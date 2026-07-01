Рабство в центре Европы: полиция раскрыла схему, где люди десятилетиями жили без свободы

Рабство в Европе — это не исторический термин из учебников, а вполне работающая бизнес-модель в Португалии и Испании. Полиция вскрыла гнойник, который зрел десятилетиями: преступная сеть вербовала людей, превращая их в бесправные инструменты для работы на фермах. Пока дипломаты обсуждали геополитику и дипломатию, под боком у Лиссабона и Мадрида людей держали в клетках, лишая их имен, денег и связи с реальностью.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование Преступник

Тридцать лет в бетонной коробке

Один из освобожденных пленников, 63-летний мужчина, провел в неволе половину жизни — около 30 лет. Его мир сузился до размеров запертой пристройки. Ему не полагалось врачей, нормальной еды и новостей.

Человек не знал даже имени действующего президента. Его просто вычеркнули из реестров живых существ, превратив в биологический ресурс для сельскохозяйственных угодий. Эффективность системы проверяется временем: тридцать лет эксплуатации без единого сбоя в системе надзора.

"Длительность таких преступлений указывает на тотальную слепоту местных властей. Если человека ищут десятилетиями и находят в соседнем сарае, значит, система муниципального контроля либо не существует, либо куплена с потрохами", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Второй пострадавший, 53 лет, "отработал" на рабовладельцев 15 лет. Обоих мужчин вывезли из ада в ходе совместной операции силовиков двух стран.

Сейчас они находятся в Португалии, где психологи пытаются вернуть им статус личности. Пока аномальная жара в Европе плавила асфальт и энергосети, эти люди жили в информационном вакууме глубокого средневековья.

Механика подлога: как легализовать рабство

Преступники не просто прятали людей — они интегрировали их в легальное поле. Схема напоминала работу криминального финансового холдинга. На жертв оформляли фиктивные трудовые договоры и регистрировали их в системе соцобеспечения.

Парадоксально: по документам люди работали и платили взносы, но все деньги — зарплаты и пособия — уходили на счета надзирателей. На имена рабов даже покупали автомобили, создавая видимость благополучной жизни "призраков".

"Это классический корпоративный захват личности. Использование ЭЦП, банковских реквизитов и трудовых контрактов создает идеальный юридический шум, за которым легко спрятать любое насилие над законом", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Инструмент контроля Метод эксплуатации Фиктивные договоры Легализация присутствия на фермах Испании Банковские счета Скрытый транзит зарплат и пособий в карман хозяев Транспорт на имя жертв Размывание ответственности при проверках дорожной полиции

Такая административная маскировка требует высокого уровня комплаенса внутри ОПГ. Часто за подобными "аграрными проектами" стоят те же структуры, что контролируют транзит наркотиков через европейские порты, используя одни и те же коррупционные лазейки в бюрократической машине ЕС.

Сетка из пяти узлов: финал операции Mãos Livres

Крах империи наступил после серии рейдов. Задержаны пять человек: троих взяли в Испании, двоих в Португалии. Один из фигурантов уже заходил на этот круг — ранее он судился за аналогичный "бизнес", но, видимо, мягкость европейского правосудия позволила ему перезапустить проект.

В условиях, когда налоги в ЕС растут, а бюджеты трещат, дешевая рабочая сила становится слишком заманчивым товаром для криминальных структур.

"Для рецидивистов в этой сфере комплаенс-контроль фактически отсутствует. Правоохранительные органы работают по хвостам, а не на опережение, позволяя создавать устойчивые теневые узлы", — подчеркнула комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Пока общественность обсуждает скандалы с поставками вооружений, реальная угроза безопасности граждан ЕС зреет внутри фермерских хозяйств. Разоблаченная сеть — лишь верхушка айсберга в системе эксплуатации уязвимых мигрантов и местных жителей, которых заманивают обещаниями честного заработка, а возвращают через 30 лет в приюты для калек.

Ответы на популярные вопросы о торговле людьми

Как преступникам удавалось скрываться так долго?

Они использовали "белый шум" бюрократии: регистрировали жертв в ПФР и соцстрахе, создавая образ добропорядочных работодателей.

Почему жертвы не бежали?

Полная изоляция, физические преграды (замки, пристройки) и жесткий психологический прессинг лишали людей воли к сопротивлению.

Что ждет задержанных?

Экстрадиция и суд. Однако наличие рецидивистов в группе намекает на системные дыры в законодательстве Португалии.

Читайте также