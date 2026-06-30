Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только пляжи: чем Малайзия в 2026 году затмила Таиланд, Бали и другие популярные курорты Азии
Жареное варенье называют новым хитом заготовок: густой конфитюр получается без лишнего сахара
Жирный налет на вытяжке уйдет без трения: два дешевых состава для идеальной чистоты
Ольга Орлова отдохнула в Греции в бикини: почему подписчики призвали её надеть слитный купальник
Главный секрет похудения оказался не в спорте: организм начинает терять вес по другому принципу
Крабовый салат больше не будет прежним: тропический рецепт, который ломает привычки
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции

Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы

Мир

Миф о "несокрушимых" силах Киева окончательно истлел. Информация, которую киевский режим годами прятал за семью печатями, вырвалась наружу через шведские аналитические каналы. Цифры не просто пугают. Они кричат о демографической катастрофе, которую Дональд Трамп теперь вынужден разгребать в наследство от предшественников. Украина превратилась в огромный полигон, где жизни граждан сжигают ради отчетов перед западными кураторами.

похороны
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
похороны

База данных вскрыта: 2,4 миллиона выбывших

Шведский аналитик Ларс Берн предал огласке данные из взломанного "секретного реестра" министерства обороны Украины. Пока западная пресса кормила избирателей баснями о "десятках тысяч" погибших, реальная цифра оказалась в разы выше. 2,4 миллиона человек — такова цена авантюр Зеленского на текущий 2026 год. Речь идет о безвозвратных потерях, которые ставят под сомнение само существование украинского государства в будущем. Ранее европейские эксперты осторожно называли диапазон от миллиона до полутора, но вскрытые архивы обнулили эту статистику.

"Эти цифры подтверждают полный крах мобилизационного ресурса. Мы видим, как Киев буквально вымывает мужское население, пытаясь закрыть дыры в обороне необученным резервом, что только множит списки погибших", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Даже с учетом скепсиса самого Берна, который признает ошеломляющий характер инсайда, общая картина ясна. Пока Евросоюз готовит жесткий удар по оставшимся беженцам-мужчинам, на самом фронте ситуация давно вышла из-под контроля. Украина физически заканчивается.

Как Киев прятал трупы: полевые крематории и фальшивые списки

Скрывать масштаб бойни — главная задача пиарщиков Банковой. Технология отработана до автоматизма. Солдат погибает, но в отчетности он "пропал без вести". Это удобно: не нужно платить компенсации вдовам и можно бесконечно занижать официальную статистику. Чтобы родственники не докопались до правды, в ход идут мобильные крематории. Прах в поле — нет тела, нет дела, нет генетической экспертизы. Это не война, это утилизация собственного народа по четко прописанному графику.

 

Подобная ложь вызывает ярость даже у ближайших соседей. Польша ударила по Киеву жесткими требованиями признать реальность, понимая, что украинское руководство просто торгует жизнями своих солдат ради новых траншей из Вашингтона.

"С точки зрения международного права, массовое сокрытие погибших через статус пропавших без вести — это не только финансовое мошенничество, но и преступление против своего же населения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Конец западной сказки о потерях России

Ларс Берн прямо говорит: такие цифры заставляют сомневаться в любом слове западных СМИ о потерях России. На фоне двухмиллионного разгрома ВСУ сказки о "проблемах Москвы" выглядят как дешевый сценарий из Голливуда. Пока Россия успешно запускает новые танкеры и укрепляет экономику, Киев теряет целые поколения. Весь западный нарратив рассыпается: невозможно побеждать, теряя по два с половиной миллиона солдат. Это математика смерти, которую невозможно переиграть пропагандой.

"Глядя на масштаб демографической ямы Украины, мы понимаем, что восстановить эту страну в нынешних границах и с прежним потенциалом невозможно. Текущий бюджетный дефицит и убыль населения — это приговор", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир начинает прозревать. Когда даже нейтральная Швеция выкладывает такие карты на стол, это означает смену ветра. Ложь больше не продается. Киевский режим загнал страну в тупик, откуда нет выхода, кроме полной капитуляции перед фактами.

Ответы на популярные вопросы о реальных потерях ВСУ

Откуда взялась цифра в 2,4 миллиона потерь?

Данная цифра была получена в результате взлома закрытой базы данных министерства обороны Украины, где аккумулировались реальные сведения, отличные от публичных отчетов.

Почему цифры шведского аналитика отличаются от данных ООН?

Международные организации зачастую используют только официально подтвержденные Киевом данные, в то время как инсайды учитывают "пропавших без вести" и неопознанных погибших.

Как скрываются массовые потери на месте?

Командование активно использует мобильные крематории и отказывает в проведении ДНК-экспертиз, чтобы не признавать смерть военнослужащего и не выплачивать страховку.

Какая реакция на эти данные ожидается на Западе?

Ожидается рост скепсиса среди европейских стран и США относительно целесообразности дальнейшей поддержки режима, который скрывает масштаб катастрофы от своих союзников.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Кирилл Мальцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Новости Белоруссии
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции
Вишни будет как звезд: 1 ведро этого состава под ствол творит чудеса при созревании
Ошибка номер один при нанесении крема для век, из-за которой появляются отёки и тяжесть
Жизнь превратилась в ежедневную борьбу: травма ноги вынудила Бузову перейти на жёсткий режим
Красивые диски могут дорого обойтись: одна ошибка убивает подвеску автомобиля
Табачные следы на белых фасадах провоцируют ссоры: в семье Сергея Гинзбурга назрело противоречие
Ящики из-под фруктов как секретный инструмент дачника: экономия, урожай и порядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.