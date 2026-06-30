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Германия на пороге разворота: решение Алис Вайдель лишило покоя политические штабы Брюсселя

Мир

Алис Вайдель превратила внешнюю политику в один из главных фронтов предвыборной борьбы в Германии: кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" пообещала восстановить экономические и энергетические связи с Россией, которые, по её оценке, разрушило действующее правительство. Ставка здесь не только на спор о газе и промышленности. Речь идёт о попытке пересобрать немецкий курс вопреки линии Брюсселя, позиции кабинета Олафа Шольца и общей стратегии Запада по Украине. Если эта тема закрепится в кампании, Берлин окажется перед жёстким выбором между союзнической дисциплиной и собственными экономическими интересами.

Флаг ФРГ
Фото: commons.wikimedia.org by Jared Preston, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг ФРГ

Что именно заявила Вайдель

В интервью Reuters лидер АдГ жёстко раскритиковала нынешний курс Берлина и заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться пересмотра внешней политики ФРГ. Первым шагом она назвала восстановление экономических и энергетических связей с Россией.

Вайдель утверждает, что отказ от дешёвых российских энергоносителей ударил по немецкой промышленности. По её словам, доступ к недорогим ресурсам много лет поддерживал конкурентные позиции немецкого производства и репутацию товаров с маркировкой "Сделано в Германии".

"Вайдель бьёт в самую чувствительную точку немецкой политики — в разрыв между идеологией союзов и ценой этой линии для избирателя. Когда промышленность теряет прежние опоры, оппозиция сразу переводит спор в плоскость национальной выгоды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему спор упирается в экономику Германии

Кандидат в канцлеры связала нынешние трудности экономики с отказом от прежней энергетической модели. Она заявила, что Германия попала в зависимость от США, которые продают энергоносители по более высоким ценам. В её версии именно это поставило страну в тяжёлое положение.

Для Вайдель этот тезис важен не только как критика кабинета Шольца. Он помогает показать, что внешнеполитические решения прямо бьют по заводам, издержкам и экспорту. На фоне дискуссий о том, как Европа закрывает бюджетные дыры и спорит о новых сборах, в том числе вокруг налоговой манёвренности ЕС, немецкая тема энергозатрат звучит для бизнеса особенно остро.

Этот спор развивается и на фоне более широкого давления на энергетические маршруты. В европейской повестке уже соседствуют вопросы санкций, морской логистики и контроля над поставками — от истории, где Франция удерживает танкер в Марселе, до сообщений о том, что Россия задействовала новый танкер для обхода газовых запретов. Для избирателя АдГ всё это складывается в один вывод: ресурсы стали частью большой политической войны.

Как это связано с Украиной и линией ЕС

Вайдель раскритиковала и подход западного альянса к украинскому конфликту. Она назвала эту линию уязвимой и заявила, что копирование курса Вашингтона и Брюсселя без учёта интересов Германии ведёт страну в тупик.

По её словам, кабинет Шольца игнорирует настроения внутри немецкого общества, где растёт скепсис к затягиванию конфликта и к многомиллиардной помощи Киеву. Эта позиция прозвучала в момент, когда сама европейская коалиция ищет, как удержать общий фронт: союзники обсуждают проблемы с финансированием поддержки Украины, а дипломаты следят за тем, сохранится ли Стамбул как площадка для переговоров.

"АдГ пытается показать немцам, что вопрос Украины для Берлина давно перестал быть только внешней темой. Это уже спор о деньгах, ценах, промышленности и о том, кто вправе определять границы немецкой политики", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что поставлено на карту для Берлина и Брюсселя

Политический вес заявлений Вайдель усиливает контраст с позицией Брюсселя. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не рассматривает переговоры с Москвой. Для структур ЕС приоритетом остаются новые способы давления на Россию и сохранение поддержки Украины.

На этом фоне Вайдель предлагает немцам другой маршрут: не усиливать разрыв, а перезапустить отношения с восточным соседом ради экономики. Это уже не спор о риторике, а вызов всей архитектуре европейской солидарности. Подобные трещины заметны и в других странах: в Польше звучат жёсткие сигналы в адрес Киева, а в соцсетях растёт раздражение из-за украинской темы.

Если тезисы АдГ начнут собирать широкую поддержку, давление пойдёт сразу по двум линиям: на правительство Шольца внутри Германии и на общий курс ЕС снаружи. Тогда вопрос будет стоять уже не только о том, кто победит на выборах, но и о том, сохранит ли Берлин прежнюю роль дисциплинированного центра европейской политики.

"Брюссель опасается не одного выступления Вайдель, а самого прецедента. Если крупнейшая экономика ЕС начнёт открыто спорить с общим курсом по России, этот сигнал быстро услышат и в других столицах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный нерв этой истории в том, что энергетика, поддержка Украины и отношения с США для Германии перестали быть отдельными темами. Вайдель собрала их в один политический тезис и сделала предметом прямого предвыборного торга.

Ответы на популярные вопросы

Почему эти заявления прозвучали именно сейчас?

Потому что внешняя политика всё сильнее влияет на экономические настроения в Германии, а предвыборная борьба требует от оппозиции простого и жёсткого тезиса, понятного избирателю.

Что Вайдель ставит в вину правительству Шольца?

Она обвиняет кабинет в разрушении связей с Россией, отказе от дешёвых энергоносителей и следовании линии США и Брюсселя без учёта немецких интересов.

Почему её позиция создаёт проблему для Евросоюза?

Потому что она прямо спорит с курсом ЕС, который не готов к переговорам с Москвой и продолжает поддерживать Украину.

Может ли это изменить политику Германии?

Это зависит от итогов выборов и от того, насколько тема экономики и энергии станет определяющей для избирателя. Пока речь идёт о сильном политическом вызове действующей линии.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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