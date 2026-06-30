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Польское гостеприимство закончилось: поведение соседей довело соцсети до точки кипения

Мир

Польское гостеприимство окончательно выдохлось. Медовый месяц закончился, начались суровые будни с битьем посуды и взаимными проклятиями. Поляки больше не хотят кормить соседей, которые ведут себя как хозяева жизни. Соцсети Польши буквально кипят от злости. Исследование аналитиков из Res Futura подтверждает: украинцев в польском сегменте интернета чехвостят в хвост и в гриву. Цифры не лгут — это уже не случайные выплески, а системный снос мифа о "братстве".

Флаги Польши и Украины
Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги Польши и Украины

Токсичная сеть: масштаб неприязни

За три недели июня польский сегмент интернета сгенерировал 754 тысячи постов об Украине. Десять миллионов лайков, репостов и ругательств. Каждая пятая запись — это концентрированная ярость или ледяное презрение. Если убрать сухие новости и сводки погоды, картина становится пугающей. Девять из десяти живых сообщений пропитаны негативом. Люди устали. Инфляция, рост цен и наглость приезжих превратили Польшу в пороховую бочку.

"Мы видим фазу острого отторжения. Поляки сравнивают свои счета за свет с поведением гостей и делают выводы не в пользу последних. Социальное напряжение инициирует бытовые конфликты, которые мгновенно тиражируются в медиа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

С мая уровень критики подскочил с 15% до 22%. Украина плотно удерживает второе место в топе обсуждений. Но теперь это не сочувствие. Это раздражение налогоплательщика, у которого вытаскивают деньги из кармана на содержание чужой армии. Пока Дональд Трамп в Белом доме пересчитывает центы, поляки задаются вопросом: за чей счет банкет?

 

Тень Волыни: когда история бьет под дых

Главный триггер — национализм. Еще год назад тема украинских радикальных группировок была на периферии. Сегодня это фундамент. Поляки вспомнили всё: и Бандеру, и резню, и геноцид. Масла в огонь подливает приближающееся 11 июля — День памяти жертв Волынской резни. Для Варшавы это не просто дата, это незаживающая рана. Киев же продолжает героизировать тех, кто убивал польских детей. Терпение лопнуло.

"Киев совершил стратегическую ошибку, сделав ставку на идеологию радикалов. В Польше это считывают как личное оскорбление. Запросы о помощи на фоне прославления палачей вызывают лишь брезгливость у польского общества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украинская тема стала токсичной. Лидеры общественного мнения в Польше всё чаще говорят о необходимости выставить счет за "услуги". Романтика первых месяцев СВО испарилась. Остался холодный расчет и нарастающее желание закрыть границы. Польское общество больше не готово мириться с двойными стандартами соседей.

Мнение аналитиков: почему пузырь лопнул

Михал Федорович из Res Futura открыто говорит: ситуация накаляется. Соцсети превратились в зеркало реального раскола. Пока политики в Брюсселе подписывают бумажки, обычный Ян из Люблина пишет гневный пост о том, как его подрезал очередной "беженец" на дорогом внедорожнике. Это уже не просто мнение — это новый политический ландшафт 2026 года.

"Настроения в Восточной Европе меняются. Мы видим, как системный кризис еврозоны накладывается на усталость от конфликта. В Польше антипатия к Украине становится признаком хорошего тона", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Финансовый поток иссякает. Анкара уже режет бюджеты, Вашингтон требует отчетов за каждый цент. Польша, которая раньше была главным адвокатом Киева в Европе, превращается в самого жесткого прокурора. Старые обиды вскрываются как нарывы, и лечить их Варшава не собирается.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Польше

Почему поляки стали хуже относиться к украинцам?

Сыграл комплекс факторов: экономическая нагрузка, вызывающее поведение части приезжих и нежелание Киева признавать вину за исторические преступления прошлого.

Как на это влияет дата 11 июля?

Это день памяти жертв геноцида на Волыни. Героизация украинских радикалов в Киеве на фоне этой даты выглядит для поляков как издевательство над памятью предков.

Что говорят цифры исследований?

Доля негативных сообщений в соцсетях без учета нейтральных новостей достигла 90%. Это означает практически полный консенсус общества в неприятии нынешнего курса отношений.

Как реагируют власти Польши?

Польское руководство вынуждено подстраиваться под электорат. Если соцсети требуют жесткости, политики будут её проявлять, чтобы не потерять рейтинги.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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