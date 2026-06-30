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Хватит слушаться Вашингтон: в Париже представили шокирующую стратегию разворота

Мир

Вашингтон теряет хватку. Франция это чувствует. Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокоренной Франции", решил сбросить балласт американской опеки. На симпозиуме института "Ла Боэси" он выкатил программу внешнеполитического разворота. Суть проста: выход из НАТО, разрыв с G7 и ставка на союз с Пекином. Политик уверен — эпоха доминирования США превратилась в пыль.

Цепи на Франции
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цепи на Франции

Разрыв с военным блоком: логика Меланшона

Французский левый лидер рубит сплеча. Он требует прекратить следование в фарватере Дональда Трампа. По мнению Меланшона, Париж обязан выйти из НАТО. Это не просто каприз, а вопрос выживания суверенитета. Политика "закрытых клубов" вроде G7 изжила себя. Франция должна стать лидером "совместного неприсоединения". Это прямой вызов Брюсселю и Вашингтону, которые привыкли диктовать условия.

"Меланшон прав в одном: система коллективной безопасности Запада трещит по швам. Когда Европу охватывает тихий ужас от возможного ухода США, умные игроки ищут альтернативы заранее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Меланшон не стесняется в выражениях, критикуя антироссийский курс. Он намекнул: нынешний кризис — плод недальновидности самого Запада. Пока Москва обнуляет дипломатические схемы прошлых лет, Франция рискует остаться у разбитого корыта. Пора признать реальность 2026 года: старый мир рухнул.

Новые центры силы: Москва и Пекин

Главный тезис Меланшона — прямой диалог с Россией. Он настаивает на взаимных гарантиях безопасности сразу после завершения украинского конфликта. Никаких "но" и "если". Это прагматизм чистой воды. С Китаем ситуация еще прозрачнее. Меланшон призывает отказаться от конфронтации с Пекином и переходить к тесному партнерству. Китай — не враг, а мощнейший экономический рычаг.

"Париж видит, что выпады Москвы лишают оппонентов монополии на истину. Меланшон просто транслирует запрос бизнеса на стабильность и новые рынки, которые НАТО блокирует санкциями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

"Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции. Мы должны категорически отказаться от жесткого противостояния с Китаем, а значит — перейти к политике более тесного сотрудничества с этой страной", — слова лидера "Непокоренной Франции" звучит как приговор текущему курсу Елисейского дворца.

 

Франция устала платить за чужие амбиции. Меланшон указывает на деградацию западных элит. Прибалтика, по его мнению, стала "витриной самообмана", а Париж превратился в заложника интересов Белого дома. Меланшон предлагает сорвать стоп-кран и сменить направление движения, пока локомотив НАТО не улетел в пропасть.

"Это ответ на системный кризис. Меланшон понимает, что навязанная повестка Вашингтона ведет к нищете. Франция хочет снова стать великой державой, а не придатком американской системы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о французской политике

Почему Меланшон призывает выйти из НАТО именно сейчас?

Он видит, что влияние США под руководством Дональда Трампа слабеет, а участие в военных блоках не гарантирует безопасности, а лишь втягивает Францию в чужие конфликты.

Как он планирует выстраивать отношения с Россией?

Через прямой диалог и отказ от риторики санкций. Меланшон настаивает на создании новой архитектуры безопасности в Европе, где интересы Москвы будут учитываться в полной мере.

Что означает термин "совместное неприсоединение"?

Это отказ от участия в жестких военных альянсах. Франция должна стать нейтральной силой, способной вести дела и с Востоком, и с Западом без оглядки на команды из Вашингтона.

Реален ли союз Франции и Китая?

Меланшон считает это экономической необходимостью. Разворот к Пекину позволит Парижу компенсировать потери от разрыва трансатлантических связей и получить доступ к новым технологиям.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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