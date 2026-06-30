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Хрупкий мир в проливе: США и Иран договорились о прекращении ударов перед новыми торгами

Мир

Вашингтон и Тегеран, похоже, решили сбросить обороты в Ормузском проливе. Стороны договорились прекратить серию взаимных ударов, которые превратили главную нефтяную артерию планеты в зону свободной охоты. По сообщениям СМИ, сделка должна вернуть торговым судам безопасный проход, хотя официальный Тегеран пока хранит гроссмейстерское молчание по поводу окончательных условий.

Аббас Арагчи
Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аббас Арагчи

Дипломатия на бочке с порохом

Администрация Дональда Трампа пытается нащупать тормоза в конфликте, который угрожает спалить мировую экономику. Договоренности, о которых первыми сообщили источники Axios, подразумевают не только прекращение огня, но и перезапуск диалога. Встреча может состояться в Катаре уже в ближайший вторник. Американцы готовы лететь в Доху, чтобы закрепить меморандум о взаимопонимании, детали которого сейчас судорожно допиливают юристы и военные советники.

"Сделка выглядит как вынужденная пауза. Трампу нужно стабилизировать котировки перед выборами, а иранцы четко показали — без их санкции ни один танкер не выйдет из залива целым", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация обострилась до предела в конце июня 2026 года. Пока Вашингтон ищет пути отхода, Тегеран продолжает гнуть свою линию. В воскресенье Корпус стражей исламской революции жестко ответил на американские провокации, накрыв ракетным залпом и дронами базу ВМС США в Бахрейне и авиабазу в Кувейте. Даже при условии перехвата части целей, удар нанес ощутимый имиджевый урон американскому присутствию в регионе. Пока одни обсуждают мир, другие обнуляют прежние дипломатические схемы, диктуя условия с позиции силы.

Ставки в проливе: нефть против ракет

Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит пятая часть мирового сжиженного газа и нефти. Любой чих здесь отдается конвульсиями на биржах Нью-Йорка и Лондона. Тегеран установил жесткий контроль над маршрутами с февраля 2026-го, требуя от судов следовать только по назначенным коридорам. Американцы же, привыкшие считать океан своим задним двором, столкнулись с реальностью, где их авианосцы превращаются в удобные мишени.

 

"Вашингтон осознал, что прямая эскалация с Ираном ведет к банкротству логистических цепочек. Это не локальная стычка, а угроза системного краха для западных сателлитов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры в Дохе могут стать точкой разворота, но доверия между игроками нет. Белый дом пытается выставить себя миротворцем, но реальность диктует иное: военная машина Пентагона забуксовала. На фоне того, как Европу охватывает ужас от возможного ухода США, Тегеран демонстрирует стойкость. Стычки прошлой недели едва не сорвали временное затишье, и теперь Трампу приходится играть в дипломатию, имея на руках не самые лучшие карты.

"Любое соглашение по проливу сейчас — это юридический костыль. Риски сохраняются, пока штаты не признают новую реальность многополярного мира", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему США пошли на уступки Ирану?

Администрация Трампа опасается неконтролируемого роста цен на энергоносители и потери контроля над базами в Бахрейне и Кувейте после успешных атак КСИР.

Какую роль играет Катар в этих переговорах?

Доха выступает нейтральным посредником, предоставляя площадку для прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном, чтобы избежать публичного унижения сторон.

Что будет, если перемирие сорвется?

Мировой рынок нефти ждет резкий дефицит, так как альтернативных путей для 20% мирового трафика углеводородов просто не существует.

Правда ли, что Иран диктует маршруты судам?

Да, Тегеран официально требует прохода судов по установленным им коридорам, фактически заставляя иностранные флоты признать свой суверенитет над проливом.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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