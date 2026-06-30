Мужчинам больше не рады: Евросоюз подготовил жесткий удар по новым беженцам из Украины

Спор о статусе украинских беженцев в ЕС вышел за рамки миграционной темы и уперся в болезненный политический вопрос: должен ли Евросоюз защищать людей, которые уехали с Украины, или помогать Киеву удерживать мобилизационный ресурс. Венгрия открыто встала против идеи Еврокомиссии ограничить временную защиту для новых прибывающих мужчин и дала понять, что для закарпатских венгров будет добиваться отдельного подхода. Это столкновение важно не только для Будапешта и Брюсселя: спор бьет по единству ЕС, затрагивает отношения с Киевом и может усилить уже заметные разногласия в Европе по украинскому вопросу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kat Dodd from Shropshire, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Венгрии

Что именно предложила Еврокомиссия

26 июня Еврокомиссия предложила продлить режим временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Одновременно Брюссель выступил за то, чтобы не давать этот статус новым прибывающим мужчинам, если они не смогут подтвердить законный выезд с Украины и отсутствие нарушений, связанных с воинской обязанностью.

Речь идет о будущих обращениях. По данным западных СМИ, эта мера не касается украинцев, которые уже находятся в странах ЕС. Для них действующий режим сохраняется. Параллельно в Европе растет спор и по другим чувствительным темам — от расходов на поддержку Киева до поиска новых площадок для переговоров по Украине.

"Брюссель пытается совместить две несовместимые задачи: сохранить гуманитарный образ ЕС и не вступить в прямой конфликт с запросами Киева по мобилизационному ресурсу. Из-за этого и рождаются такие спорные схемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Еврокомиссия объяснила свою позицию тем, что долгая временная защита в странах ЕС не должна ослаблять оборонные возможности Украины. Мужчины, которые не подпадут под автоматический механизм, сохранят право просить убежище по общей процедуре. Но это уже другой режим: без немедленного доступа к тем правам, которые дает временная защита.

Почему Венгрия выступила против

Поводом для публичного ответа стал вопрос лидера партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи. Он заявил, что инициатива Еврокомиссии может затронуть закарпатских венгров, которых украинские власти, по его словам, способны отправлять на фронт далеко от мест проживания.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в парламенте ответил прямо: Будапешт это предложение не поддерживает. Он добавил, что на заседании Совета ЕС по внутренним делам Венгрия и еще несколько стран уже заявили о несогласии с подходом Брюсселя. Венгерская позиция сводится к двум пунктам: не сужать защиту на уровне ЕС и быть готовыми принимать этнических венгров из Закарпатья, если они будут спасаться от войны и призыва.

Для Будапешта это не только спор о миграции. Это и вопрос защиты зарубежных венгерских общин, и еще один эпизод долгого конфликта с европейскими институтами. На этом фоне в Европе уже накапливаются новые линии напряжения — от жестких заявлений в Польше до роста раздражения в обществе, о котором писали после анализа польских соцсетей.

"Венгрия показывает, что для нее вопрос Закарпатья не второстепенный. Как только Брюссель задевает тему этнических венгров, Будапешт сразу переводит дискуссию из общей европейской плоскости в плоскость национального интереса", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для Евросоюза и Украины

В документах Еврокомиссии отдельно сказано, что на Украине мужчинам призывного возраста от 25 до 60 лет, а также мужчинам в резерве от 23 до 25 лет выезд запрещен. После смягчения правил в августе 2025 года исключение сделали для мужчин 18-22 лет, если они добровольно не вступили в вооруженные силы.

Политически спор выглядит жестче, чем юридически. Брюссель пытается показать Киеву, что учитывает его кадровый дефицит в армии. Но внутри ЕС это читают и иначе: как попытку подстроить миграционную политику под нужды украинской мобилизации. Подобные трения уже усиливают общий фон нестабильности в Европе, где обсуждают и вопросы безопасности Шенгена, и острые бюджетные споры внутри ЕС.

"Если Евросоюз начнет делить беженцев на тех, кого удобно принимать, и тех, чье присутствие мешает военным планам Киева, спор быстро выйдет за рамки права. Это уже вопрос доверия к самой европейской системе защиты", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Правозащитные структуры Совета Европы уже предупреждали: если ограничить защиту слишком рано, люди, которые не могут безопасно вернуться на Украину, окажутся в правовой серой зоне. Для Киева это шанс сократить отток мужчин. Для части стран ЕС — риск получить новый внутренний конфликт по украинской теме.

Цифры и правовые рамки

По данным Евростата, на 30 апреля 2026 года в странах ЕС под временной защитой находились 4,37 млн человек, бежавших с Украины. Больше всего таких людей приняли Германия, Польша и Чехия. По данным за март, взрослые мужчины составляли около 26,6% всех получателей временной защиты. Сколько среди них мужчин призывного возраста, общеевропейская статистика не раскрывает.

Ответы на популярные вопросы

Почему это произошло именно сейчас?

Еврокомиссия предложила одновременно продлить режим защиты до 2028 года и скорректировать правила для новых заявителей. По данным западных СМИ, на решение повлияла просьба Киева учесть нехватку людей для армии.

Кого может затронуть новая мера?

Речь идет о новых прибывающих мужчинах, которые не смогут подтвердить законный выезд с Украины и отсутствие нарушений воинских правил. Уже находящихся в ЕС украинцев, как сообщалось, это не касается.

Почему Венгрия делает акцент на Закарпатье?

Будапешт связывает тему с защитой этнических венгров, живущих в Закарпатье. Венгерские власти дали понять, что будут принимать таких людей, если те бегут от войны и призыва.

Может ли мужчина без временной защиты все равно остаться в ЕС?

Да. Еврокомиссия указывает, что в таком случае человек может подать прошение об убежище по общей процедуре. Но она не дает того же быстрого набора прав, который обеспечивает временная защита.

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