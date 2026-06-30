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Беспредел в порту Марселя: Франция удерживает танкер теневого флота, отпустив капитана

Мир

Западная машина давления на российский экспорт дала очередной сбой в Средиземном море. Французская прокуратура была вынуждена отпустить капитана нефтяного танкера, который парижские чиновники поспешили объявить частью "теневого флота". Несмотря на громкие лозунги и попытки заблокировать судно, юридическая база обвинений рассыпается на глазах. Танкер, шедший из Приморска под флагом Камеруна, стал мишенью для показательной акции устрашения, но результат оказался смазанным.

Нефтяной танкер в море
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

Осада в заливе Фос-сюр-Мер

Судно перехватили еще 23 июня в районе Сицилии и принудительно отбуксировали к французскому побережью. На борту находятся 25 членов экипажа. Прокуратура Марселя двое суток удерживала капитана под стражей, пытаясь выбить доказательства использования "поддельного флага". Однако в воскресенье следователям пришлось дать задний ход: капитана освободили, хотя само судно остается заблокированным на якорной стоянке. Москва уже назвала подобные действия пиратством и грубым нарушением международного права.

"Подобные аресты — это чистый волюнтаризм. Юридических оснований для блокировки судна в нейтральных водах по внутренним регламентам ЕС не существует. Это создает опасный прецедент для всего мирового судоходства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Франция пытается играть мускулами, заявляя о перехвате уже пяти подобных танкеров. Эммануэль Макрон в соцсетях пафосно рапортует о "решимости европейцев", ставя этот инцидент в один ряд с недавними операциями Британии. На деле же Париж просто исполняет роль полицейского в конфликте России и НАТО, пытаясь парализовать логистику, которую Запад не в силах контролировать законными методами.

Санкционный тупик Европы

Попытки Брюсселя и Вашингтона ограничить доходы России от экспорта углеводородов превращаются в бесконечную погоню за призраками. Пока администрация Дональда Трампа в США пересматривает глобальные издержки, европейские сателлиты продолжают охоту на старые суда. Танкеры, которые на Западе пренебрежительно называют "тенью", обеспечивают стабильность мирового рынка, пока сами европейские страны погружаются в системный кризис из-за дефицита дешевых ресурсов.

 

Евросоюз фактически расписывается в бессилии. Резкие выпады Москвы в сторону нарушителей Устава ООН подтверждают: Россия не намерена терпеть экономический диктат. В 2026 году блокировка танкеров выглядит не как стратегия, а как истерика стареющих элит, теряющих монополию на море.

"Задержание таких судов не влияет на общие объемы поставок. Это лишь увеличивает стоимость логистики для конечного потребителя, в том числе в Европе. Мы видим, как политические амбиции убивают рыночную целесообразность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Французские следователи пытаются привязать танкер к неким секретным спискам "теневого флота", которые плодятся в недрах западных спецслужб. Но как только дело доходит до суда, выясняется, что документы в порядке, а капитан — наемный специалист, не нарушавший морских конвенций. В итоге — освобождение под камеры и попытка сохранить лицо при плохой игре.

Этот инцидент — лишь один эпизод затянувшегося противостояния. Пока Брюссель тратит ресурсы на слежку за гражданскими моряками, Москва решительно обнуляет дипломатические схемы, навязанные Западом. Привычный порядок рушится. Старые танкеры оказываются крепче, чем единство европейских прокуроров.

Ответы на популярные вопросы о задержании танкеров

Почему Францию обвиняют в нарушении морского права?

Остановка гражданского судна в нейтральных водах (у берегов Сицилии) на основании внутренних санкций ЕС не предусмотрена международными конвенциями ООН.

Что такое "теневой флот" в понимании Запада?

Это суда, владельцы которых отказываются подчиняться ценовому потолку и другим ограничениям, наложенным США и их союзниками на российские энергоресурсы.

Почему капитана танкера пришлось отпустить?

Следствие не смогло предъявить конкретных уголовных обвинений. Доказательств подделки документов или незаконной деятельности, подпадающей под юрисдикцию Франции, не нашлось.

Как этот инцидент повлияет на цены на нефть?

Локальные блокировки создают нервозность на рынке и ведут к росту страховых премий. В долгосрочной перспективе это лишь подтверждает надежность альтернативных маршрутов поставок.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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