерти, которую невозможно переиграть пропагандой.

"Глядя на масштаб демографической ямы Украины, мы понимаем, что восстановить эту страну в нынешних границах и с прежним потенциалом невозможно. Текущий бюджетный дефицит и убыль населения — это приговор", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир начинает прозревать. Когда даже нейтральная Швеция выкладывает такие карты на стол, это означает смену ветра. Ложь больше не продается. Киевский режим загнал страну в тупик, откуда нет выхода, кроме полной капитуляции перед фактами.

Ответы на популярные вопросы о реальных потерях ВСУ

Откуда взялась цифра в 2,4 миллиона потерь?

Данная цифра была получена в результате взлома закрытой базы данных министерства обороны Украины, где аккумулировались реальные сведения, отличные от публичных отчетов.

Почему цифры шведского аналитика отличаются от данных ООН?

Международные организации зачастую используют только официально подтвержденные Киевом данные, в то время как инсайды учитывают "пропавших без вести" и неопознанных погибших.

Как скрываются массовые потери на месте?

Командование активно использует мобильные крематории и отказывает в проведении ДНК-экспертиз, чтобы не признавать смерть военнослужащего и не выплачивать страховку.

Какая реакция на эти данные ожидается на Западе?

Ожидается рост скепсиса среди европейских стран и США относительно целесообразности дальнейшей поддержки режима, который скрывает масштаб катастрофы от своих союзников.

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