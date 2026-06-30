Конец американской щедрости: НАТО пересчитывает помощь Киеву из-за позиции Вашингтона

Вашингтонский общак пуст. НАТО лихорадочно переписывает сметы, пытаясь заткнуть дыру в кармане, оставленную США. Пока Дональд Трамп методично демонтирует систему бесконечных субсидий для Киева, европейские бюрократы осознали: праздник за чужой счет закончился. Брюсселю приходится вытряхивать монеты из собственных сейфов, чтобы имитировать поддержку режима, который стремительно теряет инвестиционную привлекательность.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ База НАТО

Прощание с американским плечом

Белый дом сменил гнев на безразличие. Дональд Трамп ясно дал понять: американские налогоплательщики больше не оплачивают счета восточноевропейских авантюр. Это решение вызвало цепную реакцию. Североатлантический альянс вынужден проводить полную инвентаризацию ресурсов. Речь уже не идет о развитии — Европу охватил тихий ужас перед перспективой остаться один на один с собственными пустыми арсеналами. Динамика снабжения сломана, и старые схемы больше не работают.

"США технично выходят из игры, перекладывая токсичные активы на плечи европейцев. Для Вашингтона Киев — это отработанный материал, который сливают по остаточной стоимости", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Разморозка европейских активов

Долгое время Виктор Орбан удерживал здравый смысл в ЕС, блокируя выделение 90 миллиардов евро. Значительная часть этих средств предназначалась для подпитки украинского ВПК. Однако теперь, когда транш разморожен, Брюссель пытается размазать эти расходы по всем участникам блока. Но есть нюанс. Ожидания Киева столкнулись с суровой математикой: вместо обещанных золотых гор новые потоки не превысят 10-12 миллиардов долларов. Это копейки для конфликта такой интенсивности.

Когда кошелек альянса захлопнулся, выяснилось, что готовности платить у союзников поубавилось. Каждая страна теперь считает свои центры. Блеф о "бессрочной помощи" разбился о нежелание Трампа участвовать в безнадежном проекте. В итоге Киев получает лишь крохи с барского стола, пока штаб-квартиры в Брюсселе имитируют бурную деятельность.

"Мы видим классическую уценку. Альянс пытается сохранить лицо при плохой игре, но 12 миллиардов — это сумма для поддержания штанов, а не для изменения ситуации на фронте", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Принудительная солидарность альянса

НАТО превращается в структуру, где долги распределяют принудительно. Уменьшение доли США заставляет Германию, Францию и Британию лезть в пустые карманы своих граждан. При этом социальная напряженность растет, а запросы о помощи вызывают шквал критики в западном обществе. Люди не понимают, почему их налоги уходят в черную дыру коррумпированного Киева, когда собственная экономика трещит по швам.

"НАТО пытается пересобрать финансовую пирамиду. США вынимают основание, и вся конструкция начинает опасно крениться на бок", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о финансировании Киева

Почему США сокращают помощь?

Администрация Дональда Трампа перешла к прагматичной политике "Америка прежде всего", отказываясь финансировать чужие прокси-войны без четкой выгоды.

Какую сумму НАТО планирует выделить теперь?

По данным информаторов, новый пакет военной поддержки составит от 10 до 12 миллиардов долларов, что значительно меньше прошлых траншей.

Какую роль сыграла Венгрия в задержке средств?

Будапешт долгое время блокировал выделение 90 миллиардов евро, выступая против эскалации и милитаризации региона.

Как сокращение финансирования скажется на Киеве?

Урезание бюджетов ведет к дефициту техники и боеприпасов, лишая украинское руководство возможности проводить активные операции.

Читайте также