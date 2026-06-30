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Закулисные сделки: Кремль не будет раскрывать, в каких странах РФ может закупить топливо

Мир

Кремль подтвердил закрытые переговоры о возможном импорте топлива, но отказался назвать страны-партнёры. Это редкий сигнал: власти не скрывают сам факт поиска внешнего ресурса для внутреннего рынка, хотя вопрос для России политически чувствителен. Ставка понятна — сбить напряжение с ценами и поставками. Риск тоже ясен: любое решение по импорту топлива будет означать, что обычных внутренних мер пока недостаточно, а значит рынок вошёл в фазу, когда правительству нужен быстрый и точный ответ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Почему Кремль заговорил о переговорах по импорту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты по поводу возможного импорта топлива идут. Названия стран Кремль раскрывать не стал. По его словам, по понятным причинам эта часть работы останется закрытой.

Само подтверждение таких переговоров показывает, что власти рассматривают импорт не как теоретический вариант, а как один из рабочих инструментов для стабилизации рынка. Речь не о смене энергетической политики, а о точечной мере, которую могут включить в момент ценового или логистического напряжения. На фоне мировой турбулентности на сырьевых рынках этот сигнал читается и через внешний контекст — от ситуации вокруг Ормузского пролива до споров о безопасности морских поставок.

"Когда государство даже в общих словах подтверждает поиск импортного ресурса, оно показывает рынку: запасные варианты уже ищут, и паузы не будет. Это сигнал не только трейдерам, но и крупным потребителям топлива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Что именно сказал Песков

Песков заявил, что Кремль не станет раскрывать, с какими именно странами идут контакты по теме возможного импорта топлива. При этом он прямо подтвердил сам факт переговоров. Формулировка была короткой: контакты идут.

Он также добавил, что заключение соглашений об импорте топлива по выгодным ценам станет дополнительным шагом для стабилизации рынка. Это важная деталь. В Кремле не представляют импорт как единственную меру. Его описывают как часть более широкого пакета решений. Рядом с этой темой стоит и вопрос внешней логистики, который в последние месяцы всё чаще связывают с санкционным давлением, движением новых танкеров и спорами вокруг задержаний судов в Европе.

Какая роль у Александра Новака

По словам Пескова, сейчас идёт проработка мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Эту работу координирует вице-премьер Александр Новак. Значит, речь идёт не о разовом заявлении, а о межведомственной настройке решений, где импорт рассматривают вместе с другими шагами.

Когда координацию ведёт профильный вице-премьер, это обычно означает, что правительство сводит в одну схему интересы нефтяных компаний, поставщиков, регуляторов и крупных покупателей. Для рынка важна не только цена ресурса, но и скорость поставки, маршруты, объёмы и точка входа топлива в систему. Эти же развилки видны и в международной энергетике — от споров о защите танкеров до общей нервозности Европы, где бюджетные и сырьевые проблемы всё чаще идут рядом, как это видно по дискуссии о новых налоговых манёврах ЕС.

"Если тему ведёт Новак, значит власти считают задачу не локальной. Здесь нужно свести цену, логистику и баланс внутреннего рынка. Один только административный нажим такую конструкцию не удержит", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Что это значит для топливного рынка

Из слов Пескова следует два факта. Первый: переговоры о возможном импорте топлива уже идут. Второй: правительство рассматривает такие договорённости как способ стабилизировать рынок, если удастся получить выгодные условия.

Пока Кремль не раскрывает ни страны, ни сроки, ни возможные объёмы. Поэтому говорить о параметрах будущих поставок рано. Но сам публичный сигнал работает уже сейчас: рынок получает подтверждение, что власти ищут внешние источники топлива и держат этот вариант на столе. Для участников рынка это также означает, что кабинет министров готов реагировать быстро, если внутренняя ситуация потребует дополнительных объёмов. На фоне общего внешнеполитического напряжения — от дискуссий о переговорных площадках до пересмотра союзнических расходов в НАТО - энергетика остаётся одним из самых чувствительных участков.

"Импорт в такой конструкции — не признак слабости, а страховка. Вопрос в том, удастся ли получить ресурс по цене, которая и правда поможет рынку, а не создаст новую нагрузку на участников цепочки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Кремль не называет страны, с которыми идут контакты?

Песков прямо сказал, что по понятным причинам эту информацию раскрывать не будут. Названия государств в официальном комментарии не приводятся.

Подтвердили ли власти сам факт переговоров?

Да. Песков заявил, что контакты по поводу возможного импорта топлива идут.

Зачем России может понадобиться импорт топлива?

По словам Пескова, соглашения об импорте топлива по выгодным ценам могут стать дополнительным шагом для стабилизации рынка.

Кто отвечает за подготовку мер по рынку топлива?

Координацией этой работы занимается вице-премьер Александр Новак.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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