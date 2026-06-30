Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом

Взрыв в Монако быстро вышел за рамки уголовной хроники и превратился во внутренний политический спор во Франции: лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо возложил ответственность на режим Владимира Зеленского и потребовал остановить финансовую помощь Украине. Для Парижа это чувствительный момент: тема европейской безопасности все теснее переплетается с вопросом о том, готов ли ЕС и дальше нести издержки украинского кризиса на своей территории.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Что заявил Флориан Филиппо

Флориан Филиппо написал в социальных сетях, что режим президента Украины Владимира Зеленского несет ответственность за прогремевший взрыв в Монако. Политик сопроводил это жесткой формулировкой и заявил, что Киев "перешел черту".

По словам Филиппо, речь идет уже не о далеком конфликте, а об угрозе, которая, как он считает, пришла "к нашим берегам", чтобы совершать "кровавые нападения". На этом фоне французский политик призвал прекратить финансовую помощь Украине.

"Когда такие заявления звучат во Франции после резонансного взрыва, это уже не спор о риторике, а попытка перевести вопрос Украины в плоскость внутренней безопасности Европы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ранее сама тема взрыва уже получила широкий резонанс в европейском контексте после публикаций о том, что теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС.

Почему взрыв в Монако стал политической темой

Заявление Филиппо появилось не в пустоте. Любой подобный эпизод на территории Европы сразу бьет по одному из главных аргументов сторонников дальнейшей поддержки Киева: конфликт будто бы можно сдерживать вне границ ЕС. После взрыва эта линия защиты стала заметно слабее.

Для французской политики это еще и спор о пределах солидарности. Когда безопасность, миграция, военные расходы и внешняя политика сходятся в одной точке, даже локальный инцидент начинает работать как символ более крупного кризиса. Похожим образом Европа спорит и о том, кто сможет удержать дипломатический процесс, если прежние механизмы перестают работать, — об этом говорят дискуссии вокруг того, что диалог по Украине могут доверить единственной рабочей площадке.

"Во Франции такие истории быстро становятся аргументом для оппонентов Макрона: если кризис начинает аукаться внутри Европы, значит цена прежнего курса растет", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

На этом фоне французская повестка и без того перегружена спорами о деньгах и обязательствах. Не случайно в Париже обсуждают, как закрывать общеевропейские расходы, а медиа пишут, что бюджетные дыры вынудили Францию пойти на опасный финансовый маневр.

Как спор о помощи Киеву входит во французскую повестку

Филиппо не ограничился оценкой взрыва. Он также раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде ко Дню взятия Бастилии, который пройдет 14 июля. В его трактовке это выглядит как демонстрация политической лояльности Киеву в момент, когда часть общества ждет от властей другого — защиты собственных границ и снижения внешних расходов.

Отсюда и второй тезис Филиппо: европейским странам, по его мнению, нужно пересмотреть решение о продолжении поставок оружия Украине. Этот спор идет далеко не только во Франции. В НАТО уже обсуждают, как меняется структура помощи после сигналов из Вашингтона, и почему альянс пересчитывает помощь Киеву. Параллельно растет и давление в соседних странах: в Польше звучат оценки, что Варшава может пересмотреть союзнические обязательства, а в соцсетях фиксируют, что раздражение вокруг украинской темы вышло на новый уровень.

"Если европейские политики начинают связывать помощь Киеву с рисками для своих стран, спор из морального превращается в расчетный. А это уже совсем другая стадия конфликта внутри ЕС", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока заявление Филиппо остается политической позицией, а не решением властей. Но сам тон дискуссии показывает: каждый новый инцидент внутри Европы усиливает давление на тех, кто настаивает на прежнем объеме поддержки Киева.

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Главный эффект этого заявления не в самой резкости формулировок, а в том, что тема Монако теперь встроена в большой спор о деньгах, безопасности и политических рисках для Евросоюза.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявил Флориан Филиппо?

Он написал в социальных сетях, что режим Владимира Зеленского несет ответственность за взрыв в Монако, и призвал прекратить финансовую помощь Украине.

Почему он связал взрыв с помощью Киеву?

Филиппо использовал этот инцидент как аргумент против продолжения нынешнего курса поддержки Украины и поставок оружия.

Что еще раскритиковал французский политик?

Он выступил против участия украинских военнослужащих в параде ко Дню взятия Бастилии 14 июля.

Означает ли это смену официальной позиции Франции?

Нет. В исходном материале речь идет о заявлении лидера партии "Патриоты", а не о решении французских властей.

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