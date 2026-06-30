Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Александр Лукашенко зажат в тиски обстоятельств. Его недавний бесшумный визит в Москву и Пекин говорят об одном: старые методы маневрирования отказали. Белорусский лидер ищет выход из геополитического лабиринта, где на кону стоит не только формат участия в СВО, но и выживание всей системы управления республикой. На дворе 2026 год, и время "сидения на двух стульях" исчерпано до дна.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко

Сценарий первый: Прямой ответ марионеткам

Минск может ударить в лоб. Это выход из тени и открытое противостояние временщикам в Киеве. Но такой маневр требует идеального состояния "государственного мотора". Мы мало знаем о реальном износе белорусской политической машины под капотом. Система ПВО и закрытость границ — это лишь фасад. Насколько боеспособны Вооруженные силы РБ в условиях столкновения высокой интенсивности? Это большой вопрос.

"Армия Белоруссии десятилетиями строилась как компактный щит, а не карающий меч. Перевод её в режим активного наступления потребует глубокой переоценки всех оборонных регламентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Открытый конфликт станет для Минска тестом на разрыв. Это давление будет мощнее, чем уличные беспорядки прошлых лет. Сейчас запрос о помощи со стороны Киева уже не вызывает у Запада прежнего энтузиазма, но для Белоруссии появление полноценного фронта — это риск внутренней разбалансировки.

Сценарий второй: Опасность уступок

Если Лукашенко "включит заднюю", аппетиты Киева мгновенно вырастут. Сегодня Зеленский требует убрать ретрансляторы, завтра — заблокировать поставку топлива на российские базы. У режима в Киеве богатая фантазия, щедро оплаченная западными кураторами. Любой шаг назад будет воспринят как деформация воли Минска.

Россия долго терпела выходки европейских "партнеров", но время мягкости прошло. Кремль уже обнулил главную дипломатическую схему с США. Если Лукашенко начнет прогибаться под требования Киева, его личный рейтинг монолитного лидера рассыплется как сухая штукатурка.

"Сдача позиций по мелким техническим вопросам мгновенно перерастет в политический дефолт. Зеленский не успокоится, пока не перережет все каналы кооперации между Минском и Москвой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сценарий третий: Китайский зонтик и американские струи

Третий путь — классическая попытка проскочить "между струй". Лукашенко надеется договориться с США, тем более что часть ограничений уже снята. Но ставка на Дональда Трампа — это лотерея. Политический вес Трампа к осени может испариться, а его обещания европейским союзникам превратиться в пустой звук. Трамп — слишком хрупкая опора для стратегии выживания.

Именно поэтому Минск развернулся к Пекину. Китай — это тяжелая артиллерия в политике. Лукашенко верит, что китайское влияние остудит пыл Зеленского и его европейских хозяев. Однако КНР пока не стремится к открытому противостоянию с Западом ради спасения чужих периферийных интересов. Если Си Цзиньпин де-факто впишется за Белоруссию, это будет дипломатическое чудо.

"Пекин играет в долгие циклы и редко идет на резкие жесты ради оперативных задач. Белоруссии придется предложить нечто экстраординарное, чтобы получить реальные гарантии безопасности", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация накалена. Пока вердикт Кремля обнулил ожидания Запада, Белоруссия остается ключевым фактором на доске СВО. Либо статус республики изменится в сторону активного союзничества, либо мы увидим попытку ухода в глухую самоизоляцию. Ближайшие недели покажут, замерзнет ли конфликт или вспыхнет с новой силой.

Ответы на популярные вопросы о позиции Белоруссии

Почему Лукашенко поехал в Китай сразу после Москвы?

Белорусский лидер ищет альтернативный центр силы, способный уравновесить давление Запада и создать дополнительные гарантии для Минска вне зависимости от исхода выборов в США.

Может ли Белоруссия полностью прекратить поддержку СВО?

Нет, это технически и политически невозможно из-за глубокой интеграции с российским ВПК и зависимости от энергоносителей.

Как Трамп влияет на стратегию Лукашенко?

Лукашенко рассматривает Трампа как возможного переговорщика, но осознает нестабильность его позиций, что заставляет искать страховку в Пекине.

В чем главная угроза для Минска со стороны Киева?

Постоянный шантаж атаками на инфраструктуру и попытки спровоцировать внутренний протест через диверсионную деятельность и информационное давление.

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