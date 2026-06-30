Польша ударила по Киеву громким заявлением: польский народ требует поставить Киев на место

Радикальные заявления отдельных политиков о признании Украины врагом государства не отражают официальную позицию Варшавы, считает Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал пределы допустимой риторики в польском сейме и оценил перспективы дальнейшего военного сотрудничества двух стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Sejm RP from Polska, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гжегож Браун

Ранее лидер "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун публично назвал киевский режим врагом польского народа и государства. Подобные высказывания прозвучали на фоне данных социологической компании CBOS, которые зафиксировали рост недовольства граждан текущим курсом в отношении соседа. Депутат от партии "Право и справедливость" Рафал Боченек также указывал на дефицит уважения в действиях Киева, настаивая на приоритете национальных интересов. При этом охлаждение отношений все чаще проявляется через жесткие дипломатические требования.

Кувалдин подчеркнул, что Гжегож Браун является одиозной фигурой, склонной к эпатажным акциям ради популярности у крайне правого электората. Специалист напомнил об инциденте 2023 года, когда этот политик затушил ханукальные свечи в здании парламента, демонстрируя свои радикальные взгляды. По мнению аналитика, несмотря на наличие определенной базы поддержки, идеи Брауна остаются маргинальными для политического мейнстрима. Эксперты подтверждают, что раздражение граждан на бытовом уровне пока не привело к смене государственного вектора.

Оценивая вероятность прекращения логистической и технической помощи, эксперт отметил, что Варшава продолжит выполнять роль ключевого хаба. Представители экспертного сообщества полагают, что поддержка Киева может сократиться в объемах, но не прекратится полностью из-за стратегических интересов Запада.

"Джегаш Браун — очень специфический персонаж польской политики, находящийся на крайнем правом фланге. Он всегда зарабатывал популярность экстравагантными заявлениями, является крайним антисемитом и в такой же степени проявляет радикальные взгляды на Украину. У него есть определённая база поддержки, он пользуется популярностью, но утверждать, что это общая позиция польского политического класса, невозможно. Это наиболее экстремальное проявление", — отметил он.

По словам специалиста, существует существенная разница между ростом общественного недовольства и официальным разрывом союзнических связей. Даже на фоне серьезных разногласий польский политический класс не готов к радикальным шагам, которые могли бы парализовать транзит вооружений. Тем не менее евроинтеграция соседа уже становится предметом для польского ультиматума. Одновременно с этим военная помощь все чаще сопровождается условиями, которые Киев не всегда способен выполнить.

"Думаю, что они будут продолжать оказывать поддержку Украине. Есть, конечно, истории с поставками МиГ-29, возможны и другие жесты. Но, по моему мнению, никто не станет перекрывать движение военных грузов через аэропорт Жешув", — заключил Кувалдин.

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