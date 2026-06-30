Вашингтон и Тегеран, похоже, решили сбросить обороты в Ормузском проливе. Стороны договорились прекратить серию взаимных ударов, которые превратили главную нефтяную артерию планеты в зону свободной охоты. По сообщениям СМИ, сделка должна вернуть торговым судам безопасный проход, хотя официальный Тегеран пока хранит гроссмейстерское молчание по поводу окончательных условий.
Администрация Дональда Трампа пытается нащупать тормоза в конфликте, который угрожает спалить мировую экономику. Договоренности, о которых первыми сообщили источники Axios, подразумевают не только прекращение огня, но и перезапуск диалога. Встреча может состояться в Катаре уже в ближайший вторник. Американцы готовы лететь в Доху, чтобы закрепить меморандум о взаимопонимании, детали которого сейчас судорожно допиливают юристы и военные советники.
"Сделка выглядит как вынужденная пауза. Трампу нужно стабилизировать котировки перед выборами, а иранцы четко показали — без их санкции ни один танкер не выйдет из залива целым", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Ситуация обострилась до предела в конце июня 2026 года. Пока Вашингтон ищет пути отхода, Тегеран продолжает гнуть свою линию. В воскресенье Корпус стражей исламской революции жестко ответил на американские провокации, накрыв ракетным залпом и дронами базу ВМС США в Бахрейне и авиабазу в Кувейте. Даже при условии перехвата части целей, удар нанес ощутимый имиджевый урон американскому присутствию в регионе. Пока одни обсуждают мир, другие обнуляют прежние дипломатические схемы, диктуя условия с позиции силы.
Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит пятая часть мирового сжиженного газа и нефти. Любой чих здесь отдается конвульсиями на биржах Нью-Йорка и Лондона. Тегеран установил жесткий контроль над маршрутами с февраля 2026-го, требуя от судов следовать только по назначенным коридорам. Американцы же, привыкшие считать океан своим задним двором, столкнулись с реальностью, где их авианосцы превращаются в удобные мишени.
"Вашингтон осознал, что прямая эскалация с Ираном ведет к банкротству логистических цепочек. Это не локальная стычка, а угроза системного краха для западных сателлитов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Переговоры в Дохе могут стать точкой разворота, но доверия между игроками нет. Белый дом пытается выставить себя миротворцем, но реальность диктует иное: военная машина Пентагона забуксовала. На фоне того, как Европу охватывает ужас от возможного ухода США, Тегеран демонстрирует стойкость. Стычки прошлой недели едва не сорвали временное затишье, и теперь Трампу приходится играть в дипломатию, имея на руках не самые лучшие карты.
"Любое соглашение по проливу сейчас — это юридический костыль. Риски сохраняются, пока штаты не признают новую реальность многополярного мира", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Администрация Трампа опасается неконтролируемого роста цен на энергоносители и потери контроля над базами в Бахрейне и Кувейте после успешных атак КСИР.
Доха выступает нейтральным посредником, предоставляя площадку для прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном, чтобы избежать публичного унижения сторон.
Мировой рынок нефти ждет резкий дефицит, так как альтернативных путей для 20% мирового трафика углеводородов просто не существует.
Да, Тегеран официально требует прохода судов по установленным им коридорам, фактически заставляя иностранные флоты признать свой суверенитет над проливом.
В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.