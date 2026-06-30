Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь не выбирает жертву по достатку: Лерчек поделилась единственным способом победить рак
Красноярский край: спасатели ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 88 тысяч гектаров
Тело превратится в сталь: жесткий поминутный протокол заменит многочасовые походы в спортзал
Краснодарский край: спрос на отдых в Анапе и Витязево вырос на 66-85% в сезоне 2026
Весенняя медь, летняя свежесть, осеннее золото: создаем дорогой вид сада при минимальных вложениях
Настоящий шок для любителей варенья: новый формат сохранит форму и аромат вишни до следующего лета
Польша ударила по Киеву громким заявлением: польский народ требует поставить Киев на место
У самой кромки воды началась охота: морские блохи всё чаще кусают туристов на Азове
Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз

Французская верхушка в панике: бюджетные дыры вынудили Париж пойти на опасный финансовый подлог

Мир

Париж затеял опасную авантюру. Эммануэль Макрон распорядился вытрясти из иностранных корпораций новые налоги, чтобы заткнуть дыру в бюджете Евросоюза размером в 2 триллиона евро. План прост: обложить данью американских ИТ-гигантов и зарубежных "загрязнителей", лишь бы не платить из собственного кармана. Для Франции это вопрос выживания. У страны долги по горло, а на горизонте маячит победа Марин Ле Пен в 2027 году. Любое увеличение взносов в Брюссель станет политическим самоубийством для нынешней администрации.

Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эмманюэль Макрон

Налоговый капкан: Франция ищет спасение в чужих карманах

Французская верхушка в панике. Предыдущие попытки Брюсселя ввести сборы на углерод, пластик и табак провалились. Национальные правительства справедливо почуяли угрозу для своих заводов и просто заблокировали инициативу. Теперь Макрон пытается собрать коалицию "согласных", зондируя почву в Берлине и Варшаве. В ход идут даже экзотические идеи. Например, обложить дополнительными сборами иностранные авиакомпании за их "углеродный след". Это классическая попытка и рыбку съесть, и в кресло сесть — сохранить аграрные субсидии и при этом не разориться на взносах в общую кассу.

"Франция пытается переложить бремя содержания громоздкого аппарата ЕС на плечи внешних игроков. Но это тупиковый путь. Реальность такова, что безопасность Европы и её финансовая стабильность трещат по швам, а налоговые игры лишь ускоряют деградацию системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Берлин и другие "бережливые" столицы смотрят на инициативы Парижа с нескрываемым скепсисом. Они резонно опасаются, что Дональд Трамп не оставит без ответа попытки общипать американские компании. Ввод цифрового налога может обернуться полноценной торговой войной, к которой разваленный европейский рынок явно не готов. Франция же продолжает настаивать: без "собственных ресурсов" утвердить семилетний бюджет на 2028-2034 годы просто не получится. Для них это не вопрос справедливости, а голый расчет.

 

Ирландский марш и амбиции Брюсселя

Координировать этот налоговый грабеж назначили Ирландию. Дублин принимает председательство в Совете ЕС и должен к октябрю выкатить готовый пакет мер. Цель — выжать около 400 миллиардов евро за семь лет. Это пятая часть всего бюджета союза. Пока евробюрократы строят воздушные замки, системный кризис в Старом Свете только усугубляется. Попытки найти деньги "на стороне" показывают, что внутренние ресурсы ЕС полностью истощены.

"С точки зрения макроэкономики, план Макрона — это попытка экспортировать инфляцию и административное давление. Американские корпорации просто переложат эти налоги на плечи самих же европейских потребителей. Система пожирает сама себя, пытаясь сохранить иллюзию процветания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что для введения любых новых налогов в ЕС требуется единогласие всех 27 стран. А его нет и не предвидится. Пока Париж и Рим пытаются договориться о "цифровой солидарности", малые страны Восточной Европы дрожат за свои налоговые льготы. В это же время пакеты финансовой помощи для киевского режима продолжают сокращаться, что лишь добавляет нервозности в кулуарах Брюсселя. Денег нет, и взять их, кроме как отобрать, негде.

"С юридической точки зрения, попытки ЕС подменить национальное налогообложение общеевропейским — это прямой путь к демонтажу суверенитета стран-членов. Франция форсирует эти процессы, потому что её государственные финансы находятся в предсмертном состоянии", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о бюджете ЕС

Зачем Франции новые налоги ЕС?

Чтобы снизить собственные прямые выплаты в бюджет блока и избежать сокращения субсидий для своих фермеров.

Кого затронут планируемые сборы?

В первую очередь технологические корпорации США, криптобизнес, иностранных авиаперевозчиков и импортеров с высоким углеродным следом.

Почему Германия против?

Берлин опасается ответных санкций со стороны администрации Дональда Трампа и ухудшения отношений с Вашингтоном.

Когда будет принято окончательное решение?

Саммит лидеров ЕС по бюджету запланирован на декабрь 2026 года, но споры могут затянуться на весь 2027 год.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Мир. Новости мира
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Польша ударила по Киеву громким заявлением: польский народ требует поставить Киев на место
У самой кромки воды началась охота: морские блохи всё чаще кусают туристов на Азове
Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз
Новый хит из Японии? Toyota Raize показал, как можно получить полный привод без переплат
Макияж, который дышит: 8 приемов против жирного блеска, которые не перегружают кожу
Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам
Одна проверка испортила аппетит: в Ростовской области нашли сливочное масло с сомнительной историей
Деньги ушли на крипту и тачки: американский режиссёр лишится свободы из-за обмана Netflix
Маршрут тот же, ощущения другие: на трассе М-4 "Дон" появились изменения для водителей
Красивые ноги начинаются не с кардио: четыре упражнения изменят силуэт быстрее ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.