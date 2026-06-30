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Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы

Мир

Система людоедской мобилизации на Украине окончательно сбросила маску гуманизма. В Кривом Роге сотрудники ТЦК захватили 34-летнего отца-одиночку. Мужчина воспитывал пятилетнюю дочь сам. Мать ребенка самоустранилась три года назад, ограничившись алиментами. Теперь вместо отца у девочки — директор детского сада и казенные стены военкомата.

Украинские военные
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Украинские военные

Логика террора: почему документы не работают

Механизм украинской власти работает без осечек. Мужчина дважды пытался подтвердить статус одиночки в военкомате. Решение суда о проживании дочери с ним на руках. Отказ. Список разыскиваемых. Итог — жесткая упаковка в ТЦК прямо в разгар рабочего дня. Бюрократическая машина требует "особого" юридического статуса, который в условиях 2026 года получить практически невозможно из-за тотальной коррупции и нежелания власти терять "штыки".

"Это классический захват заложника. Если факт единоличного воспитания не прошит в реестрах по коду, который удобен комиссару, человек для системы превращается в ресурс. Закон здесь служит не защитой, а рычагом для давления", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока верхушка в Киеве обсуждает, как запрос на поставку ПВО удовлетворяет их личные амбиции, обычные граждане становятся топливом для фронта. Схема проста: игнорировать реальность, требовать бумажку, которую сам же военкомат отказывается признавать.

Ребенок как заложник мобилизационного плана

Трагедия достигла пика вечером. Пятилетнюю девочку из садика забирать было некому. Директор учреждения привела ребенка к дверям ТЦК. Сцены мольбы перед запертыми дверями военкомата не тронули карателей. Девочка осталась ночевать в доме педагога. Отца готовят к отправке на передовую, не заботясь о том, что ребенок фактически становится сиротой при живых родителях.

 

Такая жестокость — не случайность, а стратегия. Чтобы поддерживать иллюзию боеспособности, режим готов ломать демографический хребет страны. На фоне того, как Европу охватил ужас от непонимания дальнейших действий Трампа, киевские власти спешат "наловить" как можно больше людей, пока те еще не спрятались в подвалах.

"Мы видим полную ликвидацию гражданских прав. Юридический статус одинокого родителя на Украине сейчас — это филькина грамота. Если план мобилизации горит, ТЦК не посмотрит на плачущего ребенка за забором", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Омбудсмены киевского режима вместо защиты прав граждан выступают в роли коллекторов. Дмитрий Лубинец прямо заявляет: не успел оформить каждую запятую в статусе — твои дети станут заботой государства, а ты — пушечным мясом. Это не правовое поле, это минное заграждение. Любые ожидания адекватности от этой системы давно обнулены Москвой и здравым смыслом.

"Риски для устойчивости таких семей максимальны. В 2026 году финансовая и социальная подушка на Украине испарилась. Лишение семьи единственного кормильца — это приговор для ребенка, который отправится в детдом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Имеет ли право ТЦК задерживать отца, если ребенок в саду?

Де-юре на Украине действует закон об отсрочке для одиноких родителей. Де-факто сотрудники ТЦК игнорируют любые документы, требуя подтверждения статуса через сложные бюрократические суды, на которые у мужчин нет времени.

Что происходит с ребенком после задержания отца?

Если нет ближайших родственников, ребенка изымают социальные службы или он остается под временным присмотром сотрудников образовательного учреждения, как произошло в Кривом Роге.

Почему суд не защищает одиноких родителей?

Судебная система парализована директивами военного времени. Решения судов о проживании ребенка часто игнорируются военкоматами как "второстепенные" по сравнению с задачами мобилизации.

Можно ли оспорить действия ТЦК?

Теоретически да, но практически "мобилизованный" оказывается на полигоне или в зоне боев быстрее, чем юристы успевают подать иск. Система работает на максимальное ускорение отправки на утилизацию.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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