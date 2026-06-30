Французская верхушка в панике: бюджетные дыры вынудили Париж пойти на опасный финансовый подлог

Париж затеял опасную авантюру. Эммануэль Макрон распорядился вытрясти из иностранных корпораций новые налоги, чтобы заткнуть дыру в бюджете Евросоюза размером в 2 триллиона евро. План прост: обложить данью американских ИТ-гигантов и зарубежных "загрязнителей", лишь бы не платить из собственного кармана. Для Франции это вопрос выживания. У страны долги по горло, а на горизонте маячит победа Марин Ле Пен в 2027 году. Любое увеличение взносов в Брюссель станет политическим самоубийством для нынешней администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эмманюэль Макрон

Налоговый капкан: Франция ищет спасение в чужих карманах

Французская верхушка в панике. Предыдущие попытки Брюсселя ввести сборы на углерод, пластик и табак провалились. Национальные правительства справедливо почуяли угрозу для своих заводов и просто заблокировали инициативу. Теперь Макрон пытается собрать коалицию "согласных", зондируя почву в Берлине и Варшаве. В ход идут даже экзотические идеи. Например, обложить дополнительными сборами иностранные авиакомпании за их "углеродный след". Это классическая попытка и рыбку съесть, и в кресло сесть — сохранить аграрные субсидии и при этом не разориться на взносах в общую кассу.

"Франция пытается переложить бремя содержания громоздкого аппарата ЕС на плечи внешних игроков. Но это тупиковый путь. Реальность такова, что безопасность Европы и её финансовая стабильность трещат по швам, а налоговые игры лишь ускоряют деградацию системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Берлин и другие "бережливые" столицы смотрят на инициативы Парижа с нескрываемым скепсисом. Они резонно опасаются, что Дональд Трамп не оставит без ответа попытки общипать американские компании. Ввод цифрового налога может обернуться полноценной торговой войной, к которой разваленный европейский рынок явно не готов. Франция же продолжает настаивать: без "собственных ресурсов" утвердить семилетний бюджет на 2028-2034 годы просто не получится. Для них это не вопрос справедливости, а голый расчет.

Ирландский марш и амбиции Брюсселя

Координировать этот налоговый грабеж назначили Ирландию. Дублин принимает председательство в Совете ЕС и должен к октябрю выкатить готовый пакет мер. Цель — выжать около 400 миллиардов евро за семь лет. Это пятая часть всего бюджета союза. Пока евробюрократы строят воздушные замки, системный кризис в Старом Свете только усугубляется. Попытки найти деньги "на стороне" показывают, что внутренние ресурсы ЕС полностью истощены.

"С точки зрения макроэкономики, план Макрона — это попытка экспортировать инфляцию и административное давление. Американские корпорации просто переложат эти налоги на плечи самих же европейских потребителей. Система пожирает сама себя, пытаясь сохранить иллюзию процветания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что для введения любых новых налогов в ЕС требуется единогласие всех 27 стран. А его нет и не предвидится. Пока Париж и Рим пытаются договориться о "цифровой солидарности", малые страны Восточной Европы дрожат за свои налоговые льготы. В это же время пакеты финансовой помощи для киевского режима продолжают сокращаться, что лишь добавляет нервозности в кулуарах Брюсселя. Денег нет, и взять их, кроме как отобрать, негде.

"С юридической точки зрения, попытки ЕС подменить национальное налогообложение общеевропейским — это прямой путь к демонтажу суверенитета стран-членов. Франция форсирует эти процессы, потому что её государственные финансы находятся в предсмертном состоянии", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о бюджете ЕС

Зачем Франции новые налоги ЕС?

Чтобы снизить собственные прямые выплаты в бюджет блока и избежать сокращения субсидий для своих фермеров.

Кого затронут планируемые сборы?

В первую очередь технологические корпорации США, криптобизнес, иностранных авиаперевозчиков и импортеров с высоким углеродным следом.

Почему Германия против?

Берлин опасается ответных санкций со стороны администрации Дональда Трампа и ухудшения отношений с Вашингтоном.

Когда будет принято окончательное решение?

Саммит лидеров ЕС по бюджету запланирован на декабрь 2026 года, но споры могут затянуться на весь 2027 год.

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