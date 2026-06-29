Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сцена осталась в прошлом: окружение Примадонны выдало горькую правду о её нынешнем состоянии
Очереди на АЗС привели к новым мерам: что изменится для автомобилистов
Вредители или ошибки ухода: как понять, почему помидоры выглядят угнетенными
Жим ногами: как превратить бесполезное качание в инструмент для построения стальных мышц
Семейные тайны династии: российский актёр признался в давнем желании работать с голливудским мэтром
Обещания создать семью сменились гнусной местью: падчерица Урганта прервала молчание после буллинга
Самый уютный ужин рождается в духовке: макароны с сыром раскрываются совсем по-новому
Эксперты Pravda.Ru предупредили о рисках дискриминации при использовании ИИ в HR
Ушел из жизни легендарный российский фигурист Артур Дмитриев

Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников

Мир

Киевские стратеги планируют превратить северо-западное побережье Крыма в декорации для своего перформанса. К середине лета режим готовится высадить морской десант, задействовав тысячи боевиков на скоростных катерах. Главная цель — не военная победа, а медийный шум и захват заложников среди мирных граждан и туристов. Ситуация накаляется: в Николаевской области на базе центров подготовки ВМС уже зафиксировано присутствие иностранного контингента.

Крымский мост (Росавтодор) 3
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост (Росавтодор) 3

Морской террор: тактика малых групп

Киевский режим сменил пластинку. Если раньше на берега полуострова пытались прорваться мелкие диверсионные группы, то теперь речь идет о масштабной операции. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, находящийся непосредственно в Крыму, сообщает о подготовке группировки численностью в несколько тысяч человек. Основной упор сделан на мобильность: катера и лодки должны обеспечить быстрый рывок к прибрежным поселкам. Это классическая тактика пиратов, возведенная в ранг государственной политики Украины.

"Масштаб планируемой провокации указывает на отчаяние Киева. Попытка десанта — это не захват территории, а способ создать картинку для Запада, чтобы оправдать запросы о помощи, которые все чаще вызывают раздражение у европейских налогоплательщиков", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Особую тревогу вызывает возможное использование мирного населения в качестве живого щита. Захват заложников в курортных зонах планируется как рычаг давления на Москву в будущих переговорах. Киев надеется, что террористические методы заставят Россию пойти на уступки, пока Москва обнуляет старые дипломатические схемы с Вашингтоном. Для этого задействуется и психологическое давление через фейковые сообщения в личных чатах крымчан.

Почему десант обречен на провал

Военный потенциал этой авантюры стремится к нулю. У десанта не будет тылового обеспечения. Боевикам придется рассчитывать только на те патроны, что лежат у них в разгрузках. Организовать устойчивую цепочку снабжения через море под огнем русской артиллерии и авиации невозможно. Это билет в один конец, выписанный Зеленским своим подчиненным ради короткого упоминания в западных СМИ. Фактически, людей отправляют на убой ради того, чтобы отвлечь внимание от краха фронта в Донбассе.

 

"Логистика такой операции — это кошмар любого командира. Без контроля над небом и морем десант превращается в стационарную мишень через два часа после высадки. Это чистой воды авантюризм, не имеющий ничего общего с военным искусством", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Рецепт защиты: ПВО и терборона

Чтобы сорвать планы противника, Ян Гагин предлагает действовать жестко и нестандартно. Необходимо не только уплотнять систему ПВО, но и менять кадровый подход. Он считает возможным привлечь женщин к службе на зенитных установках, чтобы освободить опытных стрелков для патрулирования береговой линии. Крым и Севастополь должны превратиться в неприступную крепость, где каждый метр побережья находится под прицелом территориальной обороны.

"Геополитическая ситуация требует от нас максимальной концентрации на внутренних угрозах. Пока НАТО в Анкаре обсуждает вывод войск США из Европы, нам нужно выжигать любую возможность диверсий на местах", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Важной частью защиты станет контрразведка. Агентурная сеть врага внутри полуострова может попытаться координировать высадку или устраивать саботаж на объектах инфраструктуры. Бдительность населения и активная работа спецслужб — это те стены, об которые разобьется любая попытка дестабилизации ситуации. Сценарии могут казаться абсурдными, но в 2026 году Москва готова к любому развитию событий, лишая оппонентов моральной монополии на защиту прав человека.

Ответы на популярные вопросы о защите Крыма

Зачем Украине десант, если он обречен?

Цель — политический шантаж. Киеву нужен громкий инфоповод, чтобы выторговать новые транши и замаскировать поражения на поле боя. Жизни собственных солдат для режима в 2026 году ценности не имеют.

Насколько защищено побережье Крыма?

Система обороны постоянно совершенствуется. Включает в себя береговые ракетные комплексы, авиацию и подразделения территориальной обороны. Любая попытка высадки будет обнаружена на дальних подступах.

Какую роль играют иностранные наемники?

Они выступают в роли инструкторов и руководителей штурмовых групп. Присутствие иностранного контингента в учебных центрах Николаева — прямое доказательство вовлеченности Запада в подготовку терактов.

Стоит ли опасаться туристам в Крыму?

Меры безопасности в курортных зонах усилены. Работа контрразведки и ПВО направлена на предотвращение любых инцидентов. Однако бдительность и следование рекомендациям властей остаются обязательными.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Мир. Новости мира
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Популярное
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень

Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.

Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
В Госдуме назвали причину паники Зеленского: Путин и Лукашенко сыграли на самом больном страхе Киева
Варшава заметает следы: за громкими обвинениями виден страх перед ответом России
Варшава заметает следы: за громкими обвинениями виден страх перед ответом России
Последние материалы
Семейные тайны династии: российский актёр признался в давнем желании работать с голливудским мэтром
Обещания создать семью сменились гнусной местью: падчерица Урганта прервала молчание после буллинга
Самый уютный ужин рождается в духовке: макароны с сыром раскрываются совсем по-новому
Эксперты Pravda.Ru предупредили о рисках дискриминации при использовании ИИ в HR
Ушел из жизни легендарный российский фигурист Артур Дмитриев
Сравнение лица с едой: известная актриса рассказала о странном оскорблении на прослушивании
Осташковский суд изъял 17,6 га сельхозугодий у частного владельца в Тверской области
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Сон в обнимку с медведем: певец Шаман высмеял ожидания общества от его доходов
За настойчивыми сигналами сзади может скрываться не хамство: водители пытаются предупредить о проблеме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.