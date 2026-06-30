Европа спорит, США отходят в сторону: диалог по Украине могут доверить единственной рабочей площадке

Стамбул сохраняет потенциал основной переговорной площадки для урегулирования украинского кризиса, несмотря на специфику отношений Анкары с Москвой, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук Барабанов Олег. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что турецкая сторона проявляет высокую активность в дипломатической сфере.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее сообщалось, что Турция продолжает прилагать усилия по достижению длительного мира на Украине и работает над возобновлением мирных переговоров. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу во время телефонного разговора. Тем временем эксперты отмечают, что переговоры по Украине могут доверить не Германии, так как немецкие политики утрачивают статус нейтральных посредников.

По словам Барабанова, позиция Анкары остается двойственной. С одной стороны, Турецкая Республика поддерживает официальные контакты и военно-техническое сотрудничество с Киевом, что мешает называть ее однозначным союзником России. С другой стороны, предыдущий опыт показывает, что именно в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей на начальных этапах конфликта.

"На самом деле Турция действительно активна в этом направлении. Понятно, что сейчас назвать ее другом России сложно, поскольку турецкая сторона взаимодействует с Украиной, в том числе в военной сфере. Однако позитивный опыт уже был: именно Анкара несколько раз организовывала переговорные площадки в Стамбуле", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что турецкая нейтральность является скорее инструментом прагматичной политики. Тем не менее, для обеих конфликтующих сторон эта локация может стать единственным компромиссным вариантом. При этом официальная Москва неоднократно выдвигала встречные требования к Европе для возобновления полноценного диалога.

"И здесь, я думаю, турецкая площадка может быть одной из взаимоприемлемых для обеих сторон конфликта. Поэтому, не переоценивая турецкую сторону и ее позицию, но эта площадка, мне кажется, вполне естественный вариант в том случае, если будет решено продолжить переговоры", — сказал политолог.

Ситуация осложняется тем, что позиции европейских столиц по вопросу урегулирования серьезно расходятся. Пока инициатива Словакии по Украине обнажает внутренний раскол в ЕС, Польша предлагает схему диалога без участия брюссельских чиновников. Дополнительным фактором неопределенности служит позиция Нью-Йорка, где фактически отказались от роли главного организатора мирного процесса.

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